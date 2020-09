Conto corrente per partita IVA: le migliori offerte di settembre 2020

Il conto corrente per partita IVA rientra tra le tipologie di conto business presenti nel comparatore di conti correnti di SOStariffe.it: se sei un freelancer e cerchi uno strumento per gestire al meglio i tuoi guadagni, ecco alcune soluzioni che potrebbero davvero fare al caso tuo.

Lavorare in proprio, senza dover rispondere a un superiore, da un lato regala un senso di grande libertà nell’organizzazione della propria attività, ma dall’altro comporta una grande responsabilità, in particolar modo quando si tratta della gestione dei propri soldi.

Per questo motivo valutare uno specifico conto corrente è la soluzione migliore per avere sotto controllo tutte le proprie entrate e uscite: in particolare, sarebbe opportuno considerare l’apertura di un conto corrente per partita IVA.

Al fine di trovare la banca più economica per la gestione delle proprie spese quotidiane, abbiamo scelto di utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, sul quale è presente una sezione dedicata proprio al mondo dei conti corrente online.

I conti correnti online per partita IVA

Il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it permette di confrontare diverse tipologie di conti, fra le quali rientrano sia i conti riservati ai privati sia quelli di tipo business, come il conto corrente per partita IVA.

Considerato che chi lavora come freelancer oppure è il capo di una società non sempre trova il tempo per recarsi in banca per occuparsi delle operazioni più comuni, sarebbe meglio coniugare le proprie esigenze di amministrazione delle proprie finanze con la scelta di una banca online.

Così facendo si avrà la possibilità di gestire il proprio conto, per esempio controllando l’estratto conto con la lista di tutte le operazioni che sono state effettuate in qualsiasi momento, grazie all’area privata disponibile sul sito della banca o tramite l’applicazione collegata al conto, alle quali si accede con l’utilizzo di username e password.

Chi non ha mai avuto a che fare con un conto corrente online potrebbe essere scettico circa la sua sicurezza, ma le banche online sono caratterizzate da protocolli di sicurezza elevati e standard di protezione – come quello delle password monouso – che le elevano allo stesso livello delle banche tradizionali.

Un altro elemento che contribuisce a dare valore ai conti corrente online è l’aspetto legato al risparmio: un conto online non prevede alcuni costi di gestione che sono invece onnipresenti nel caso di un conto corrente tradizionale, come per esempio le spese di apertura, gestione e chiusura, oppure quelle per l’utilizzo di una carta di credito o un bancomat.

Come scegliere il conto corrente per partita IVA

Come si può ben immaginare, i conti correnti per partita IVA non sono tutti uguali: ce ne sono alcuni che risultano perfetti per i lavoratori autonomi, mentre altri calzano a pennello per le PMI che avranno sicuramente delle esigenze di gestione differenti e un numero di transazioni di gran lunga superiore.

Pertanto, nel momento in cui si procede con la valutazione di un conto corrente per partita IVA si dovrebbero considerare quali sono le proprie esigenze specifiche e valutare i conti che sono creati creati appositamente per soddisfarle.

Di seguito saranno analizzate alcune delle migliori soluzioni individuate con il comparatore di SOStariffe.it, ovvero:

il conto N26 per freelancer ;

il conto aziendale qonto.

1. Conto N26 per freelancer

N26 è una digital bank tedesca con la quale è possibile aprire conti correnti con IBAN italiano: il conto N26 per freelancer si chiama N26 Business ed è la soluzione perfetta per i clienti che hanno la partita IVA in quanto si tratta di un conto online a zero spese.

Il conto N26 Business non prevede costi per il canone mensile né per l’imposta di bollo e permette di effettuare bonifici online gratuitamente: ma i vantaggi associati a questo conto corrente per Partita IVA non finiscono qui.

Tra i benefit inclusi troviamo, per esempio, la presenza dello 0,1% di cashback per tutti gli acquisti effettuati con la carta MasterCard Business associata al conto, che viene accreditato in modo automatico direttamente sul proprio conto.

Il conto N26 Business è dotato del servizio di SMS Alert attraverso il quale si possono ricevere notifiche in tempo reale su tutti i pagamenti, i bonifici e gli addebiti del proprio conto corrente business.

Annunci Google

Tra le funzionalità del conto fanno parte anche gli Spaces, che sono degli spazi di gestione separati dal conto principale, che possono essere creati per mettere da parte dei soldi destinati a una specifica spesa, come per esempio il pagamento delle tasse.

I bonifici SEPA sono gratuiti e, in più, esiste una funzione aggiuntiva, chiamata Money Beam, attraverso la quale è possibile trasferire denaro in modo immediato a tutti gli altri clienti N26. Per quanto riguarda i pagamenti, è possibile avere accesso anche ai circuiti Google Pay e Apple Pay.

Per saperne di più sul conto corrente per partita IVA N26 Business, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri il conto N26 per freelance »

In alternativa al conto corrente a zero spese, sono disponibili anche altre due versioni, a pagamento, ovvero il conto N26 Business You e il conto N26 Business Metal, che sono perfetti per i clienti con esigenze più specifiche, come per esempio la necessità di avere un’assicurazione viaggi assieme al conto.

2. Il conto aziendale qonto

qonto è considerato da molti il miglior conto business per PMI e professionisti che hanno necessità di gestire in modo semplice ed efficace le proprie risorse finanziarie: questa tipologia di conto corrente per partita IVA rappresenta una soluzione migliore rispetto alla scelta di un conto corrente tradizionale, in quanto è stato pensato appositamente per soddisfare esigenze diverse da quelle di un singolo.

Il conto qonto è dotato di IBAN italiano, carta di pagamento appartenenti al circuito MasterCard, oltre che una serie di servizi che rendono più snella la contabilità, permettendo così al suo sottoscrittore di risparmiare prezioso tempo.

Si tratta di un conto corrente che ha un costo di 99 euro al mese più IVA, nel quale è prevista la gratuità dell’imposta di bollo e delle carte di credito che vengono fornite ai proprie dipendenti, oltre che la possibilità di concedere l’accesso al conto al proprio commercialista.

L’accesso del commercialista al conto rappresenta una grande innovazione: intanto perché avviene in sicurezza, ovvero in modalità solo lettura, ma soprattutto perché in questo modo si risparmieranno al contempo tempo e fatica evitando l’invio delle fatture e dell’estratto conto aziendale tramite email.

Tra i servizi più utili presenti nel conto qonto troviamo quello che permette la digitalizzazione dei giustificativi di spesa e di dimenticare per sempre la raccolta di ricevute e scontrini in quanto i propri clienti potranno pagare direttamente tramite le loro carte qonto e poi allegare scontrini e ricevute in formato digitale.

Il conto qonto dà la possibilità di scorporare l’aliquota IVA e di categorizzare le proprie transazioni con l’utilizzo di tag, in modo tale da poter avere le proprie spese sempre sotto controllo. Inoltre, si potranno gestire i propri flussi finanziari attraverso un software di contabilità, attraverso il quale sarà possibile eliminare le fatture cartacee e non dover più consegnare i documenti al commercialista, che, come anticipato, li potrà gestire direttamente dal conto.

Le carte Business associate al conto potranno essere utilizzate dai membri del proprio team, rendendo così i collaboratori più autonomi e mantenendo il controllo sulle finanze dell’impresa: la gestione delle finanza, in pratica, diventerà collaborativa. Sarà possibile impostare dei limiti di pagamento in modo tale che i collaboratori facciano buon uso della carta di pagamento che è stata loro assegnata.

Si potranno inoltre controllare tutti i bonifici emessi dalla propria azienda, dando agli impiegati la possibilità di inserire delle richieste di bonifico, che dovranno però essere approvate da un admin prima di poter essere effettivamente processate.

Se sei interessato a un conto corrente online per la gestione della tua impresa, qonto è la soluzione perfetta per te: clicca sul box qui sotto se vuoi saperne di più.

Scopri il conto aziendale Qonto »

Annunci Google