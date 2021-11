DAZN potrebbe introdurre diversi piani d'abbonamento in futuro, ecco i dettagli

DAZN ha recentemente confermato che non ci saranno modifiche agli abbonamenti per tutta la stagione sportiva in corso che terminerà il prossimo giugno. Successivamente, DAZN potrebbe rimodulare la sua offerta per arginare il problema della condivisione degli abbonamenti in violazione delle norme del servizio. In vista della prossima stagione, DAZN sta già valutando le possibili modifiche da apportare al suo listino di offerte.

A partire dallo scorso mese di agosto, DAZN trasmette in diretta streaming tutte le partite del campionato di Serie A (di cui 7 su 10 sono in esclusiva). La piattaforma di streaming ha acquisito i diritti del campionato di Serie A anche per le prossime due stagioni. In parallelo ad un costante potenziamento del servizio (di recente è iniziata la trasmissione degli eventi in Full HD ad esempio), DAZN prevede delle modifiche agli abbonamenti futuri per evitare la pratica di condivisione degli account in violazione delle norme del servizio.

La conferma è arrivata da Veronica Diquattro, Chief Revenue Officer Europe di DAZN. Nel corso dell’evento Wired Trends, organizzato da Wired e Ipsos, ha ricordato che i termini del servizio di DAZN definiscono “l’uso del servizio come individuale e non cedibile all’interno dell’ambiente domestico”. Sfruttando la doppia utenza (ovvero la possibilità di accedere con lo stesso account da due dispositivi in contemporanea), molti utenti hanno condiviso l’abbonamento per dimezzarne il costo. Diquattro sottolinea: “Questo va a deteriorare il valore del contenuto Serie A e danneggia gli stessi club”.

Per il futuro (a partire dalla stagione 2022/2023 di Serie A) DAZN potrebbe introdurre modifiche alla struttura degli abbonamenti. L’azienda sta considerando: “diverse modalità di abbonamento per le famiglie o per un utilizzo individuale“. In corso ci sarebbero diverse valutazioni ma una decisione definitiva, almeno ufficialmente, non è ancora stata presa. Una delle ipotesi prevede l’introduzione di un abbonamento con singola utenza a cui potrebbe affiancare degli abbonamenti per gruppi familiari.

I singoli piani d’abbonamento con cui DAZN potrebbe rimodulare la sua offerta potrebbero differenziarsi per:

canone mensile

numero di accessi contemporanei con singolo account

risoluzione massima dei contenuti trasmessi

Annunci Google

Di certo, non ci saranno limitazioni alla tipologia di contenuti visibili. Se DAZN dovesse davvero introdurre più piani d’abbonamento in sostituzione del singolo abbonamento attuale, infatti, questi piani garantiranno l’accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma. Si tratta di una soluzione simile a quella adottata da Netflix, piattaforma di streaming di riferimento per il mondo di film e serie TV.

Netflix, da tempo, mette a disposizione tre diversi abbonamenti con la possibilità di scegliere tra soluzioni che garantiscono 1, 2 o 4 accessi contemporanei. Il costo di questi abbonamenti (in Italia) è, rispettivamente, di 7,99, 11,99 e 15,99 euro al mese. Da notare che con Netflix al crescere del numero di accessi si registra anche un incremento della risoluzione massima dei contenuti.

L’offerta DAZN di oggi: tutto incluso a 29,99 euro con due accessi in contemporanea

DAZN continuerà per tutta la stagione in corso a proporre lo stesso abbonamento. Gli utenti DAZN possono, infatti, attivare una sottoscrizione con le seguenti caratteristiche:

accesso completo a tutti i contenut i presenti sulla piattaforma

i presenti sulla piattaforma possibilità di accedere a DAZN da due dispositivi in contemporanea con lo stesso account anche per guardare lo stesso evento e senza limitazioni di alcun tipo

anche per guardare lo stesso evento e senza limitazioni di alcun tipo possibilità di interrompere in qualsiasi momento il rinnovo automatico dell’abbonamento senza alcuna penale o costo aggiuntivo

La proposta di DAZN con le condizioni illustrate presenta un costo di 29,99 euro al mese senza alcun costo iniziale oltre al solo canone mensile. Ricordiamo che DAZN consente di accedere a tutta la Serie A, alla Serie B, all’Europa League, alla Conference League, alle partite della Liga spagnola, delle coppe inglesi e diverse altre competizioni. Sulla piattaforma ci sono anche altri eventi sportivi (NFL, UFC, Moto GP e altro) oltre alla possibilità di accedere ai canali Eurosport con tutti i contenuti proposti in programmazione.

Ricordiamo che DAZN è accessibile sia via browser che tramite una delle app del servizio disponibili su smartphone, tablet, Smart TV, console e altre piattaforme. Per attivare un nuovo abbonamento a DAZN basta raggiungere il sito ufficiale del servizio:

Attiva DAZN a 29,99 euro al mese »