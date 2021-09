DAZN streaming e tutte le offerte per il calcio in TV: scopri le migliori proposte per guardare la tua squadra del cuore e tutti gli altri grandi eventi internazionali

DAZN streaming: le offerte per il calcio in TV a settembre 2021

La Serie A è arrivata alla seconda giornata e ora si ferma qualche giorno per la sosta per le Nazionali. In attesa che l’Italia scenda in campa gli occhi dei tifosi sono tutti concentrati al calciomercato, che si chiuderà ufficialmente oggi 31 agosto, ma che non ha ancora provveduto ad acquistare un pacchetto TV per seguire la sua squadra del cuore ha ancora tempo per farlo. Attualmente la migliore proposta è quella di DAZN streaming. La piattaforma online ha infatti acquistato i diritti TV per trasmettere tutte le partite di Serie A per ogni giornata da qui alla stagione 2024, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky.

DAZN streaming: come attivarlo

Attivare un abbonamento a DAZN è semplicissimo. Basta collegarsi al sito della piattaforme da mobile e cliccare sul tasto Attiva ora che vedrete in evidenza sulla Homepage. A questo punto vi verrà richiesto di inserire nome, cognome e indirizzo email e di scegliere una password con cui accedere al profilo e il metodo di pagamento che preferite.

L’offerta DAZN streaming comprende tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores, oltre ai canali tematici di Inter e Milan. Si possono poi seguire molti altri sport come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD.

L’abbonamento a DAZN ha un costo di 29,99 euro al mese. Allo stesso profilo si possono associare fino a 4 dispositivi con visione contemporanea su due di essi. E’ possibile disdire l’abbonamento in ogni momento senza penali o costi aggiuntivi.

Scopri l’offerta di DAZN»

L’offerta DAZN streaming è poi inclusa nella promozione TIMVISION Calcio e Sport di TIM. Oltre all’app nel pacchetto è compresa anche la Champions League con Infinity+. L’offerta dell’operatore italiano comprende:

TIMVISION – film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catologo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di Discovery+ . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni e con Eurosport Player (incluso per 12 mesi)

– film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catologo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da negli ultimi 7 giorni e con (incluso per 12 mesi) DAZN

Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League, con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K. Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

TIMVISION Calcio e Sport ha un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi, poi 34,99 euro al mese. L’attivazione è di 19,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile.

Attiva TIMVISION Calcio e Sport con la fibra TIM »

L’offerta è disponibile sia per chi passa a TIM sia per i clienti di altri operatori di telefonia mobile o per la rete fissa. Anche chi passa a Kena Mobile o acquista una nuova SIM del gestore low cost può acquistarla e se la si sottoscrive online entro il 31/8/21 la spesa per l’attivazione è azzerata.

Scopri le offerte di Kena Mobile »

Esistono poi ulteriori pacchetti di TIMVISION Calcio e Sport in associazione a celebri piattaforme di streaming:

TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ – 34,99 euro al mese per 12 mesi , poi 39,99 euro al mese

– , poi 39,99 euro al mese TIMVISION Calcio e Sport con Netflix – 39,99 euro al mese per 12 mesi , poi 44,99 euro al mese

– , poi 44,99 euro al mese TIMVISION Gold (TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ e Netflix) – 44,99 euro al mese per 12 mesi, poi 49,99 euro al mese

Attiva TIMVISION Gold »

Anche in questo caso l’attivazione è di 19,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile.

Il TIMVISION Box permette di accedere non solo alle partite in streaming con l’ottimizzazione della connettività ma anche ad altre app popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e alle app Google Play su Smart TV e dispositivi mobili grazie al sistema operativo Android TV. Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2 e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce.

L’offerta TIMVISION Calcio e Sport comprende anche un programma dedicato al Fantacalcio e per i fan del calcio femminile tutta la Serie A (5 partite in esclusiva e una in co-esclusiva), le finale four di Supercoppa e quarti, semifinali e finale di Coppa Italia. Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD.

DAZN streaming: le altre offerte per il calcio in TV

L’alternativa a DAZN streaming è quella di affidarsi a Sky. La pay TV trasmette solo 3 partite per giornata della Serie A ma offre anche tutta la Serie B, Champions League ed Europa League oltre ad alcuni match selezionati di campionati stranieri come Liga, Ligue 1, Bundesliga e Premier League. Sono disponibili due diversi pacchetti:

Sky TV + Sky Sport

Sky TV

Sky Sport

Sky HD

Sky Q senza parabola

Sky Go Plus

L’offerta ha un costo di 30,90 euro al mese invece di 45 euro a mese e vincolo di 24 mesi con Sky Smart. L’attivazione è di 9 euro invece di 99 euro. La consegna è gratuita.

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV

Sky Calcio

Sky HD

Sky Q senza parabola

Sky Go Plus

L’offerta ha un costo di 14,90 euro al mese fino all’1/10/21, poi 19,90 euro al mese. L’attivazione è di 9 euro invece di 99 euro. La consegna è gratuita.

Scopri l’offerta di Sky»

Con Sky Calcio si possono seguire 3 partite su 10 per giornata di Serie A TIM (posticipo del sabato, match delle 12 di domenica e monday night), Serie BTK, 5 partite a turno di Premier League di cui una in 4K HDR, una selezione di partite di Ligue 1 e Bundesliga e tutte le news e approfondimenti dei commentatori di Sky.

Sky Sport include invece Champions League ed Europa League con la fase ed eliminazione diretta, tutte le 300 partite a stagione dell’NBA oltre agli ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Wimbledon e Formula 1 e MotoGP con due canali dedicati.

Sky TV offre accesso a serie TV molto popolari e Sky Originals come Coroner, L’assistente di volo – The Flight Attendant, Temple eI Luminari – Il Destino nelle Stelle. Il pacchetto comprende anche documentari sul mondo animale (I grandi parchi d’Africa), sport (Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai), storia e scienza (Greta Thunberg – Un anno per salvare il mondo) e show di successo come The Royals – Amori a corte (2 stagioni), Mika – Versailles Concert e Comedy Rehab.

IL decoder Sky Q non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC. Il dispositivo consente di controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Disney+, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato.

Sky Go Plus permette di accedere ai migliori canali della pay TV anche fuori casa su smartphone, tablet e PC. E’ possibile associare fino a 4 dispositivi e utilizzare funzioni come Restart, pausa/replay e download & play.

Se non siete interessati a tutta l’offerta di Sky o a sottoscrivere un abbonamento potete comunque accedere ai contenuti di Sky Calcio + Sky Sport acquistando il pass Sport di NOW TV al costo di 14,99 euro al mese per il primo mese. E’ possibile disattivare l’account in ogni momento senza penali o costi aggiuntivi almeno 24 ore prima dalla conclusione del periodo di visione.