Conto corrente per minorenni: le 4 alternative di Settembre 2022

Il conto corrente vero e proprio, il libretto di risparmio, la carta prepagata: sono numerose le alternative per chi volesse accantonare dei soldi per un minorenne, oppure educarlo a un uso responsabile del denaro. Così come sono molteplici le opzioni per i giovani che sono alla ricerca di un conto corrente. Ma sia per i minori che per i giovani comunque la soluzione più vantaggiosa sono i prodotti bancari online perché sono più pratici, facili e veloci da gestire. E anche più convenienti in quanto abbattono i costi di gestione annui.

Il conto corrente vero e proprio, il libretto di risparmio, la carta prepagata: sono numerose le alternative per chi volesse accantonare dei soldi per un minorenne, oppure educarlo a un uso responsabile del denaro. Così come sono molteplici le opzioni per i giovani che sono alla ricerca di un conto corrente. Ma sia per i minori che per i giovani comunque la soluzione più vantaggiosa sono i prodotti bancari online perché sono più pratici, facili e veloci da gestire. E anche più convenienti in quanto abbattono i costi di gestione annui.

Per trovare le migliori offerte di Settembre 2022, c’è il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) che seleziona le proposte più economiche.

Conti correnti per minori: la miglior offerta di Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Tinaba di Banca Profilo canone di tenuta del conto gratuito

carta prepagata zero costi di gestione (circuito Mastercard) limite di spesa di 250 euro al mese e prelievo giornaliero massimo di 250 euro

ricarica del conto e della carta gratuiti

Tinaba di Banca Profilo è uno dei conti correnti per minorenni più convenienti sul mercato bancario di Settembre 2022. A partire dai 12 anni consente di aprire un conto online gratuito, con l’approvazione di un tutore, l’attivazione del parental control per una maggiore sicurezza e controllo dei movimenti e ricevere una carta prepagata per effettuare i pagamenti.

Per l’apertura di questo conto per un under 18, Tinaba chiede l’autorizzazione da parte di un tutore maggiorenne. Va ricordato che se il tutore è già iscritto a Tinaba, la validazione potrà essere inviata direttamente dall’App stessa. Altrimenti riceverà via SMS un link per la registrazione e, dopo averla effettuata, sarà possibile completare l’operazione di apertura.

Oltre al Cashback del 10% su tutti i propri acquisti per i nuovi clienti, il conto Tinaba offre gratuitamente:

registrazione;

canone mensile di tenuta conto:

primi 24 prelievi da sportello ATM;

imposta di bollo;

ricarica conto;

trasferimento denaro;

bonifico in uscita con massimale di spesa giornaliero di 1.500 euro.

Con il conto si riceverà anche una carta prepagata (circuito MasterCard) senza spese di attivazione, gestione e invio a casa. Così come gratuite saranno le ricariche, le quali potranno essere eseguite in modo istantaneo dal conto Tinaba. Essendo associata al conto under 18, per i pagamenti questa carta è soggetta ai limiti di spesa impostati tramite App dal tutore stesso.

Inoltre, ricaricare il conto Tinaba è facile e veloce: è possibile farlo con bonifico bancario, carta di credito, debito e prepagata.

Per avere una panoramica sull’offerta Tinaba di Banca Profilo:

SCOPRI IL CONTO TINABA »

Libretti di risparmio per minorenni: la proposta di UniCredit

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Genius Bimbi 0,20% di tasso di interesse annuo

prelievi e versamenti

ricezione di bonifici SEPA con IBAN collegato Genius Teen 0,20% di tasso di interesse annuo

carta di debito

carta prepagata

ricezione di bonifici SEPA con IBAN collegato

prelievi e versamenti

UniCredit offre alle famiglie la possibilità di aprire Genius Bimbi, un conto deposito a risparmio nominativo, per i bambini da 0 a 12 anni con residenza in Italia che permette di:

effettuare versamenti in contanti, presso qualsiasi sportello di UniCredit;

prelevare contante presso la filiale che lo ha rilasciato;

ricevere bonifici SEPA in euro sull’IBAN collegato.

Genius Bimbi potrà essere richiesto da entrambi i genitori o da uno solo: chi ne ha fatto richiesta, potrà effettuare versamenti e prelievi di contante presentando il libretto. Quella proposta da UniCredit è una soluzione conveniente in quanto:

non ha costi di apertura;

non prevede spese di tenuta del conto;

di tenuta del conto; l’imposta di bollo è a carico della banca;

offre un tasso di interesse annuale pari allo 0,20%.

Sempre Unicredit propone anche Genius Teen, un conto deposito a risparmio nominativo per minori di età compresa tra 13 e 17 anni,che consente di gestire i risparmi ed effettuare acquisti in autonomia online o in un negozio fisico. Inoltre permettere di:

prelevare contante in Italia e all’estero;

ricevere bonifici SEPA in euro, sul codice IBAN collegato;

effettuare versamenti in contanti presso qualsiasi sportello di UniCredit;

include una carta di debito internazionale e una carta prepagata ricaricabile, le quali potranno essere richieste al compimento dei 14 anni;

e una carta prepagata ricaricabile, le quali potranno essere richieste al compimento dei 14 anni; ogni anno è calcolato un tasso di interesse pari a 0,20% di quanto depositato.

Genius Teen aiuta i ragazzi ad imparare a gestire le loro (seppur limitate) risorse finanziarie. E, una volta compiuti 18 anni, per i titolari di Genius Teen sarà possibile sottoscrivere il conto My Genius Green.

Quest’ultimo è un conto corrente online sempre di Unicredit, che ha il canone annuale gratuito per sempre. Inoltre, My Genius Green offre anche:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale è collegata ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri;

internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale è collegata ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri; bonifici ordinari SEPA a zero commissioni;

SEPA a zero commissioni; giroconti online gratuiti.

Per i titolari di My Genius Green, la gestione del conto avviene per mezzo di Internet, App e telefono grazie al servizio Banca Multicanale.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit, segui il link riportato qui sotto:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

Conti correnti per giovani: i più vantaggiosi di Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

accredito anticipato dello stipendio

pagamento a rate delle proprie spese 2 Conto Widiba Start di Banca Widiba canone annuo gratuito sempre per gli under 30 , per gli altri è gratis solo per i primi 12 mesi, poi 3 euro al mese ma con possibilità di azzerarlo

carta di debito inclusa

bonifico ordinario gratuito

PEC di 1 Giga e firma digitale gratuite

Come è facile supporre i giovani preferiscono i conti correnti online rispetto ai conti tradizionali aperti in una filiale: ecco le due offerte più convenienti selezionate da SOStariffe.it per il mese di Settembre 2022.

Conto BBVA

Conveniente per i giovani è il conto corrente online di BBVA. È economico perché è un conto a canone gratuito per sempre e senza commissioni nascoste che mette a disposizione tutti gli strumenti basilari per una completa gestione del denaro e dei pagamenti. Le caratteristiche del conto BBVA sono:

carta di debito BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione;

fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione; collegamenti al wallet digitale di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

domiciliazione bancaria delle utenze inclusa;

prelievo bancomat gratis a partire da 100 euro in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro;

per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro; nessuna commissione per bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro;

ricarica del conto gratuita;

anticipo dell’accredito dello stipendio pagando una commissione;

addebito di abbonamenti senza commissioni;

salvadanaio digitale dedicato alla gestione dei propri risparmi;

nessun costo aggiuntivo sugli acquisti in valuta straniera.

Le promozioni di BBVA per i nuovi clienti entro il 31 Ottobre 2022 prevedono rimborsi e omaggi fino a un totale di 230 euro. In dettaglio:

Gran Cashback 20% di BBVA, con rimborso fino a 100 euro il primo mese direttamente sul proprio conto;

di BBVA, con rimborso fino a 100 euro il primo mese direttamente sul proprio conto; Cashback 1% di BBVA, con rimborso fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

di BBVA, con rimborso fino a 30 euro nei successivi 12 mesi; “Passaparola”, con un omaggio fino a 100 euro invitando amici e familiari ad aprire un conto in BBVA: 20 euro ciascuno nuovo cliente fino a un massimo di 5.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di BBVA clicca qui:

Scopri il conto BBVA »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Sempre gratuito per i giovani con meno di 30 anni, il conto corrente Widiba Start, che si apre in 5 minuti con riconoscimento via SPID o webcam, è un’offerta vantaggiosa. Proposto da Banca Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo MPS, questo conto ha le seguenti caratteristiche:

carta di debito inclusa;

prelievi bancomat gratuiti pari o superiore ai 100 euro;

prelievo inferiore ai 100 euro si paga una commissione di 1euro da ATM del gruppo MPS e 2 euro da ATM di altre banche;

PEC di 1 Giga e firma digitale fino a quando rimane clienti della banca;

pagamenti con Google Pay e Apple Pay;

bonifico online gratuito, bonifico istantaneo a 1,50 euro;

trading online per operare sulle principali Borse;

servizio di portabilità WidiExpress per trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici) solo compilando un modulo online.

Dopo i primi 12 mesi gratuiti per chi ha più di 30 anni, è possibile personalizzare il conto per ridurre i costi del canone mensile di 3 euro, fino ad azzerarlo. Ecco come:

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio;

1 euro in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito come fondi, sicav, polizze;

1 euro in meno se hai 20.000 euro investiti in risparmio amministrato. Per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Widiba segui il link:

Scopri conto Widiba »

