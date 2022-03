È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a DAZN . Fino al prossimo 21 marzo, in occasione della settimana della Festa del Papà, la sottoscrizione a DAZN è disponibile con u n costo scontato del 50% per i primi 3 mesi . Grazie a quest'offerta, quindi, è possibile seguire il campionato di Serie A e tutti gli altri eventi disponibili su DAZN a metà prezzo. Ecco come sfruttare l'offerta:

DAZN è in offerta con prezzo scontato del 50% per i primi tre mesi

C’è tempo fino al 21 marzo per attivare un nuovo abbonamento a DAZN a prezzo ridotto. La Festà del Papà è, infatti, l’occasione scelta dalla piattaforma di streaming per offrire il suo abbonamento al prezzo scontato del 50%, garantendo un notevole risparmio a tutti i nuovi utenti che attivando la sottoscrizione. L’offerta può essere attivata esclusivamente online. Ecco come fare per attivare la nuova offerta DAZN a prezzo scontato:

DAZN è in offerta: abbonamento scontato al 50%

La promozione lanciata oggi da DAZN è davvero da non perdere. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport mette a disposizione dei nuovi abbonati o di chi ha sottoscritto un abbonamento in passato la possibilità di attivare l’abbonamento con il 50% di sconto. Per effetto di questa promozione, DAZN è disponibile a 14,99 euro al mese invece di 29,99 euro al mese.

L’offerta in questione non si limita ad un solo mese. Attivando la promozione entro il prossimo 21 marzo, infatti, lo sconto applicato al canone sarà valido per i primi 3 mesi. In sostanza, DAZN costerà 14,99 euro al mese fino alla metà di giugno permettendo ai nuovi utenti di guardare tutta la parte finale del campionato di Serie A e tutti gli altri eventi presenti sulla piattaforma a metà prezzo.

Come sempre, inoltre, l’offerta di DAZN non ha vincoli o costi aggiuntivi. Resta la possibilità di disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento, andando ad interrompere il rinnovo mensile dell’offerta. L’interruzione può avvenire già dopo il primo mese (non si è vincolati a usufruire di tutti e tre i mesi della promozione) oppure alla fine del terzo mese (quando il costo dell’abbonamento diventerebbe quello “di listino”).

Per attivare DAZN a metà prezzo c’è tempo fino al prossimo 21 marzo. La promozione lanciata dalla piattaforma di streaming è attivabile esclusivamente tramite procedura online, seguendo il link riportato di seguito. Per attivare l’offerta è possibile scegliere il pagamento tramite carta di credito o carta di debito oppure tramite il proprio account PayPal. L’accesso ai contenuti inclusi nell’abbonamento sarà immediato. Da notare che la promozione non è attivabile tramite l’app DAZN ma esclusivamente dal sito ufficiale (e solo fino al 21 marzo prossimo) raggiungibile qui di seguito:

Attiva qui l’offerta DAZN con prezzo scontato a 14,99 euro per i primi 3 mesi»

Ricordiamo che su DAZN è possibile seguire tutte le partite del campionato di Serie A (di cui 7 partite per ogni giornata sono in esclusiva). La piattaforma, inoltre, trasmette anche le partite di Serie B e le coppe europee come l’Europa League e la Conference League. Sono disponibili, inoltre, anche le partite della Liga spagnola e di altre competizioni estere come la FA Cup e la Carabao Cup inglesi e la Copa Libertadores. Sulla piattaforma, inoltre, non ci sono solo eventi calcistici.

Tramite DAZN è possibile seguire i match della UFC ed accedere ai canali Eurosport che offrono tantissimi eventi sportivi, dai tornei di tennis alle competizioni di ciclismo passando per il basket italiano e gli sport invernali. Il catalogo, inoltre, viene arricchito da tanti contenuti d’approfondimento che puntano ad offrire ulteriori occasioni per approfondire il mondo dello sport anche fuori dal campo. Tutti i contenuti sono accessibili da 2 dispositivi in contemporanea per ogni account.

Come sottolineato in precedenza, inoltre, l’offerta DAZN non ha vincoli di alcun tipo. È possibile attivare un nuovo abbonamento e disattivarne il rinnovo automatico in qualsiasi momento. L’accesso alla piattaforma può avvenire tramite browser web oppure tramite una delle tante app disponibili. L’applicazione di DAZN è disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, su svariati modelli di Smart TV, sulla Amazon Fire TV Stick e sulle console da gioco Xbox e PlayStation.