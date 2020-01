Cosa cambia tra le principali offerte internet casa di gennaio 2020: Vodafone, Wind, Fastweb e TIM a confronto

Le offerte Internet casa disponibili sulla piazza si assomigliano un po’ tutte: hanno un prezzo medio che si aggira intorno ai 27 euro al mese e sono offerte di tipo all inclusive. Cosa vuole dire questo termine? Che al giorno d’oggi andare alla ricerca di un’offerta Internet casa senza telefono non è conveniente come un tempo.

I principali operatori propongono infatti delle offerte Internet casa Wi-Fi che hanno le seguenti caratteristiche:

Internet illimitato casa, che può arrivare alle velocità massime della fibra FTTH nelle zone raggiunte dalla tecnologia;

opzioni aggiuntive, quali una SIM dati per potersi connettere a Internet anche dal cellulare, oppure servizi dedicati all’intrattenimento puro.

Le offerte Internet casa migliori di gennaio 2020 sono quelle di:

Wind, con Fibra 1000;

Vodafone, con Internet Unlimited;

Fastweb, con Fastweb Casa;

TIM, con Super Fibra.

Abbiamo realizzato un confronto fra le quattro tariffe utilizzando il comparatore online di SosTariffe.it e abbiamo messo nero su bianco nella tabella riportata in basso le particolarità delle quattro offerte sopra citate.

Offerte Internet casa gennaio 2020: le tariffe a confronto

Dal confronto tra le quattro tariffe all inclusive prese in considerazione, emerge che tutte possono raggiungere le velocità massime di connessione, ovvero quelle della fibra FTTH, che corrispondono:

a 1 Giga in download;

a 100/200 Mega in upload.

Purtroppo la copertura della fibra ottica non si è ancora estesa a tutto il territorio nazionale: ecco perché per scoprire se si è raggiunti dalla tecnologia in questione è necessario verificare la copertura del proprio Comune di residenza.

Dal confronto è evidente che:

alcune delle tariffe hanno un prezzo fisso , ovvero quella di TIM e di Fastweb, mentre quelle proposte da Wind e Vodafone hanno un prezzo maggiore per i primi 4 anni;

, ovvero quella di TIM e di Fastweb, mentre quelle proposte da Wind e Vodafone hanno un prezzo maggiore per i primi 4 anni; ciò è dovuto alla copertura delle spese di attivazione del modem, che non si devono pagare nel momento della sottoscrizione, ma vengono rateizzate nei primi anni del servizio;

tutte le offerte Internet casa hanno un prezzo inferiore ai 30 euro al mese.

hanno un al mese. alcuni operatori includono anche delle SIM dati con Internet incluso per navigare da cellulare.

In tabella è riportato il dettaglio delle quattro offerte Internet casa prese in esame.

Nome offerta Costo mensile Costo dopo 4 anni Velocità massima raggiunta SIM dati inclusa Servizi aggiuntivi previsti Wind 1000 26,98 euro 20,99 euro 1 Giga in download 100 Mega in upload Sì / Vodafone Internet Unlimited 27,90 euro 20,90 euro 1 Giga in download 200 Mega in upload Sì / Fastweb Casa 27,95 euro 27,95 euro 1 Giga in download Annunci Google 200 Mega in upload Sì, ma al costo di 34,90 euro al mese DAZN, pagando 33,95 euro al mese TIM Super Fibra 29,90 euro 29,90 euro 1 Giga in download 100 Mega in upload NO TIMVISION

Vediamo meglio quali sono le caratteristiche delle singole offerte Internet casa dei quattro operatori.

1. Offerte Internet casa Wind: Fibra 1000

La tariffa Fibra 1000 proposta da Wind è la più conveniente fra le quattro:

ha un prezzo di 26,98 per i primi quattro anni – che poi diventa di 20,99 euro;

non prevede alcun contributo di attivazione e il modem è gratuito, ma in caso di recesso anticipato sarà necessario pagare eventuali rate residue.

L’offerta Internet casa è di tipo all inclusive e prevede anche chiamate illimitate senza scatto alla risposta, sia verso cellulari sia verso fissi. Nel canone mensile è inclusa anche una SIM dati con 100 Giga per navigare da mobile.

2. Offerte Internet casa Vodafone: Internet Unlimited

Internet Unlimited è la tariffa Internet casa di Vodafone:

costa 27,90 euro al mese per i primi quattro anni, che poi diventano 20,90 euro al mese;

non ci sono costi per l’attivazione e per il modem, ma in caso di recesso anticipato sono previste delle spese relative proprio al prezzo di attivazione e del modem che sono stati conteggiati nel canone mensile.

Si tratta di un’altra tariffa all inclusive, con chiamate illimitate verso tutti, a zero centesimi al minuto e senza scatto alla risposta. Nel piano è presente anche una SIM dati, con 30 Giga al mese, da utilizzare per connettersi a Internet su tablet e chiavette.

3. Offerte Internet casa Fastweb: Fastweb casa

La prima differenza fra l’offerta Fastweb casa con quelle di Wind e Vodafone è che il prezzo del canone mensile, di 27,95 euro, è lo stesso per sempre e non sono previste variazioni. Si tratta di un’altra tariffa di tipo all inclusive, con chiamate verso rete fissa e cellulari illimitate e a costo zero.

Non sono previste spese extra per l’attivazione della nuova linea. La tariffa può essere personalizzata:

aggiungendo una SIM dati: in questo caso si pagherebbero 34,90 euro al mese;

aggiungendo i contenuti disponibili nel servizio DAZN, al costo mensile di 33,95 euro.

4. Offerte Internet casa Wi-Fi TIM: Super Fibra

Anche Super Fibra di TIM è una tariffa Internet casa a un prezzo molto contenuto, con la quale è possibile:

navigare alla velocità della fibra FTTH, o in alternativa con la rete FTTC o di tipo ADSL;

avere accesso, al prezzo mensile fisso di 29,90 euro, a chiamate gratuite verso i numeri di tutta Italia, oltre che a Internet casa illimitato.

Non sono previste SIM dati per navigare da mobile, ma l’attivazione è gratuita, si riceve il modem in omaggio e l’opzione TIMVISION, con la quale si può avere accesso a serie TV esclusive, film in prima visione, cartoni animati e molto altro ancora.

