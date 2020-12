Da Telecom a Vodafone Casa: le offerte cambio operatore di Gennaio 2021

Vodafone è uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia fissa in Italia. Per i milioni di clienti di Telecom Italia, quindi, passare ad una delle offerte Vodafone Casa può risultare un enorme vantaggio grazie anche alle soluzioni convergenti fisso + mobile ed alle opzioni che consentono di arricchire l'abbonamento. Ecco quali sono le migliori offerte Vodafone Casa per il cambio operatore nel corso del mese di gennaio 2021 e come fare ad individuare la soluzione più vantaggiosa per le proprie esigenze.

Per chi è in cerca di una nuova soluzione per la connessione Internet di casa c’è la possibilità di valutare una delle tante offerte Internet casa attualmente disponibili sul mercato. Tra le proposte più interessanti e complete di questo momento troviamo le offerte Vodafone Casa. L’operatore è un vero e proprio punto di riferimento del mercato di rete fissa, grazie alle sue offerte fibra ottica che consentono di navigare sino a 1000 Mega ed alla possibilità di sfruttare soluzioni convergenti “fisso + mobile” particolarmente interessanti.

Passare da Telecom Italia a Vodafone Casa può, quindi, essere l’occasione giusta per risparmiare, sfruttando anche i vari servizi inclusi nell’abbonamento, e massimizzare le prestazioni dell’abbonamento Internet. Le soluzioni proposte da Vodafone garantiscono notevoli vantaggi. Da segnalare anche la possibilità di arricchire l’abbonamento con servizi aggiuntivi, come la Vodafone TV che permette di accedere a diversi servizi di intrattenimento con condizioni particolarmente vantaggiose.

Ecco quali sono le migliori offerte Vodafone Casa del momento:

Internet Unlimited

Il punto di riferimento delle offerte Internet casa di Vodafone attualmente disponibili per i nuovi clienti è Internet Unlimited. La nuova versione dell’offerta per la connessione di casa di Vodafone offre tanti vantaggi e non include vincoli o costi nascosti di alcun tipo, risultando quindi ancora più conveniente. Da notare, inoltre, la possibilità di personalizzare l’abbonamento con l’aggiunta di diverse opzioni extra.

Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova Internet Unlimited di Vodafone:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, sino ad una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, sino ad una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload 6 mesi gratis di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento e senza alcun costo extra) per accedere ad un ricchissimo catalogo, con aggiornamenti costanti, di film da guardare in streaming

(poi 9,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento e senza alcun costo extra) per accedere ad un ricchissimo catalogo, con aggiornamenti costanti, di film da guardare in streaming per i già clienti Vodafone su mobile: Giga extra per lo smartphone con Giga Family; scegliendo di portare il costo della propria offerta mobile nella fattura di rete fissa si riceveranno 50 GB extra; abbinando una seconda SIM all’abbonamento di rete fissa, inoltre, si riceveranno 100 GB al mese per ogni SIM senza costi aggiuntivi; in totale, è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM per linea telefonica fissa ottenendo, per ogni SIM, 100 GB extra al mese

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese. Come sottolineato in precedenza, l’abbonamento non presenta vincoli e costi nascosti. L’attivazione è completamente gratuita mentre per quanto riguarda il modem Wi-Fi, invece, questo viene offerto in comodato d’uso gratuito dall’operatore. In caso di recesso entro i primi 24 mesi di abbonamento sarà necessario restituire il dispositivo.

L’abbonamento proposto da Vodafone è, inoltre, ampiamente personalizzabile. L’operatore, infatti, mette a disposizione degli utenti svariate opzioni con cui arricchire i contenuti dell’offerta proposta. Ecco le opzioni disponibili:

chiamate internazionali gratis verso fissi in Europa, USA e Canada al costo di 5 euro in più al mese

verso fissi in Europa, USA e Canada al costo di 5 euro in più al mese servizio Digital Privacy & Security per la protezione dei dati personali e della connessione al costo di 3,99 euro al mese con primo mese gratis

per la protezione dei dati personali e della connessione al costo di 3,99 euro al mese con primo mese gratis partecipazione al programma Happy Black, per sfruttare buoni sconto e altre promozioni esclusive proposte da partener di Vodafone, al costo di 1,99 euro al mese con primo mese gratis

per sfruttare buoni sconto e altre promozioni esclusive proposte da partener di Vodafone, al costo di 1,99 euro al mese con primo mese gratis SIM dati con 150 GB al mese per navigare anche fuori casa con la rete Vodafone al costo di 4 euro al mese

per navigare anche fuori casa con la rete Vodafone al costo di 4 euro al mese Mobile Wi-Fi , modem 4G compatto con batteria integrata, per navigare fuori casa (inserendo una SIM dati) al costo di 1 euro al mese per 24 mesi

, modem 4G compatto con batteria integrata, per navigare fuori casa (inserendo una SIM dati) al costo di 1 euro al mese per 24 mesi Vodafone TV Intrattenimento (con NOW TV Entertainment, 30 film al mese su CHILI e 6 mesi di Infinity) a 12 euro al mese

(con NOW TV Entertainment, 30 film al mese su CHILI e 6 mesi di Infinity) a 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus (con NOW TV Sport) a 30 euro al mese

(con NOW TV Sport) a 30 euro al mese Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento a 42 euro al mese

Internet Unlimited è attivabile e personalizzabile direttamente online. Cliccando sul link qui di sotto si raggiungerà il sito dell’operatore dove si dovrà inserire l’indirizzo di casa per avviare la verifica della copertura. Successivamente, grazie al tasto Aggiungi/Rimuovi, sarà possibile scegliere con quali opzioni personalizzare l’abbonamento proposto dall’operatore.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Ricordiamo che è possibile confrontare i vantaggi di Internet Unlimited di Vodafone con tutte le altre proposte disponibili sul mercato di telefonia fissa, al fine di avere un’idea più precisa in merito alla convenienza della proposta dell’operatore. Per effettuare questo confronto è possibile utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Giga Family Infinito Edition

Tra le offerte Internet casa di Vodafone troviamo anche soluzioni “fisso + mobile”. Una delle migliori proposte su cui puntare è Giga Family Infinito Edition. Si tratta di un’offerta che consente di sfruttare sia i vantaggi della fibra che della rete mobile di Vodafone. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, sino ad una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, sino ad una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload SIM Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati; la velocità di connessione è limitata a 10 Mbps

la velocità di connessione è limitata a 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

Giga Family Infinito Edition presenta un costo periodico di 39,90 euro al mese che comprende sia il costo dell’abbonamento di rete fissa che il costo della componente mobile dell’offerta. Da notare che, per la componente fissa, è previsto un contributo di attivazione di 1 euro al mese per 24 mesi mentre per la parte mobile c’è da tenere in considerazione un contributo di 6,99 euro una tantum. Il modem Wi-Fi è incluso nell’abbonamento al costo di 6 euro al mese per 48 mesi.

L’offerta Vodafone per i clienti business

Vodafone è un riferimento per il mercato di rete fissa in Italia. L’operatore propone soluzioni da tenere in forte considerazione anche per la clientela business. In particolare, segnaliamo l’offerta OneNet P.IVA che presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; ogni mese sono inclusi anche 100 minuti di chiamate verso l’Europa

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; ogni mese sono inclusi anche 100 minuti di chiamate verso l’Europa connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega inclusi nel prezzo ci sono i servizi Instant Activation e Back-Up 4G che permettono di sfruttare la rete mobile di Vodafone per navigare da subito, grazie alla Internet Key da collegare alla Vodafone Station e senza dover aspettare i tempi di attivazione della linea fissa, e di continuare a navigare in caso di problemi tecnici alla rete

OneNet P.IVA presenta un costo periodico di 25 euro al mese scegliendo la connessione tramite rete ADSL. Per la connessione tramite rete FTTC sino a 200 Mega è previsto un costo extra di 5 euro mentre per la fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega è previsto un contributo aggiuntivo di 10 euro. L’accesso alle reti FTTC e FTTH è vincolato alla disponibilità della copertura delle due tecnologie.

L’abbonamento proposto da Vodafone per i clienti business è disponibile tramite attivazione online. Basta cliccare sul link qui di seguito per completare la procedura di sottoscrizione online e sfruttare la rete Internet casa di Vodafone anche per l’ufficio o il negozio. Da notare, inoltre, che l’offerta business di Vodafone è disponibile anche con doppia linea, garantendo vantaggi aggiuntivi per i clienti. Scegliendo la proposta con due linee per OneNet P.IVA, infatti, sarà possibile sfruttare anche FAX e POS e 500 minuti internazionali inclusi ogni mese. L’offerta con due linee prevede un costo extra di 10 euro al mese rispetto a quello con la linea singola.

Per la verifica della copertura e l’attivazione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva OneNet P.IVA »