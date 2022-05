Quali sono i migliori conti correnti per giovani under 30 che si possono attivare nel mese di maggio 2022? Abbiamo analizzato diverse proposte di conti correnti online con il comparatore di conti di SOStariffe.it al fine di individuare la soluzione più conveniente tra tutte. Di seguito la top 5 dei conti correnti per giovani più convenienti.

Conto Corrente per giovani a zero spese: le 5 proposte di maggio 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Nel caso in cui fossi alla ricerca di un conto corrente adatto a soddisfare le esigenze di budget di un giovane, i conti correnti online sarebbero la soluzione ideale, proprio in relazione ai bassi costi di gestione.

I conti online permetterebbero infatti di risparmiare:

sul costo del canone mensile;

sull’imposta di bollo;

sulle spese di operazioni canoniche, quali bonifici e prelievi.

Scopri i migliori conti correnti per giovani»

Migliori conti correnti per giovani zero spese: TOP 5

Abbiamo indicato nella tabella che segue i 5 migliori conti correnti per giovani a zero spese che si possono sottoscrivere oggi. Si tratta del:

conto corrente Widiba; conto corrente online di Mediolanum; conto Tinaba; conto corrente per giovani UniCredit; conto corrente Arancio di ING Direct.

Miglior conto corrente giovani 2022 Caratteristiche Conto corrente online Widiba canone gratuito per i primi 12 mesi di sottoscrizione e gratuito sempre per chi ha meno di 30 anni bonifici online gratuiti possibilità di fare trading online SelfyConto di Mediolanum canone gratuito per il 1° anno e sempre fino ai 30 anni bonifici online gratuiti prelievi presso ATM di altre banche gratuiti in area euro Conto corrente Tinaba conto corrente online con canone gratuito incluse una carta di tipo ricaricabile a costo zero My Genius di UniCredit conto corrente online gratuito per le sottoscrizioni entro il 31 maggio 2022 bonifici online e carta di debito associata al conto a costo zero Arancio di ING Direct conto corrente online a zero spese carta di debito MasterCard gratuita possibilità di chiedere una carta di credito con plafond da 1.500 euro

Come si può notare, le soluzioni elencate in tabella hanno alcune caratteristiche in comune, come per esempio quella di essere conti a zero spese (per sempre o per un determinato periodo di tempo), che offrono sconti nel caso di accredito dello stipendio/pensione o nell’ipotesi in cui vengano rispettare altre condizioni.

Tra le soluzioni proposte, le migliori in assoluto sono quelle di Widiba e di Mediolanum in quanto prevedono la gratuità del canone proprio sotto i 30. Tuttavia, anche gli altri conti correnti online in tabella risultano soluzioni molto convenienti, da prendere in considerazione.

Vediamo nel dettaglio quali sono i principali vantaggi che caratterizzano le soluzioni elencate in tabella.

Scopri i migliori conti online zero spese»

1. Conto corrente online Widiba

Il conto corrente online proposto dalla banca digitale Widiba prevede il canone a zero spese fino a 30 anni: è dunque un conto corrente perfetto per i giovani, soprattutto per chi non ne ha mai avuto uno, ma non solo.

Per tutti gli altri correntisti, infatti, rappresenta un conto corrente con canone gratuito per i primi 12 mesi, ma sarà possibile mantenerne la gratuità o pagare di meno se si rispetteranno alcune condizioni.

Il conto Widiba permette di:

aprire il conto in 5 minuti con il riconoscimento via webcam​ o SPID

avere a propria disposizione la carta di debito, la PEC e la firma digitale incluse e gratuite​;

con il servizio di portabilità WidiExpress, trasferire un eventuale vecchio conto e tutte le operazioni collegate (quali stipendio, utenze, bonifici e molto altro) semplicemente compilando un modulo online.

Clicca sul link per saperne di più e approfittare del risparmio di Widiba

Scopri il conto online Widiba »

Tra i punti di forza del conto corrente online Widiba troviamo la possibilità di poter richiedere delle carte di credito associate al conto, con prezzi davvero molto conveniente e più bassi rispetto alle carte di credito tradizionali.

Si tratta di:

Widiba Carta Classic, che prevede un canone di 20 euro all’anno e un plafond di 1.500 euro;

Widiba Carta Gold, che prevede un canone di 50 euro all’anno e un plafond di 3.000 euro.

Scopri le carte di credito Widiba »

2. SelfyConto di Mediolanum

Le caratteristiche del conto corrente online SelfyConto sono le seguenti:

canone a zero spese fino ai 30 anni ;

canone a zero spese per tutti per i primi 12 mesi;

gestione totale online;

carta di debito gratuita e prelievi senza commissioni presso tutti gli sportelli automatici in zona euro.

Tra le sue caratteristiche, ricordiamo che le operazioni bancarie sono semplici e veloci. Grazie all’app Mediolanum sarà infatti possibile disporre pagamenti, effettuare bonifici istantanei, pagare F24 e bollettini con una foto. Si potrà inoltre verificare l’andamento di entrate, uscite e tutte le movimentazione della carta di pagamento associata.

Il conto potrà essere gestito totalmente da remoto e offrirà anche una piattaforma interna per fare trading online, quindi per operare sui mercati mondiali in tempo reale, investendo su azioni, ETF, fondi e titoli di Stato.

Scopri di più su SelfyConto »

3. Conto Tinaba

Tinaba è un conto perfetto per i giovani: si tratta infatti di un conto corrente a zero spese che non prevede né l’imposta di bollo né il canone mensile di gestione. Ha IBAN italiano e include una carta ricaricabile appartenente al circuito MasterCard.

Il conto potrà essere gestito direttamente tramite la comoda applicazione dedicata, con la quale sarà possibile effettuare pagamenti, monitorare le proprie movimentazioni, fare ricariche telefoniche e molto altro ancora.

Scopri il conto corrente Tinaba »

4. Conto corrente online UniCredit

Il conto corrente My Genius di UniCredit consiste in un un conto a canone zero per le sottoscrizioni che avverranno entro il 31 maggio 2022. In questo caso, si avrà diritto anche ai bonifici SEPA e ai giroconti online gratuiti. Il costo canone del conto My Genius in periodo non promozionale è invece pari a 4 euro.

Si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale viene solitamente richiesto un costo di emissione pari a 3,50 euro. Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, ovvero:

via Internet;

via telefono;

via app, tramite mobile banking.

Per sottoscrivere il conto servirà avere a portata di mano i seguenti documenti: la carta d’identità, il passaporto o la patente. Si dovrà poi procedere con l’identificazione tramite webcam o fotocamera e un browser compatibile. Serviranno inoltre un numero di telefono con numero italiano e un indirizzo email valido.

Scopri My Genius »

5. Conto corrente Arancio di ING Direct

Il conto corrente online di ING Direct, chiamato conto corrente Arancio, è un conto corrente online con canone gratuito nel caso di attivazione del modulo zero vincoli.

Il modulo zero vincoli permette, in pratica, di azzerare il canone mensile di gestione se:

si sceglie di accreditare lo stipendio o la pensione;

ci sono entrate pari ad almeno 1.000 euro.

In caso contrario, il conto avrà un costo fisso pari a 2 euro al mese (quindi a 24 euro all’anno). Si avranno a propria disposizione:

prelievi di contante gratuiti in Italia e in Europa: non saranno applicate commissioni;

i bonifici SEPA online e al telefono gratuiti fino a 50.000 euro;

1 modulo di assegni all’anno.