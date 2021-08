DAZN sul digitale terrestre: canale di backup e nuovo decoder disponibili

Mancano pochi giorni alla partenza del campionato di Serie A che, da quest'anno, sarà trasmesso integralmente da DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva (con Sky) per ogni giornata di campionato. In vista della partenza del campionato, come già annunciato nelle scorse settimane, DAZN sbarca sul digitale terrestre con un canale esclusivo che verrà utilizzato per accedere alle partite in tutti quei casi in cui la connessione non è sufficiente a garantire una buona qualità dello streaming. Ecco tutto quello che c'è da sapere su DAZN sul digitale terrestre, i costi ed il decoder del servizio.

Da questa settimana, in vista della partenza del campionato di Serie A, DAZN sbarca ufficialmente sul digitale terrestre con un canale criptato denominato DAZN Channel e disponibile al numero 409 del digitale terrestre. Per l’accesso a tale canale sarà necessario collegare al proprio TV il nuovo DAZN TV Box, acquistabile per ora esclusivamente tramite il sito Digiquest, oppure il TIMVISION Box, riservato ai clienti che attivano una delle offerte TIMVISION tra cui c’è anche l’offerta TIMVISION Calcio e Sport con DAZN incluso.

Da notare che per l’accesso al canale non basterà avere il decoder. La visualizzazione degli eventi sportivi, infatti, sarà vincolata al possesso di un account DAZN con abbonamento attivo. Sia nel DAZN TV Box che nel TIMVISION Box è inclusa l’app DAZN da cui si dovrà “passare” per raggiungere il canale DAZN Channel. L’applicazione gestirà sia l’autenticazione che la decodifica del flusso DVB-T. Dal punto di vista tecnico, il DAZN TV Box è un box con Android TV che include l’app DAZN.

DAZN sul digitale terrestre: una soluzione di backup per le partite di Serie A

Il nuovo canale DAZN sul digitale terrestre sarà una soluzione di backup pensata, principalmente, per tutti gli utenti del servizio che risiedono in aree in cui la banda ultra-larga non è disponibile (non c’è copertura della fibra FTTH o della fibra mista FTTC). Da notare, inoltre, che il canale non potrà trasmettere tutti i contenuti inclusi nel catalogo di DAZN. Per quanto riguarda la Serie A, ad esempio, solo le 7 partite disponibili in esclusiva su DAZN potranno essere trasmesse sul digitale terrestre.

Il canale, inoltre, trasmetterà un solo evento alla volta. Di conseguenza, nelle fasce orarie in cui sono previste più partite in contemporanea, DAZN sceglierà quale evento trasmettere sul canale di backup del digitale terrestre. Per gli utenti, quindi, non ci sarà la possibilità di scegliere l’evento desiderato. Ricordiamo che in una giornata “tipo” di Serie A, la domenica pomeriggio, alle 15, sono previste tre partite in contemporanea e solo una sarà trasmessa da DAZN.

Come acquistare il decoder per accedere al canale DAZN del digitale terrestre?

DAZN Channel è accessibile esclusivamente tramite il DAZN TV Box oppure tramite il TIMVISION Box. L’utente dovrà collegare il decoder al proprio TV ed effettuare l’accesso a DAZN tramite l’app del servizio utilizzando le credenziali dell’account con cui è stato attivato un abbonamento al servizio. In caso di necessità, l’app permetterà di accedere al canale di back-up del digitale terrestre.

Per acquistare il DAZN TV Box, al momento, è necessario collegarsi al sito Digiquest (dazn.digiquest.it) per effettuare la verifica della copertura della fibra ottica e della fibra mista rame. Il sistema, in questa fase, darà priorità d’acquisto agli utenti che si trovano in un’area in cui la banda ultra-larga non è ancora disponibile. Il nuovo DAZN TV Box presenta un costo d’acquisto di 139,90 euro.

In alternativa, è possibile accedere al canale DAZN del digitale terrestre tramite il TIMVISION Box, messo a disposizione da TIM per gli utenti che attivano una delle offerte TIMVISION. Il box proposto dall’operatore di telefonia include l’app di DAZN e consente di accedere al canale di backup del digitale terrestre in modo analogo a quanto visto per il DAZN TV Box.

Le offerte DAZN per la Serie A

Il campionato di Serie A 2021-2022 prenderà il via il prossimo 21 agosto con la prima giornata di campionato. Da questa stagione, DAZN trasmetterà in esclusiva 7 partite per ogni giornata di campionato mentre le restanti 3 partite saranno trasmesse in co-esclusiva con Sky (e non potranno essere trasmesse sul canale di backup del digitale terrestre). Per l’accesso al servizio è necessario attivare una delle offerte DAZN.

Attualmente, DAZN presenta un costo di 29,99 euro al mese. L’offerta proposta dalla pay TV prevede la sottoscrizione di un abbonamento non vincolante. In qualsiasi momento, infatti, l’utente può interrompere il rinnovo automatico dell’abbonamento. L’interruzione dell’abbonamento non prevede costi aggiuntivi o penali. Semplicemente, al termine del periodo di validità della sottoscrizione non sarà più possibile accedere a DAZN. In qualsiasi momento, inoltre, si potrà riattivare l’abbonamento.

Annunci Google

Con un singolo account DAZN sarà possibile accedere da due dispositivi in contemporanea, anche per seguire lo stesso evento. Il servizio è disponibile via web oppure tramite app. Le applicazioni ufficiali di DAZN sono disponibili su diversi modelli di Smart TV, sulle principali console da gioco Xbox e Playstation, su smartphone e tablet Android ed iOS, sulla Fire TV Stick e tramite DAZN TV Box e TIMVISION Box.

Oltre alla Serie A (con 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva per ogni giornata di campionato), DAZN trasmetterà anche la Serie B, l’Europa League, la Conference League, la Liga spagnola, la FA Cup e la Carabao Cup inglese, la Moto GP, l’UFC e tanti altri eventi sportivi. Con DAZN, inoltre, è possibile accedere ai canali Eurosport senza costi aggiuntivi per seguire un numero ancora maggiore di eventi.

Per attivare una nuova offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva la nuova offerta DAZN »

Da notare che DAZN è incluso anche nell’offerta TIMVISION Calcio e Sport, disponibile sia per già clienti TIM che per nuovi clienti. L’offerta in questione include, in un unico pacchetto, i seguenti servizi:

DAZN

TIMVISION

12 mesi di Infinity+ (per seguire in diretta streaming le partite di Champions League)

(per seguire in diretta streaming le partite di Champions League) TIMVISION Box da collegare al TV di casa ed utilizzabile anche per accedere a DAZN Channel

L’offerta TIMVISION Calcio e Sport presenta un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi (poi 34,99 euro al mese) con un contributo di attivazione di 19,99 euro (più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel canone mensile). Quest’offerta può essere abbinata anche a Disney+ (+5 euro al mese), a Netflix (+10 euro al mese) o ad entrambi i servizi di streaming TV (+15 euro al mese).

Per i nuovi clienti TIM è possibile sottoscrivere l’offerta anche in abbinamento a TIM Super Fibra. L’offerta per la connessione di casa include:

la linea telefonica con chiamate a consumo

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega (tramite FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega in caso di indisponibilità della FTTH)

Giga illimitati gratis per i già clienti TIM di rete mobile con la promozione TIM Unica (è possibile abbinare ad una linea telefonica fino a 6 SIM TIM)

attivazione gratuita

modem Wi-Fi disponibile, in modo facoltativo, a 5 euro in più al mese per 48 mesi

opzione per le chiamate gratis disponibile a 5 euro al mese in più

TIM Super Fibra presenta un costo di 19,90 euro al mese per 6 mesi e di 24,90 euro al mese successivamente. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online qui di sotto:

Attiva TIM Super Fibra con DAZN incluso »