Costo SIM PosteMobile: le offerte di agosto 2020

Come tutti gli operatori di telefonia mobile anche PosteMobile obbliga i nuovi clienti all’acquisto di una nuova SIM a cui associare il proprio vecchio numero di telefono o un nuova utenza. Ecco descritte nel dettaglio tutte le offerte del provider low cost italiano e relativi prezzi per le scheda telefonica

PosteMobile è tra i principali operatori di telefonia mobile low cost in Italia. Il motivo del suo successo è da ricercare nell’ampia scelta di tariffe, i prezzi bassi, l’integrazione con molti servizi di Poste Italiane e promozioni interessanti che permettono, ad esempio, di ottenere un bonus in ricarica se non si consumano tutti i Gigabyte inclusi nel piano. Non bisogna poi dimenticare che l’operatore ha recentemente effettuato il passaggio dalla rete di WindTre a quella di Vodafone (una delle più estese ed efficienti a livello nazionale) e ha introdotto la possibilità di navigare alla velocità del 4G+.

PosteMobile a tutti i nuovi clienti richiede l’acquisto di una SIM con o senza portabilità del numero di telefono. La spesa per la scheda telefonica varia da 10 a un massimo di 20 euro. Quando il costo è più alto, solitamente nel prezzo è incluso anche una discreta quantità di traffico. Per ottenere tale vantaggio, però, è spesso necessario sottoscrivere il piano entro una data prestabilita.

Per questo mese vi segnaliamo l’introduzione di una nuova promozione che consente di ottenere un bonus cashback sotto forma di credito sulla propria carta Postepay Evolution a seconda della quantità di Gigabyte non consumati durante il mese.

Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le offerte di PosteMobile e relativi costi per l’acquisto della SIM e l’utilizzo dei servizi voce e Internet:

Le offerte PosteMobile di agosto

1. Creami WOW 10 GB

Credit illimitati per minuti e SMS

10 GB di traffico per navigare su Internet in 4G+ fino a 300 Mbps

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese per chi acquista online una nuova SIM entro il 1/9/20. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

Attiva Creami WOW 10 GB

2. Creami Relax 100

Credit illimitati per chiamate SMS

80 GB di traffico per navigare in Internet (100 GB dopo un anno)

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese per i primi 3 rinnovi. Il prezzo scende a 9 euro al mese per i successivi 3 rinnovi e poi 8 euro al mese a partire dal 7° rinnovo e per tutti quelli successivi. Dal 13° rinnovo si hanno a disposizione 100 GB invece degli 80 GB iniziali. Se il piano viene attivato online il costo della SIM è di 10 euro, altrimenti è di 15 euro.

Per sottoscrivere Creami Relax 100 basta acquistare una nuova SIM PosteMobile, anche senza vincolo di portabilità, presso un ufficio postale o i Kipoint abilitati entro il 12/9/20. Per chi è già cliente di PosteMobile il costo per il cambio di piano è di 19 euro.

Confronta le offerte di poste mobile

3. Creamy Style

500 credit per minuti e SMS

5 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

Annunci Google

La tariffa ha un costo di 5 euro al mese se acquistata online entro il 1/9/20. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. Una volta esaurito il traffico dati è possibile acquistare l’opzione 5 GIGA EXTRA per ottenere 5 GB al prezzo di 1 euro.

4. Creami WeBack

Credit illimitati per minuti e SMS

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese se acquistata online entro il 1/9/20. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. Con Creami WeBack si ottiene un bonus in ricarica per il traffico non consumato nel corso del mese secondo le seguenti modalità:

Nessun GB utilizzato – 5 euro

Fino a 10 GB – 4 euro

Da 10 a 20 GB – 3 euro

Da 20 a 30 GB – 2 euro

Da 30 a 40 GB – 1 euro

Da 40 a 50 GB – 0 euro

Attiva Creami WeBack

5. Creami Extra WOW 10GB

Credit illimitati per minuti e SMS

10 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo di 7 euro al mese se acquistata presso gli uffici postali o nei Kipoint abilitati entro il 12/9/20. L’offerta non è disponibile per i già clienti di Poste Mobile. La SIM ha un costo di 15 euro. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

6. Creami neXt Special Edition

Credit illimitati per minuti e SMS

10, 30 o 50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G+ fino a 300 Mbps

La tariffa può essere acquistata presso gli uffici postali o nei Kipoint abilitati entro il 12/9/20. La SIM ha un costo di 15 euro. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. La quantità di Gigabyte e l’addebito mensile dipendono dal piano scelto:

CREAMI neXt 1 – 10 GB a 10 euro al mese

CREAMI neXt 3 – 30 GB a 30 euro ogni 3 mesi

CREAMI neXt 6 – 50 GB a 8,3 euro pari a 50 euro ogni 8 mesi

I già clienti possono attivare Creami neXt 6 senza alcun costo aggiuntivo mentre per Creami neXt 1 e 3 la spesa per il cambio piano è di 19 euro.

7. Creami Revolution

1000 Credit per minuti e SMS

7 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

L’offerta è disponibile fino al 12/9/20 e prevede una spesa di 15 euro per la SIM. Il costo dipende dal piano scelto:

CREAMI Revolution 1 – 12 euro al mese

CREAMI Revolution 3 – 30 euro ogni 3 mesi

CREAMI Revolution 6 – 48 euro ogni 6 mesi

8. PosteMobile Super Ricarica

18 cent al minuti per chiamare

18 cent per SMS

2 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

L’offerta ha un costo di 2 euro al mese e prevede una spesa di 15 euro per l’acquisto della SIM. Per chi effettua la portabilità del numero è possibile ottenere un bonus per raddoppiare l’importo delle ricarica fino a un massimo di 50 euro al mese. La promozione scade il 12/9/20.

9. Postepay Connect Back mensile

Credit illimitati per minuti e SMS

carta Postepay Evolution

100 GB di traffico per navigare su Internet in 4G+ fino a 300 Mbps

La tariffa ha un costo di 10,00 euro al mese a cui si aggiungono 12 euro l’anno per la carta Postepay Evolution. Non è prevista alcuna spesa per l’attivazione mentre la SIM costa 15 euro. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. Con Postepay Connect Back mensile si ottiene uno sconto in cashback mensile accreditato sulla carta Postepay Evolution per il traffico non consumato nel corso del mese secondo le seguenti modalità:

Nessun GB utilizzato – 4 euro

Fino a 25 Giga – 3 euro

Da 25 a 50 Giga – 2 euro

Da 50 a 75 Giga – 1 euro

Da 75 a 100 Giga – 0 euro

Annunci Google