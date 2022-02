Conto corrente per minorenni: le offerte di Febbraio 2022

Per i minorenni è importante poter contare su validi strumenti per la gestione del denaro e per effettuare le piccole spese della vita quotidiana. Per questo motivo, scegliere un conto corrente per minorenni permette di accedere a diversi vantaggi. I genitori hanno la possibilità di valutare varie opzioni, anche in base all'età del proprio figlio minorenne, per individuare il conto giusto da attivare. Vediamo quali sono le migliori offerte di febbraio 2022 per chi è in cerca di un conto corrente per minorenni e come fare a valutare l'opzione giusta.

I minorenni non hanno la possibilità di aprire un conto corrente in autonomia. La scelta e l’apertura del conto corrente, infatti, deve essere effettuata dai genitori che dovranno sottoscrivere un apposito contratto con la banca. Ogni istituto bancario può mettere a disposizione della sua clientela diverse soluzioni dedicate ai minorenni, fissando anche le fasce d’età a cui riservare i propri prodotti.

I genitori, invece, hanno la possibilità di scegliere i migliori conti correnti per giovani tra le varie alternative disponibili. Il conto sarà intestato al figlio minorenne che, una volta raggiunta la maggior età avrà la possibilità di convertire il conto per minori in un conto corrente ordinario per maggiori, eliminando i limiti di operatività previsti istituto ed avendo così la possibilità di gestire con maggiore libertà i propri risparmi.

I conti correnti per minorenni permettono ai più giovani di poter operare, mettendo a disposizione, ad esempio, una carta di debito per prelievi e acquisti, sia online che in negozio. Sono previsti, però, limiti di spesa abbastanza ridotti oltre alla possibilità per i genitori di attivare sistemi di “parental control” per monitorare le spese e tenere sempre sotto controllo l’utilizzo del conto da parte del figlio minore.

Oltre ai tradizionali conti correnti con carte di pagamento, inoltre, i genitori possono puntare a soluzioni di risparmio per i propri figli con libretti di risparmio e conti deposito pensati per garantire la possibilità di far fruttare determinate somme di denaro con soluzioni di investimento a lungo termine. È chiaro, quindi, che le opzioni a disposizione per chi è in cerca di un conto corrente per minorenni sono di vario tipo. Ogni genitore deve fare le dovute valutazioni per poter individuare il prodotto più in linea con le proprie esigenze.

Quali sono i costi di un conto corrente per minorenni?

Per scegliere con precisione il miglior conto corrente per giovani minorenni è opportuno analizzare con attenzione, oltre alle possibilità di utilizzo, anche i costi effettivi da sostenere, sia per il mantenimento che per eseguire le varie operazioni collegate al conto stesso. Questi conti sono, generalmente, delle soluzioni basilari che offrono limitati margini di manovra ma che consentono la possibilità di eseguire prelievi e pagamenti senza problemi.

Il primo elemento da considerare è il canone mensile. Si tratta di un importo fisso che la banca addebiterà sul saldo del conto (talvolta su base trimestrale e non mensile). Per i conti per minori, questo canone è solitamente molto ridotto o completamente azzerato. Al conto corrente è abbinata una carta di debito, utile per i pagamenti, sia online che in negozio, e per i prelievi all’ATM. La carta di debito potrebbe presentare un costo mensile per il mantenimento.

Per quanto riguarda i pagamenti effettuati in euro, invece, non sono previste commissioni di alcun tipo. Per il prelievo di contante, invece, potrebbe essere applicata una commissione fissa. Solitamente, il prelievo all’ATM della propria banca è gratuito (quanto meno per importi superiori a 100 euro) mentre potrebbe esserci una commissione ridotta (intorno a 1 euro per operazione) per il prelievo all’ATM di altre banche. In caso di prelievo all’estero, in valuta diversa dall’euro, ci saranno commissioni aggiuntive di tipo percentuale.

Oltre alle commissioni, bisogna considerare anche i limiti di utilizzo. Per i conti per minori, infatti, possono esserci limiti più bassi sia per le spese singole che per le spese complessive eseguite durante un mese. Tutte queste informazioni sono sempre riportate nel foglio informativo da consultare prima di sottoscrivere il nuovo conto corrente. Tale documento offre una panoramica completa dei costi del conto. Da segnalare, inoltre, che se la giacenza media supererà i 5000 euro sarà necessario corrispondere anche l’imposta di bollo.

Quali sono i migliori conto correnti per minori?

Le opzioni a disposizione dei genitori in cerca di un conto corrente per minori sono diverse. In base alle proprie esigenze e al tipo di conto che si desidera attivare per il proprio figlio minorenne sarà possibile individuare l’opzione migliore che permetterà al minore di accedere ad uno strumento di pagamento completo e di imparare a gestire, in modo consapevole, il denaro utilizzando uno strumento bancario completo (anche se limitato sotto diversi punti di vista).

Per un quadro completo di tutte le migliori opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, disponibile al link qui di sotto, scegliendo il filtro di ricerca riservato ai conti per gli utenti più giovani. La comparazione può avvenire anche tramite l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Scopri qui i migliori conti correnti »

Annunci Google

Per i minorenni che non hanno ancora compiuto 12 anni, invece, l’alternativa principale al conto corrente è rappresentata da un libretto di risparmio o da un conto deposito. Si tratta di soluzioni di risparmio che permettono al genitore di effettuare un deposito e di poter beneficiare di un buon rendimento in grado di far aumentare il valore effettivo del patrimonio. Il minore, in futuro, potrà accedere ai risparmi depositati per utilizzarli come preferisce.

I migliori conti per minorenni

Una delle migliori soluzioni a disposizione dei minorenni per quanto riguarda il conto corrente viene proposta da HYPE, vero e proprio punto di riferimento del settore delle banche online. Con il Conto HYPE per minori, infatti, chi ha meno di 18 anni ha la possibilità di accedere ad un conto e ad una carta di pagamento senza alcun costo. Tutti gli strumenti sono gestibili, in totale sicurezza, dall’applicazione di HYPE.

Da notare che la carta Mastercard fornita da HYPE supporta anche i pagamenti tramite Google Pay ed Apple Pay, soluzioni che consentono di semplificare ulteriormente la gestione dei pagamenti da parte dei più giovani. L’intera procedura di sottoscrizione necessaria ad aprire il Conto HYPE per minori richiede pochi minuti e viene effettuata interamente online.

Naturalmente, è il genitore del minore a dover fornire il consenso alla richiesta di apertura. Da notare che non sono previsti documenti cartacei in quanto l’intera procedura avviene in modalità digitale. La carta di pagamento sarà poi inviata all’indirizzo di casa fornito nel giro di pochi giorni e sarà subito attiva per poter essere utilizzata per tutte le principali operazioni.

Quando il minore avrà raggiunto i 18 anni di età, inoltre, il conto diventerà un Conto HYPE Start, proposta d’accesso alla gamma HYPE che continua a non presentare alcun costo. In qualsiasi momento sarà possibile passare ad un conto corrente HYPE più completo per gestire in modo ancora più semplice ed efficace il denaro e i vari strumenti di pagamento. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito HYPE:

Scopri il Conto HYPE »

Da segnalare anche la possibilità di puntare su Conto Genius Teen di UniCredit. Questa soluzione, riservata ai ragazzi dai 13 ai 17 anni, è un conto di deposito a risparmio nominativo che i genitori possono richiedere per i propri figli. Con questo conto è possibile prelevare contanti tramite la carta abbinata (sia in Italia che all’estero), fare acquisti (sia online che in negozio), ricevere bonifici SEPA in euro e effettuare versamenti in contati presso qualsiasi sportello della banca.

Il Conto Genius Teen di Unicredit non presenta spese di apertura e di gestione. Da notare, inoltre, che sulle somme depositate viene calcolato un tasso di interesse annuale dello 0,2%, utile per andare ad incrementare il valore del patrimonio depositato sul conto. Una volta che il minore avrà compiuto 18 anni potrà passare ad un conto corrente proposto da Unicredit beneficiando delle agevolazioni previste per i clienti Under 30.

Da notare che il genitore può richiedere il Conto Genius Teen anche se non è cliente Unicredit. La soluzione migliore, però, è rappresentata dall’attivazione anche di un conto corrente Unicredit da parte del genitore, per semplificare ulteriormente la gestione e affidarsi ad una sola banca. UniCredit mette a disposizione l’ottimo Conto MyGenius, disponibile in via promozione con canone azzerato.

Per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto entro il prossimo 27 marzo c’è la possibilità di ottenere il Conto MyGenius con canone azzerato e con la possibilità di eseguire bonifici senza commissioni. Il conto include, senza costi aggiuntivi, anche la carta di debito internazionale MyOne e la possibilità di utilizzare il servizio Banca Multicanale per gestire in autonomia il conto corrente tramite Internet, app o telefono.

Attiva qui il Conto MyGenius di UniCredit»