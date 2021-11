DAZN Doppia Visione: le novità di Novembre 2021

Se ti abboni a DAZN per il campionato 2021/2022 potrai continuare a seguire gli eventi sportivi in contemporanea su due dispositivi, poi abbinare il tuo profilo effettuando il login da pc, smartphone, tablet o tv. Ecco quali sono le ultime novità su DAZN e quali sono le migliori offerte della streaming tv di eventi sportivi

Negli scorsi giorni si era diffusa la voce che la piattaforma DAZN potesse eliminare per i suoi abbonati la possibilità di doppio accesso in contemporanea da un singolo profilo. A spingere la società a valutare questa ipotesi sarebbero stati i numerosi casi di pirateria e la pratica di scambio dei dati tra utenti. La società ha poi confermato che per il momento questo servizio non verrà eliminato, quindi chi apre un account potrà guardare gli eventi sportivi su due dispositivi.

Resta il dubbio che dal prossimo anno possano arrivare dei cambiamenti e che la piattaforma possa pensare a qualche sistema per limitare l’uso dei profili. Il comunicato con cui è giunta la notizia della riconferma delle attuali condizioni di servizio infatti lancia un monito a coloro che fanno un utilizzo improprio delle credenziali degli account, come si legge DAZN avverte i suoi utenti augurandosi che “l’attenzione sollevata dalle indiscrezioni circolate, porti ad una riflessione seria e concreta sul tema degli abusi contrattuali e della pirateria, aspetti che riguardano tutto il mondo delle OTT e non solo DAZN”.

Scopri le offerte DAZN »

Come funziona la doppia visione con DAZN

Se vuoi abbonarti alla pay tv o se hai già un profilo ma, come spesso accade, non hai letto con attenzione il contratto, è bene fare un ripasso veloce di quali sono le cose consentite e quali sono invece quelle proibite.

Innanzitutto, è lecito che con un singolo abbonamento tu possa vedere le partite e ogni altro tipo di trasmissione sportiva della piattaforma su due dispositivi in contemporanea. Non è però possibile condividere le tue credenziali con altre persone. In particolare al punto 2.4 del tuo contratto viene specificato: “Il Servizio DAZN e tutti i contenuti visualizzati attraverso lo stesso sono ad esclusivo uso personale e non commerciale. […] non utilizzare il Servizio DAZN per esibizioni pubbliche”. Un’altra delle condizioni poste dalla piattaforma è di mantenere la password segreta e di non comunicarla a terzi. Se non si rispettano questi requisiti e DAZN ne viene a conoscenza potrà sospendere il tuo servizio o bloccare in modo permanente il tuo accesso all’account.

Prima di procedere comunque a qualunque modifica i vertici della società si incontreranno con il delegati del MiSE e con il ministro Giorgetti per valutare quali potrebbero essere le rimodulazioni al proprio pacchetto di offerte per i clienti italiani. Fino al 2022 comunque a quanto pare non sono in previsione degli stravolgimenti per gli utenti della piattaforma.

Abbonarsi alla pay tv di sport

C’è stato un improvvisa impennata di abbonamenti a DAZN da quando è stata proclamata la sua vittoria dell’asta per la trasmissione delle partite della Serie A di calcio per i prossimi 3 anni. Con la sottoscrizione delle migliori promozioni DAZN i clienti hanno quindi la possibilità di seguire per ogni giornata del campionato italiano 7 incontri in esclusiva (mentre gli altri 3 in coesclusiva con Sky).

Questo si va ad aggiungere ad un catalogo già piuttosto ricco per gli appassionati di calcio: eventi della Serie A femminile, partite di Serie B, coppe latino americane ed europee, oltre agli incontri della Liga spagnola ed inglese. Per chi vuole seguire altri sport ci sono molti contenuti interessanti, dalle gare di motociclismo, con le dirette del Moto GP, alle spettacolari azioni dei giocatori di football americano della NFL, dai combattimenti della UFC alle gare di ciclismo e ai match di tennis. Gli eventi sono veramente tanti e ci sono anche le trasmissioni di Eurosport nel pacchetto offerto da DAZN.

La piattaforma ha anche previsto l’attivazione di un canale di backup o DTT sul digitale terrestre, il canale è al 409. Questo servizio è stato studiato per poter sopperire ad alcuni disservizi che si sono presentati nei primi mesi di questa stagione di campionato con lo streaming di scarsa qualità o per problemi alla rete.

Il prezzo del canone se ti abboni a DAZN è di 29,99 euro al mese e con un singolo account potrai seguire ogni evento che ti interessa su due dispositivi e i tuoi dati potranno essere associati ad un numero massimo di 6 dispositivi. Il servizio è compatibile con smart tv, con tv provvisti di chiavette o decoder connessi ad internet, con smartphone o tablet e con pc. Puoi controllare che il dispositivo sia compatibile dal sito della piattaforma, oltre a questa verifica però dovrai anche accertarti che la tua connessione risponda ai requisiti di DAZN.

Per ogni tipologia di apparecchio dal quale accedi al tuo account per seguire l’incontro sportivo che ti interessa è richiesta una banda minima per non subire interruzioni del servizio di streaming o un buffering continuo. Ecco quali sono i parametri a cui dovrà rispondere la tua connessione in base al dispositivo da cui ti colleghi e alla qualità video che vuoi ottenere:

2.0 Mega : velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone se sei in movimento e se ti accontenti della SD (Definizione Standard)

: velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone se sei in movimento e se ti accontenti della SD (Definizione Standard) 3.5 Mega : velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone con risoluzione HD (Alta Definizione)

: velocità di download minima consigliata per guardare DAZN su smartphone con risoluzione HD (Alta Definizione) 6.0 Mega : velocità di download minima consigliata per guardare DAZN dal televisore in Alta Definizione HD e con un alto frame rate

: velocità di download minima consigliata per guardare DAZN dal televisore in Alta Definizione HD e con un alto frame rate 8.0 Mega: velocità di download consigliata per avere la qualità video migliore e il più alto frame rate

Puoi attivare il tuo abbonamento a DAZN (senza alcun vincolo) cliccando sul pulsante qui in basso o con una delle offerte combinate con il servizio TIMVision o con Kena Mobile.

Attiva DAZN »

Annunci Google

I clienti hanno anche la possibilità di richiedere anche la consegna del DAZN TV BOX, si tratta di un set con decoder e telecomando DAZN che serve per abilitare la visione del canale DTT di DAZN e il dispositivo è anche un DVB-T2 HEVC quindi ti consentirà di accedere al nuovo digitale terrestre. Questo set è riservato a coloro che si trovano in una zona in cui non è disponibile la fibra ottica (FTTC o FTTH) e il prezzo di questa soluzione sarà di 139,99 euro, oltre alle spese di spedizione.

A questa spesa poi dovrai sommare l’abbonamento alla piattaforma, quindi dovrai sottoscrivere l’offerta DAZN da 29,99 euro al mese senza vincoli.

TIMVision e DAZN

I clienti TIM, ma anche utenti che hanno come gestore Internet casa un altro operatore, possono accedere ai contenuti DAZN anche sottoscrivendo le offerte del servizio TIMVision. Il provider ha creato la sua piattaforma di streaming video e da quest’anno ha aperto il servizio ai non clienti. Ecco quali sono i piani per poter guardare i contenuti DAZN e quali sono le condizioni di queste promozioni.

Calcio e Sport

Il pacchetto base che ti permetterà di vedere gli eventi sportivi di DAZN è il Calcio e Sport, il costo di questa offerta è di 19,99 euro al mese fino al 30 Settembre 2022. Poi il canone tornerà ad essere di 29,99 euro. L’attivazione della piattaforma ti costerà 9,99 euro e poi pagherai 3 euro al mese per 1 anno, ma è già compreso nel tuo piano di abbonamento.

Oltre al tuo abbonamento alla piattaforma DAZN, potrai anche accedere ai film, alle serie tv e ai documentari di TIMVision. È incluso anche il servizio di Infinity+ per un anno.

Scopri l’offerta con TIMVision »

TIMVISION Gold

C’è una versione anche più ricca della promozione di TIMVision, si tratta del pacchetto Gold. L’offerta in questione oltre ad includere quanto già descritta nella precedente soluzione Calcio e Sport ti offre anche:

un abbonamento Netflix – piano standard con visione HD su 2 dispositivi per vedere film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali

– piano standard con visione HD su 2 dispositivi per vedere film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali offerta Disney+ – con acceso a tutte le serie e film delle produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star

e 1 voucher omaggio Premium Pack Leghe Fantacalcio Serie A TIM

La promozione del momento ti propone un canone di 29,99 euro per la stagione 2021/2022 del campionato (quindi fino a Settembre 2022), poi il prezzo passerà a 44,99 euro. Le condizioni per attivare il servizio sono le medesime illustrate per l’offerta Calcio e Sport.

Premium Fibra con TimVision Gold »

La promo Kena con TIMVision Special

Anche Kena Mobile, il MVNO di TIM, ti dà la possibilità di attivare un abbonamento scontato alla piattaforma DAZN. Puoi avere:

TIMVISION

DAZN

Infinity+ (incluso per 12 mesi)

Il piano che ti interessa è il Kena TIMVISION Special e il canone richiesto è di 19,99 euro al mese per un anno (poi salirà a 29,99 euro al mese). In questo caso le spese per attivare il servizio sono pari a 36 euro e la spesa è suddivisa in 12 rate da 3 euro. Puoi acquistare questo pacchetto chiamando il 181, rivolgendoti ai punti vendita o utilizzando il portale del gestore. Il Kena Special può essere tuo se attivi una SIM Kena Mobile o uno dei piani in portabilità.

Scopri le migliori offerte Kena Mobile »