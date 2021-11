DAZN potrebbe dire addio alla doppia utenza, ecco cosa cambierà

Nelle ultime ore è emersa una nuova indiscrezione in merito al futuro di DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport e l'unico servizio che trasmette tutte le partite di Serie A (di cui 7 partite per turno in esclusiva). Stando ad alcuni rumors, non ancora confermati ufficialmente, DAZN potrebbe dire addio alla "doppia utenza" con l'impossibilità per gli abbonati di accedere al servizio da due dispositivi in contemporanea con lo stesso account. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla questione.

DAZN dovrebbe bloccare la doppia utenza nel prossimo futuro. Secondo l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore da IlSole24Ore, infatti, il servizio di streaming dovrebbe rimuovere la possibilità di accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea utilizzando lo stesso account. Questa possibilità, stando a quanto emerso in queste ore, viene vista come un canale di diffusione della pirateria. La condivisione dell’abbonamento è, infatti, un modo per dimezzare il costo mensile e, in questi mesi, si è registrato un proliferare di siti web che semplificano la condizione di un abbonamento DAZN con sconosciuti.

Secondo i dati emersi, per ogni partita di Serie A ci sarebbe un utilizzo non conforme del 20% (in sostanza, un utente su cinque sfrutterebbe la condivisione dell’abbonamento violando le regole di DAZN). Da notare, però, che l’addio alla doppia utenza, sempre stando alle indiscrezioni di queste ore, non sarebbe completo. DAZN continuerà a permettere la condivisione familiare dell’account. Sarà possibile, quindi, accedere ai contenuti della piattaforma da due dispositivi utilizzando la stessa connessione Internet (sarà l’indirizzo IP a certificare il corretto utilizzo del servizio).

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il nuovo sistema di condivisione limitata degli account è già stato utilizzato da altri servizi di streaming dedicati al mondo dello sport. In particolare, viene citato il caso della Liga spagnola, uno dei principali campionati di calcio in Europa, che ha adottato un blocco alla condivisione per “salvaguardare” il suo prodotto. La condivisione degli account tra due utenti, infatti, comporta, di fatto, un dimezzato del costo abbonamento.

Cosa cambierà per gli utenti DAZN?

Eliminando la possibilità di condividere l’account (al netto dell’utilizzo della stessa connessione per il doppio accesso), DAZN punta a ridurre la pratica della condivisione dell’account. Gli utenti che oggi condividono un account con un’altra persona (anche con un familiare che non vive sotto lo stesso tetto) saranno obbligati ad attivare un nuovo abbonamento per continuare a seguire le partite. L’accesso da due dispositivi, utilizzando connessioni differenti, verrà bloccato.

Secondo le prime informazioni, DAZN potrebbe ufficializzare la modifica delle condizioni del servizio nel corso delle prossime settimane. Tale modifica verrà comunicata con 30 giorni di preavviso. Di conseguenza, la rimozione della doppia utenza dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2021 oppure nelle prime settimane del 2022. Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti sulla questione nel corso dei prossimi giorni e se DAZN commenterà ufficialmente la cosa.

Quando costa DAZN?

Con l’inizio della nuova stagione di Serie A, l’abbonamento a DAZN presenta un costo di 29,99 euro al mese. Attualmente, è possibile condividere l’account grazie alla possibilità di accedere da due dispositivi in contemporanea anche per guardare lo stesso evento. Ricordiamo, inoltre, che abbonamento al servizio non ha vincoli. In qualsiasi momento, infatti, gli utenti possono interrompere il rinnovo mensile, evitando ulteriori addebiti, senza costi aggiuntivi.

Con DAZN, ricordiamo, è possibile accedere a tutte le partite di Serie A (di cui 7 per turno in esclusiva). Il servizio include anche le partite di Europa League, Conference League, Serie B ed altre competizioni internazionali come la Liga spagnola. Tramite DAZN è possibile seguire la Moto GP, l’UFC, la NFC ed i canali Eurosport con tutti i contenuti inclusi. L’accesso a DAZN può avvenire via browser web oppure tramite le app del servizio disponibili su Smart TV, smartphone, tablet, Fire TV Stick e console.

Per attivare un nuovo abbonamento è possibile fare riferimento al sito ufficiale, disponibile al link qui di sotto.

