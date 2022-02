Stai per partire per l'università o hai trovato il tuo primo lavoro e sei alla ricerca di un conto corrente semplice, economico e digitale. Per gli under 30 ci sono delle offerte a condizioni agevolate e se hai meno di 18 anni puoi sempre pensare di attivare una carta conto che ti consente di inviare e ricevere denaro e di effettuare pagamenti, prelievi e altre operazioni di base. Ecco quali sono le migliori promozioni per aprire un conto corrente per giovani a zero spese

Conto corrente per giovani a zero spese: le promozioni di Febbraio 2022

Risparmio è la tua parola d’ordine in questo periodo e anche per la scelta del conto corrente hai deciso che a guidarti sia l’aspetto economico più che quello dei servizi. In questo caso se hai meno di 30 anni puoi orientarti sulle offerte dei conto corrente per i giovani a zero spese. I principali istituti di credito hanno sviluppato negli anni delle proposte ad hoc per gli under 30, sono conti online con un pacchetto di servizi e risorse limitato ma efficiente e con una carta di debito inclusa nel piano.

I conti correnti digitali sono molto pratici, li puoi gestire in autonomia dall’app o dal profilo online e ti concedono condizioni vantaggiose se effettui bonifici e pagamenti per via telematica. Rispetto ai costi di tenuta di un conto tradizionale i conti digitali in media costano la metà, come dimostrano i dati raccolti nell’ultimo Osservatorio SOStariffe.it.

Per aprire un conto corrente per giovani a zero spese devi avere tra i 18 e i 30 anni e devi essere residente in Italia. Se hai meno di 18 anni e devi fare una vacanza studio o hai trovato un lavoretto per mettere qualche soldo da parte, allora puoi valutare di attivare una carta con IBAN. Questi sono dei prodotti che ti consentono di inviare e ricevere pagamenti e che ti consentiranno di gestire il tuo denaro. Puoi sottoscrivere un contratto per una carta conto dai 12 anni in su (con firma del tuo tutore legale).

Puoi trovare le migliori offerte di Febbraio per aprire un conto corrente per giovani gratuito con l’aiuto del comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che automatizza l’analisi delle promozioni e sintetizza le principali condizioni proposte dalla banca. Ti basterà selezionare il menu Conti e carte e poi scegliere il profilo Giovani per restringere la ricerca ai conti che corrispondono alle tue esigenze. Per effettuare un analisi personalizzata e selezionare i servizi che preferisci puoi cliccare sul link che segue.

Scopri quali sono i migliori conti correnti giovani »

Il miglior conto corrente per giovani a zero spese

Per capire meglio quali sono le caratteristiche delle promozioni per aprire un conto corrente a canone zero ne analizziamo alcune insieme. Tra gli elementi da considerare prima di scegliere quale offerta attivare devi pensare a quali servizi utilizzerai più di frequente:

prelievi

bonifici

ricariche della prepagata

assegni

e così via

1. BBVA conto

Una delle promozioni più vantaggiose è quella riservata ai nuovi clienti che aprono il conto BBVA, si tratta dell’offerta del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria studiata per gli utenti italiani. La soluzione proposta a Febbraio ti permetterà di avere il conto a canone zero, una carta di debito e il Gran Cashback sugli acquisti. Questa promozione ti permetterà di avere un rimborso del 10% degli importi spesi nel primo mese entro un tetto massimo di 500 euro, potrai quindi ottenere un cashback di 50 euro. Al termine del primo mese potrai avere il rimborso dell’1% sugli acquisti, ma per sfruttare l’offerta dovrai spendere almeno 250 euro al mese. Con BBVA potrai prelevare gratuitamente dagli ATM in Italia e in UE e avrai assistenza telefonica ed online tutti i giorni, 24 ore su 24.

Con l’attivazione del conto potrai utilizzare i servizi digitali per organizzare le tue entrate ed uscite oppure puoi impostare delle regole per risparmiare in modo più semplice. Con le carte BBVA puoi rateizzare i tuoi acquisti con il servizio Pay&Plan, potrai attivarlo al massimo per importi fino a 1.500 euro e per 5 acquisti fatti entro 90 giorni. Per le spese d’emergenza puoi anche ricorrere all’Anticipo sullo stipendio, potrai quindi richiedere una sorta di prestito prima dell’accredito della busta paga.

Puoi avere maggiori informazioni sul conto BBVA e sulle condizioni offerte cliccando qui in basso.

Scopri di più su BBVA »

2. My Genius

Puoi attivare gratuitamente anche il conto My Genius di UniCredit nella versione base se sottoscrivi l’offerta entro il 30 Aprile 2022. Con l’offerta Standard avrai un conto a canone gratuito e verrà emessa anche una carta di debito a costo zero (My One Visa). La soluzione ti permetterà di fare bonifici e giroconti gratuiti e di prelevare dagli ATM di UniCredit (per importi superiori a 99 euro). Nel pacchetto proposto da questa offerta avrai attivo anche il servizio Banca Multicanale che ti permetterà di utilizzare tutte le piattaforme digitali per gestire il conto e le carte.

La particolarità di questo conto è la possibilità di attivare e disattivare i moduli creati da UniCredit, questi pacchetti di servizi e prodotti sono

Silver 11 euro al mese – carta prepagata a canone zero – 1 carnet di assegni

Gold 16 euro al mese – oltre al piano Silver aggiunge 1 carta di credito a canone gratuito per 1 anno (carta gratuita dal 2° anno se spendi 2 mila euro l’anno)

Platinum 26 euro al mese – 2 carte di debito – 2 carte di credito – bonifici gratuiti anche in filiale – carnet di assegni senza limiti – prelievi gratuiti anche da ATM altre banche – azzeramento commissione fattura Telepass – estratto conto cartaceo gratuito

Clicca sul pulsante in basso e scopri di più sul conto My Genius.

Attiva My Genius »

3. Widiba

Per gli under 30 c’è anche il conto corrente Start di Banca Widiba in offerta a zero spese fino al 30 Marzo, questo prodotto quando non è in promozione costa 3 euro ogni trimestre. Anche dopo il primo anno, i giovani che hanno meno di 30 anni potranno non pagare il canone. Per gli altri clienti invece sarà possibile ridurre il costo di tenuta del conto grazie ad un piano di sconti creato dall’istituto.

Come bonus di benvenuto la banca offre ai nuovi clienti la possibilità di prelevare gratuitamente dagli ATM di MPS, di attivare una PEC e di utilizzare il servizio di firma digitale senza dover affrontare ulteriori spese. I clienti Widiba potranno utilizzare dall’app la funzione Open per gestire dallo stesso dispositivo anche i conti aperti presso altri istituti.

Nel pacchetto gratuito non è compresa l’emissione di una carta di credito, ma se ne dovessi aver bisogno puoi attivare la carta Classic un prodotto che ti offre un anone plafond da 1.500 euro al mese e che avrà un canone pari a 5 euro a trimestre. Oppure puoi scegliere di attivare la Blu American Express a canone gratuito e con un tetto massimo di spesa mensile personalizzabile, con un fido compreso tra 1.500 euro e 5.000 euro.

Puoi chiedere maggiori dettagli sul conto Widiba Start cliccando in basso.

Attiva conto Widiba Start »

4. Conto Corrente Arancio di ING

Hai la possibilità di avere un conto corrente gratuito per i giovani con carta di credito a zero spese anche se sottoscrivi l’offerta di ING per chi apre il Conto corrente Arancio. Si tratta di una promozione che ti permette di azzerare i costi del canone e quelli della carta per 1 anno. Con questo conto potrai effettuare bonifici online senza pagare le spese di commissione e potrai prelevare gratuitamente, inoltre ogni nuovo cliente potrai avere 1 carnet di assegni. Tutte queste condizioni ti saranno garantite con l’attivazione del Modulo zero vincoli, è incluso nell’offerta di Febbraio.

Questa soluzione prevede anche la possibilità di continuare a non pagare il canone sia del conto che della carta, il contratto specifica che dal secondo anno non dovrai versare il contributo per la tenuta del conto se rispetterai una di queste condizioni:

attivi l’accredito pensione/stipendio

versi almeno 1.000 euro al mese sul conto

Nel caso della Mastercard Gold potrai attivare la carta di credito (con plafond da 1.500 euro al mese) se hai almeno 3.000 euro sul conto e potrai non pagare il canone mensile a patto che:

spendi 500 euro al mese

attivi il servizio revolving con Pago Flex

Per maggiori dettagli sul conto corrente Arancio di ING e sui tuoi nuovi servizi puoi cliccare qui in basso.

Attiva Conto Arancio ING »

5. Conto Fineco

Se hai meno di 30 anni e stai cercando un conto corrente per giovani a zero spese puoi valutare anche la promozione del conto Fineco, questa soluzione è in offerta a canone gratuito per 1 anno per i nuovi clienti e rimarrà a canone zero per gli under 30 anche al termine dei 12 mesi.

Nell’offerta la banca include i seguenti prodotti e le seguenti condizioni:

emissione di 1 carta di debito a zero spese (tetto di spesa fino a 5 mila euro

prelevi senza commissioni dai 100 euro in su da sportelli UniCredit in UE e in Italia

bonifici online o via app a zero spese

Per maggiori informazioni sull’offerta Fineco puoi cliccare sul pulsante in basso.

Scopri il conto Fineco »

