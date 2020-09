Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile a 4,99 Euro torna disponibile ma solo per pochi giorni

A partire da oggi 2 settembre e sino al prossimo 6 settembre, PosteMobile lancia la nuova offerta "limited edition" Creami WOW Weekend 30GB . Si tratta di una delle offerte più convenienti, in assoluto, del mercato di telefonia mobile italiano. A fronte di un costo mensile di appena 4,99 Euro, infatti, l'offerta in questione mette a disposizione un bundle di minuti, SMS e GB molto ricco. Ecco tutti i dettagli sull'offerta di PosteMobile e come fare per attivarla direttamente online.

C’è tempo sino al prossimo 6 settembre per attivare (in esclusiva online) la nuova offerta “limited edition” Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile. L’offerta in questione è, a tutti gli effetti, una delle migliori tariffe del mercato di telefonia mobile di settembre 2020 grazie ad un costo davvero contenuto a cui corrisponde un bundle di minuti, SMS e GB in grado di soddisfare le esigenze di buona parte degli utenti. La nuova offerta speciale di PosteMobile è disponibile esclusivamente tramite attivazione online, tramite il sito dell’operatore.

La tariffa in questione è, senza dubbio, tra le migliori tariffe del momento per chi vuole spendere meno di 10 Euro al mese e la migliore in assoluto per chi vuole restare al di sotto della soglia dei 5 Euro al mese. Ecco tutti i dettagli sull’offerta e come fare ad attivarla direttamente online in pochi click e con spedizione della SIM a casa.

Creami WOW Weekend 30GB: tutti i dettagli dell’offerta speciale

Creami WOW Weekend 30GB è un’offerta di sicuro interesse per chi vuole ridurre i costi per il proprio smartphone senza rinunciare ad un buon bundle di minuti, SMS e GB di traffico dati. Ecco tutte le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 30 GB di traffico dati in 4G sino a 300 Mbps ogni mese (PosteMobile è un operatore virtuale ed utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi); in caso di esaurimento dei GB disponibili si applicherà una tariffazione a consumo per il traffico dati utilizzato pari a 50,41 cent/MB sino al successivo rinnovo mensile

di traffico dati ogni mese (PosteMobile è un operatore virtuale ed utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi); in caso di esaurimento dei GB disponibili si applicherà una tariffazione a consumo per il traffico dati utilizzato pari a 50,41 cent/MB sino al successivo rinnovo mensile in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,34 GB di traffico dati al mese senza alcun costo aggiuntivo; per quanto riguarda il roaming extra UE, invece, l’utilizzo di minuti, SMS e GB viene tariffato a consumo, in base al Paese in cui ci si trova

tutti i servizi accessori (Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212) già inclusi nel canone e disponibili quindi senza alcun costo aggiuntivo; anche la funzione hotspot è inclusa senza alcun costo extra

L’offerta di PosteMobile ha un costo periodico di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. Il prezzo è a tempo indeterminato e non sono previsti costi nascosti o vincoli di alcun tipo. E’ previsto un costo iniziale di 20 Euro per l’acquisto della SIM che avrà già 10 Euro di traffico inclusi per poter coprire i costi dei primi due mesi di offerta.

Chi è interessato a sottoscrivere la nuova offerta di PosteMobile ha solo pochi giorni di tempo per completare l’attivazione. Ecco come fare per richiedere in pochi minuti la nuova tariffa dell’operatore:

Come attivare Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile

La nuova offerta è disponibile esclusivamente sino al prossimo 6 di settembre tramite attivazione online dal sito PosteMobile. Non è possibile attivare la tariffa tramite altri canali (ad esempio recandosi in un ufficio postale). Possono richiedere l’attivazione di Creami WOW Weekend 30GB tutti gli utenti interessati a quest tariffa speciale. L’offerta, infatti, si rivolge sia a chi richiede un nuovo numero di cellulare che a chi richiede la portabilità del numero da qualsiasi operatore, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo.

Per procedere con l’attivazione online di Creami WOW Weekend 30GB è possibile cliccare sul box qui di sotto per raggiungere il sito dell’operatore e avviare la procedura di sottoscrizione online. Per avviare l’offerta basterà scegliere l’opzione Acquista e seguire tutti i passaggi. La SIM sarà spedita gratuitamente all’indirizzo indicato dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi. Successivamente, sarà possibile effettuare l’attivazione in autonomia della SIM utilizzando l’applicazione SIM&Go, disponibile su Android e iOS, seguendo tutte le informazioni fornite dall’operatore su questa semplice procedura.

Attiva online Creami WOW Weekend 30GB »

La nuova offerta speciale di PosteMobile è, senza dubbio, una delle migliori tariffe disponibili sul mercato e la più completa in assoluto per chi vuole spendere meno di 5 Euro al mese per la tariffa del proprio smartphone. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it sarà possibile accedere ad una panoramica completa delle tariffe disponibili a settembre 2020 e verificare la convenienza della nuova offerta PosteMobile.

