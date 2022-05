Decoder TIMVISION 2022: le offerte Internet casa per averlo incluso a maggio 2022

TIMVISION è il decoder con il quale vedere i contenuti legati alle offerte Internet casa di TIM e anche quelli proposti da altri gestori, come per esempio Netflix: ecco quali sono le migliori offerte Internet casa TIM con decoder TIMVISION che si possono attivare a maggio 2022, analizzati tramite il comparatore di offerte di SOStariffe.it.

Offerte in evidenza Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le offerte Internet casa di TIM, con le quali è possibile raggiungere la velocità della fibra ottica FTTH, ovvero di 1 Giga in download, possono essere personalizzate con l’aggiunta di TIMVISION e una serie di pacchetti legati all’intrattenimento.

Ecco quali sono le promozioni che si possono attivare a maggio 2022.

Nome offerta TIM con decoder TIMVISION Costo mensile TIMVISION con Disney+ 9,90 euro al mese TIMVISION con Netflix 14,99 euro al mese TIMVISION Calcio e Sport 19,99 euro al mese TIMVISION Intrattenimento 9,99 euro al mese TIMVISION Gold 19,99 euro al mese

Di seguito saranno analizzate nel dettaglio, con l’analisi delle differenze in termini di servizi e di costo.

Scopri le migliori offerte Internet di TIM »

TIMVISION: quanto costa

TIMVISION è il decoder di TIM che si può associare alla promozione Internet casa base di TIM, Premium Fibra, disponibile al costo di 24,90 euro al mese per i già clienti mobile, e di 29,90 euro al mese per tutti gli altri clienti.

TIMVISION non ha vincoli e prevede un costo pari a 6,99 euro al mese. Include:

film, serie TV, cartoni e sport;

Discovery+;

il decoder.

La promozione Premium Fibra sarà invece caratterizzata dalla presenza:

di Internet illimitato alla velocità massima della fibra FTTH, quindi pari a 1 Giga in download;

delle chiamate illimitate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

dal modem TIM HUB+ incluso;

dal contributo di attivazione, che è già incluso nel costo dell’abbonamento mensile.

Scopri Premium fibra »

TIMVISION si potrà associare anche alla promozione Premium FWA, la quale permette di connettersi con la fibra misto radio in quelle zone che non sono raggiunte dalla fibra ottica e di navigare fino a 40 Mega in download e a 4 Mega in upload.

Per conoscere per tempo se si potrà sottoscrivere una promozione in fibra ottica o una di tipo FWA, si consiglia di effettuare sempre una verifica della propria copertura di rete, gratuita e che si potrà fare in pochi minuti.

Scopri Premium FWA »

Si ricorda che il TIMVISION Box:

permette di vedere tutti i contenuti di TIMIVISION sulla TV di casa anche nel caso in cui non si avesse una smart TV;

consente l’accesso alle app di altri servizi, quali Netflix, Disney+, DAZN, Infinity+ e così via;

è compatibile con il nuovo standard DVBT2 ready, quindi consente di guardare i canali del digitale terrestre, accedere alla guida TV avanzata e navigare in modo intuitivo tra i programmi in onda e la TV on demand.

Scopri TIMVISION»

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

TIMVISION Gold

Tra i pacchetti TIMVISION che si possono associare alle promozioni Internet casa di TIM, quello più completo è TIMVISION Gold, disponibile fino a 30 giugno 2022 al costo di 19,99 euro al mese.

In seguito:

dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022, avrà un costo di 29,99 euro al mese;

dal 1° ottobre 2022 inizierà invece a costare 44,99 euro al mese.

Ecco cosa si può trovare su TIMVISION Gold.

Contenuti Costo previsto in caso di sottoscrizione singola tutto Netflix (piano standard); 12,99 euro al mese tutto Disney+; 8,99 euro al mese tutto DAZN con la serie A TIM; 29,99 euro al mese tutto Infinity+ con la UEFA Champions League 7,99 euro al mese tutto l’intrattenimento di TIMVISION 6,99 euro al mese

Clicca subito sul link in basso per approfittare della convenienza di TIMVISION Gold.

Scegli TIMVISION Gold »

Annunci Google

La promozione TIMVISION Gold include dunque:

tutto Netflix (piano standard);

tutto Disney+;

tutto DAZN con la serie A TIM;

tutto Infinity+ con la UEFA Champions League;

tutto l’intrattenimento di TIMVISION.

Con TIM si potrà risparmiare rispetto a quello che si pagherebbe nel caso di sottoscrizione singola di tali abbonamenti, per i quali è previsto un costo di:

29,99 euro al mese per DAZN;

8,99 euro al mese per Disney+;

7,99 euro al mese per Infinity+;

12,99 euro al mese per il piano standard di Netflix;

6,99 euro al mese per TIMVISION.

Clicca sul link qui sotto per approfittare fin da subito dei vantaggi di TIMVISION Gold.

Scopri Premium Fibra con TIMVISION Gold »

TIMVISION e Netflix

Questa promozione si potrà attivare al costo di 14,99 euro al mese invece di 19,98 euro al mese, senza vincoli. Si tratta di un’offerta disponibile anche per chi è già cliente Netflix e paga un abbonamento standard di 12,99 euro al mese.

La promozione comprende:

tutti i contenuti di TIMVISION;

2 schermi in contemporanea;

la programmazione di Netflix: se ti interessa conoscere quali sono i contenuti usciti o in arrivo a maggio 2022 clicca leggi il nostro articolo sul catalogo Netflix di maggio.

Altrimenti, clicca sul link che trovi qui sotto per risparmiare con questa promozione offerta da TIM.

Scopri TIM Premium Fibra con TIMVISION e Netflix »



TIMVISION e Disney+

Offerta senza vincoli disponibile al prezzo di 9,99 euro al mese (invece di 15,98 euro al mese), che si dovranno aggiungere al costo della promozione Internet casa di TIM, ovvero Premium Fibra o Premium FWA.

L’offerta comprende:

tutti i contenuti di TIMVISION, che si potranno vedere su 2 schermi in contemporanea;

tutti i contenuti di Disney+, che si potranno vedere su 4 schermi in contemporanea.

Se ti interessa il mondo Disney, clicca sul link che trovi qui sotto per conoscere i vantaggi di questo pacchetto TIMVISION.

Scopri TIM Premium Fibra con TIMVISION e Disney+ »

TIMVISION Intrattenimento

La promozione TIMVISION Intrattenimento ha un costo in offerta pari a 9,99 euro disponibile entro il 30 giugno 2022. Dal 1° luglio 2022, invece, il costo sarà pari a 19,99 euro al mese (gli importi sono comprensivi di IVA).

Questo piano include diversi programmi dedicati all’intrattenimento, come per esempio:

film, serie TV e produzioni TIMVISION, che includono tutto il catalogo di Discovery+, il meglio dei contenuti Mediaset degli ultimi 7 giorni e tutti gli eventi sportivi di Eurosport Player, che è incluso per 12 mesi;

tutto il catalogo di Disney+, che annovera titoli Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star;

il piano standard di Netflix, che include lo streaming in Full HD su 2 diversi dispositivi in contemporanea;

il decoder TIMVISION Box.

Scopri i vantaggi di TIMVISION»

TIMVISION Calcio e Sport

I grandi appassionati di calcio e sport potranno scegliere il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport, che ha un costo di 19,99 euro al mese invece di 29,99 euro al mese, fino al 30 settembre 2022.

La promozione è al prezzo in offerta si rivolge a tutti i nuovi clienti, che avranno la possibilità di attivare:

DAZN con tutta la serie A;

Infinity+ con la UEFA Champions League;

tutti i contenuti di TIMVISION e il TIMVISION Box incluso.

Scopri TIM Premium Fibra con TIMVISION Calcio e Sport »