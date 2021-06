DAZN svela l'offerta per la nuova stagione di Serie A 2021/2022

I l calcio in TV si appresta a registrare una vera e propria rivoluzione grazie a DAZN che, dalla stagione 2021-2022, trasmetterà tutte le partite del campionato di Serie A (di cui sette in esclusiva). Con l'inizio del mese di giugno, DAZN ha annunciato il prezzo del nuovo abbonamento per seguire tutta la Serie A e l'offerta riservata a nuovi e già clienti che potranno contare su di uno sconto di 10 euro al mese. Ecco tutti i dettagli sull'offerta DAZN per la nuova stagione di Serie A.

Dalla stagione 2021-2022, al via il prossimo agosto, la Serie A sarà trasmessa integralmente da DAZN. La piattaforma di streaming può, infatti, contare sull’esclusiva di sette partite per ogni turno di Serie A mentre le altre 3 partite saranno trasmesse in co-esclusiva. Scegliendo DAZN, quindi, sarà possibile seguire tutte le partite del campionato di Serie A per i prossimi tre anni. In vista della partenza della nuova stagione, DAZN ha annunciato il prezzo del nuovo abbonamento e l’offerta riservata ai nuovi clienti.

Ecco tutti i dettagli:

La nuova offerta di DAZN con tutte le partite di Serie A incluse

Il catalogo di DAZN si arricchisce con l’arrivo di tutte le partite della Serie A. A partire dal mese di luglio, il costo mensile dell’abbonamento passerà da 9,99 euro a 29,99 euro permettendo agli utenti di seguire tutto il campionato di Serie A dalla prima all’ultima giornata per i prossimi tre anni.

Per tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno un abbonamento a DAZN entro il prossimo 30 giugno 2021 c’è un’offerta imperdibile. La nuova promozione, infatti, prevede:

una spesa iniziale di 9,99 euro che coprirà i primi tre mesi di abbonamento (le due mensilità successive a quella iniziale sono offerte da DAZN)

che coprirà (le due mensilità successive a quella iniziale sono offerte da DAZN) un canone di 19,99 euro al mese per i successivi 12 mesi (con un risparmio di 10 euro al mese per un totale di 120 euro)

(con un risparmio di 10 euro al mese per un totale di 120 euro) dal 16° mese l’abbonamento si rinnoverà a 29,99 euro al mese

Da notare, inoltre, che DAZN continuerà a proporre abbonamenti completamenti privi di vincoli. La nuova offerta attivabile fino al 30 giugno 2021, infatti, consentirà ai nuovi clienti di poter disdire l’abbonamento in qualsiasi momento (anche dopo un mese) senza penali o addebiti extra di alcun tipo.

In questo modo, gli utenti saranno liberi di scegliere quando attivare l’abbonamento e, soprattutto, quando interromperne il rinnovo mensile senza dover temere una stangata rappresentata da possibili penali, restituzione degli sconti goduti o altri balzelli che, in passato, hanno spesso contraddistinto le offerte pay TV di altre emittenti.

Per sfruttare la nuova offerta di DAZN è possibile attivare subito l’abbonamento a 9,99 euro dal sito ufficiale disponibile dal link qui di sotto:

Attiva subito l’offerta DAZN disponibile fino al 30/6 »

Cosa include il catalogo di DAZN oltre la Serie A

L’offerta di DAZN è davvero molto ricca ed offre tanti contenuti sportivi oltre a tutte le partite del campionato di Serie A. Di seguito andiamo a riepilogare quali sono gli eventi e le competizione che potranno essere seguite tramite la piattaforma:

tutte le partite di Serie A, la Liga spagnola e tante altre competizioni e eventi di calcio internazionale come la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ad alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine, i canali tematici di FC Internazionale e AC Milan

il Motomondiale con le gare della Moto GP, Moto 2 e Moto 3

i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD che includono tantissimi eventi di tennis, basket, ciclismo, sport invernali e molto altro ancora

la lega di football americano NFL, gli incontri della UFC, la Indycar, la Boxe internazionale

Il catalogo di DAZN potrebbe registrare svariati aggiornamenti nel corso delle prossime settimane, con nuovi contenuti che potrebbero essere aggiuntivi per arricchire, ulteriormente, la programmazione.

DAZN: visioni contemporanee e dispositivi

L’abbonamento a DAZN permette all’utente di connettere al proprio account fino a 6 dispositivi da cui sarà possibile accedere alla piattaforma. Da notare, inoltre, che sarà possibile guardare attivare fino a 2 visioni contemporanee utilizzando i dispositivi registrati. DAZN è disponibile via web, tramite il sito ufficiale, e tramite una serie di applicazioni. L’app di DAZN è disponibile su smartphone, tablet, Smart TV, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Google Chromecat, Sky Q Platinum, Sky Q Black, TIM Box, NOW TV Smart Stick, Vodafone TV e console Playstation e Xbox.

Come guardare il calcio in TV dalla stagione 2021-2022

Dalla stagione 2021-2022 si registrerà una vera e propria rivoluzione per guardare il calcio in TV. Andiamo a fare un breve riepilogo delle emittenti che hanno acquistato i diritti delle principali competizioni. Partiamo dalla Serie A. Dalla prossima stagione, le partite saranno trasmesse da:

DAZN ; sulla piattaforma sarà possibile guardare tutte le partite di ogni giornata di campionato

; sulla piattaforma sarà possibile guardare tutte le partite di ogni giornata di campionato Sky; l’emittente satellitare trasmetterà 3 partite in co-esclusiva con DAZN; le partite saranno incluse nell’abbonamento Sky Calcio oppure nel Pass Sport di NOW

Per quanto riguarda la Champions League, invece, le partite saranno trasmesse da Mediaset, Sky e dalla new entry Amazon Prime Video. Ecco i dettagli:

Sky trasmetterà 121 partite della competizione sia via satellite che in streaming; le partite saranno trasmesse anche da NOW

trasmetterà 121 partite della competizione sia via satellite che in streaming; le partite saranno trasmesse anche da Mediaset trasmetterà 17 partite in chiaro su Canale 5 (una per turno, comprese le due semifinali e la finale); sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity saranno trasmesse 121 partite in streaming (le stesse di Sky)

trasmetterà 17 partite in chiaro su (una per turno, comprese le due semifinali e la finale); sulla piattaforma di streaming saranno trasmesse 121 partite in streaming (le stesse di Sky) Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva 14 partite visibili in streaming tramite le app del servizio; su Prime Video saranno trasmesse le migliori partite del mercoledì sera, incluse le partite delle squadre italiane; il servizio trasmetterà con qualità HD e 4K

Per quanto riguarda i costi, Sky non ha ancora definito la nuova offerta sportiva per la prossima stagione. E’ possibile seguire tutti gli aggiornamenti consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Sky. Il prezzo del Pass Sport di NOW, invece, è fissato in 14,99 euro al mese. Per Mediaset, invece, le partite su Canale 5 saranno, naturalmente, gratuite mentre Mediaset Infinity presenta un costo di 7,99 euro al mese.

Amazon Prime Video è incluso nell’abbonamento Amazon Prime che presenta un costo di 3,99 euro al mese o 36 euro all’anno. Da notare che per tutti i nuovi clienti, Amazon Prime e, quindi, anche Prime Video sono attivabili con un primo mese gratis e senza alcun vincolo. Ricordiamo che Amazon Prime include anche svariati servizi aggiuntivi come le consegne gratuite in un giorno per i prodotti acquistati su Amazon, i servizi Prime Music, Prime Gaming e Amazon Photos. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Prova gratis Amazon Prime Video »

Per le altre competizioni, invece, ecco come sono stati distribuiti i diritti TV:

Europa League e la nuova Conference League saranno trasmesse in esclusiva su Sky e NOW con tutte le partite

e la nuova saranno trasmesse in esclusiva su Sky e NOW con tutte le partite la Serie B sarà trasmessa da Sky ma i diritti non sono stati acquistati in esclusiva e le partite potrebbero essere trasmesse da altre emittenti

sarà trasmessa da Sky ma i diritti non sono stati acquistati in esclusiva e le partite potrebbero essere trasmesse da altre emittenti le partite della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 saranno trasmesse da Sky e NOW mentre le partite della Liga spagnola saranno su DAZN

In base alle proprie preferenze, gli utenti potranno “costruire” il pacchetto TV in abbonamento per seguire le partite che preferiscono a partire dalla prossima stagione che partirà ad agosto.