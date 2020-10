Sei sbadato o semplicemente stanco di perdere tempo a cercare il telefono, il telecomando, le chiavi, il portafoglio o qualsiasi altra cosa? Curve di Vodafone è lo smart tracker GPS per far sì di non perdere mai gli oggetti a cui teniamo. Funziona anche con le persone

Quante volte vi è capitato di non trovare le chiavi di casa o della macchina e di dover in fretta e furia ribaltare tutto l’appartamento per trovarle. Molto spesso si scopre che gli oggetti perduti sono sempre stati vicini a noi (magari nella borsa o in uno zaino) altri invece scompaiono misteriosamente in via definitiva. Con Curve di Vodafone il problema di perdere le cose viene eliminato alla radice. Si tratta infatti di uno smart tracker GPS che una volta attaccato ad un oggetto ci informerà costantemente su dove si trova grazie alla connettivià mobile.

Curve di Vodafone: tutto sul dispositivo per il tracking di Vodafone

Curve è uno smart tracker GPS che permette di conoscere in ogni momento la posizione esatta dell’oggetto a cui viene collegato. Il dispositivo, grazie all’apposito portachiavi, può essere attaccato praticamente a qualunque cosa come un mazzo di chiavi, portafoglio, zaini o borse, il telecomando e persino al collare del proprio animale domestico. Tenendolo in tasca può anche servire per sapere i movimenti dei bambini o anziani e non doversi preoccupare quando si è lontani. L’utente può seguire Curve in tempo reale su una mappa e vedere i suoi spostamenti tramite la cronologia delle posizioni direttamente dalla Vodafone Smart App o V by Vodafone, disponibile gratuitamente per iPhone e Android.

Sempre dall’app, è possibile impostare le proprie Zone, ovvero dei confini virtuali superati i quali Curve invierà una notifica ogni volta che entra o esce. Amici e parenti possono invece utilizzare il pulsante “Sono qui”, premendolo per circa 3 secondi, per inviare aggiornamenti su dove si trovano sul proprio smartphone. La funzione può essere abilitata dall’app nella sezione Impostazioni Dispositivo.

Curve permette di scegliere tra quattro diverse modalità di tracciamento. A seconda delle esigenze è possibile aumentare la frequenza degli aggiornamenti della posizione o il risparmio della batteria. Le modalità sono:

Risparmio energetico: posizione aggiornata ogni 2 ore

Quotidiano: posizione aggiornata ogni 30 minuti

Performance: posizione aggiornata ogni 5 minuti

Monitoraggio in tempo reale: posizione aggiornata ogni 3-5 secondi per massimo 15 minuti (maggiore utilizzo della batteria)

Il consumo della batteria dipende dalla modalità di tracciamento scelta ma Curve è in grado di funzionare ininterrottamente dai 5 ai 7 giorni in modalità Quotidiano. Il dispositivo è inoltre certificato IP67 e quindi è in grado di resistere all’acqua (1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti).

Per accedendere e spegnere Curve basta cliccare sul pulsante a lato. Una volta connesso alla Vodafone Smart App si può procedere alla configurazione e cominciare a tracciarne i movimenti. Ad un solo account è possibile collegare fino a 20 tracker, tutti gestibili tramite V by Vodafone.

Curve ha un costo di 59 euro ma per farlo funzionare è necessario possedere anche una Vodafone Smart SIM o V-Sim by Vodafone. La scheda permette di connettere il dispositivo smart in cui viene inserita non solo in Italia ma anche nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea (oltre 90 nazioni in totale) senza Bluetooth o Wi-Fi. Molti smart tracker GPS hanno una portato limitata in quanto dipendono dalla vicinanza con lo smartphone. L’utilizzo della V-Sim, invece, permette di ricevere notifiche sul telefono anche quando non è a portata di mano. La connettività è garantita però solo con copertura da parte della rete Vodafone e segnale GPS. Non è previsto alcun vincolo di permanenza e può essere acquistata dai clienti privati di rete mobile Vodafone, Tim, WindTre e Fastweb. Per quanto riguarda Curve, la V-Sim ha un costo di 10 euro più 3 euro al mese per i servizi. I primi 3 mesi sono però inclusi nell’offerta.

La Vodafone Smart SIM è attualmente compatibile con i seguenti dispositivi:

Tracker per auto

Mictrack 3G MT500

Mictrack 4G MT600

Mictrack 3G MT510

Mictrack 4G MT510G

LESHP car tracker

XC Source GPS303 tracker

Telecamere

Clever Dog 3G Camera

Altri tracker

TKStar TK-149 tracker

TKStar pet tracker

KK Moon T8S tracker

XC Source Secumore tracker

Minkoo / LangMao pet tracker

Curve: caratteristiche tecniche nel dettaglio

Altezza: 16.4 mm

Larghezza: 42.1 mm

Durata batteria: fino a 7 giorni

Peso: 30 g

Vodafone Smart SIM Integrata

Resistente all’acqua (IP67) fino a 1m di profondità per 30 minuti

Curve utilizza la tecnologia GPS, LBS, Wi-Fi e Bluetooth

In assenza di segnale GPS Curve utilizza la connessione LBS o Wi-Fi

Quad GSM850/ GSM900/ DCS1800/ PCS1900

Nella confezione sono compresi uno smart tracker GPS, un accessorio portachiavi e un cavo di ricarica. La consegna è gratuita così come la restituzione entro 14 giorni dall’acquisto. L’utente può inoltre richiedere assistenza personalizzata dalla V-app.

Vodafone: tutti gli altri dispositivi di tracking

Vodafone offre anche altri dispositivi di tracciamento per la sicurezza dei bambini in auto o per sapere in ogni momento dove si trovano il proprio cane, la bicicletta e qualsiasi altro oggetto a cui teniamo. Per tutti i dispositivi la consegna e la restituzione entro 14 giorni sono gratuite.

1. V-Pet Tracker

V-Pet Tracker grazie al dispositivo Kippy EVO dotato di GPS permette di conoscere in ogni momento la posizione del proprio animale domestico e ricevere notifiche quando si sta allontanando troppo. Il terminale monitora anche le sue attività (camminata, corsa, sonno, pasti e calorie assunte) e invia consigli per mantenerlo in salute. Ogni mese è inoltre possibile accedere a sconti e promozioni su prodotti e servizi selezionati per gli amici a 4 zampe grazie al programma V di Vantaggi.

Caratteristiche tecniche

Resistente all’acqua di pioggia e pozzanghere

Autonomia media​ di 4-5 giorni

Resistente agli urti​

V-Sim integrata​

Guscio in ABS

Peso​: 34 g

Luce lampeggiante fino a 24 ore

LBS: in assenza di segnale GPS, la localizzazione avviene grazie alla triangolazione delle celle telefoniche più vicineTenuta extraforte: Velcro e acciaio

A-GPS: connessione rapida ai satelliti alla prima localizzazione

Adatto alla maggior parte di cani e gatti sopra i 4 kg

V-Pet Tracker ha un costo di 99 euro più 3 euro al mese per i servizi. I primi 6 mesi sono offerti dall’operatore. Per gestire il dispositivo è necessario scaricare le app Kippy e V by Vodafone (iPhone e Android).

2. V-Baby Alert

Nel recente passato purtroppo diversi bambini hanno perso la vita perché lasciati soli in auto. V-Baby Alert è uno strumento che invia notifiche ogni volta che il pargolo è chiuso nella vettura e funziona per chiunque sia alla guida, non c’è bisogno di accoppiare al dispositivo uno smartphone. E’ possibile impostare tre livelli di sicurezza (notifica “Bambino a bordo”, telefonata di verifica, chiamata e SMS a 5 contatti). V-Baby Alert si compone del cuscino TataPad, compatibile con qualsiasi seggiolino per bambini, e lo smart tracker TrackiSafe Mini. Il dispositivo è conforme alla legge Salva Bebè e al DM 122/2019.

Caratteristiche tecniche

Resistente all’acqua​ di pioggia e alla polvere (IP67)

Autonomia media​ di 1-2 giorni, alimentato via USB con adattatore per auto

V-Sim integrata​

Peso: 20 g

Resistente agli schizzi (IP65)

2 batterie incluse sostituibili

Quad GSM 850/ GSM900/ DCS1800/ PCS1900

Servizi di localizzazione GPS, LBS e Wi-Fi. In assenza di segnale GPS V-Multi Tracker utilizza la connessione LBS o Wi-Fi

ha un costo di 99 euro più 1 euro al mese per i servizi. I primi 6 mesi sono offerti dall’operatore. Per gestire il dispositivo è necessario scaricare le app Tata e V by Vodafone (iPhone e Android).

3. V-Bike Smart

V-Bike Smart è lo strumento ideale per i ciclisti e permette di pedalare in tutta sicurezza grazie al fanalino posteriore luminoso che rende estremamente visibili. Il dispositivo è dotato anche di sensore di rilevamento degli impatti (in caso di necessità viene inviata una notifica ai propri contatti) e grazie alla funzione Trova la mia bici saprete sempre dove avete lasciato la vostra due ruote. La batteria ha una durata superiore ai 10 giorni.

Caratteristiche tecniche

Resistente all’acqua: certificazione IP67

Batteria 1 – 450 mAh +

Batteria 2 – 2000 mAh

V-Sim integrata

Peso: 240 g

Intensitá luminosa: 56 lumen

Allarme acustico: 93 dB

V-Bike Smart ha un costo di 99 euro più 3 euro al mese per i servizi. I primi 6 mesi sono offerti dall’operatore. Chi è già cliente Vodafone può acquistare il dispositivo con servizi inclusi a 5,99 euro al mese richiedendolo in qualunque punto vendita del provider. Per gestire il dispositivo è necessario scaricare le app DOTS.bike e V by Vodafone (iPhone e Android).

V-Multi Tracker

V-Multi Tracker permette di seguire in ogni momento la posizione dell’oggetto a cui è associato dallo schermo dello smartphone grazie al GPS. Nel caso lo si dimentichi da qualche parte verrà inviata una notifica e grazie alle dimensioni ridotte, la comoda custodia con clip o l’astuccio in tessuto può essere nascosto facilmente. Il dispositivo è inoltre dotato di tasto SOS per segnalare ad amici e parenti la propria posizione.

Caratteristiche tecniche

Diametro: 39 mm

Spessore: 20 mm

Peso: 20 g

Resistent​e all’acqua di pioggia e pozzanghere

Autonomia media di 1-2 giorni

V-Sim integrata​

Quad GSM 850/ GSM900/ DCS1800/ PCS1900

Servizi di localizzazione GPS LBS e Wi-Fi

In assenza di segnale GPS V-Multi Tracker utilizza la connessione LBS o Wi-Fi

V-Multi Tracker ha un costo di 49 euro più 3 euro al mese per i servizi. I primi 6 mesi sono offerti dall’operatore. Chi è già cliente Vodafone può acquistare il dispositivo con servizi inclusi a 99 cent al mese richiedendolo in qualunque punto vendita del provider. Per gestire il dispositivo è necessario scaricare le app TrackiSafe e V by Vodafone (iPhone e Android).