I giovani preferiscono i conti correnti online perché sono i più convenienti: i conti bancari 100% digitali sono a zero spese per sempre o per un periodo di tempo determinato. Le migliori offerte di Agosto 2022 selezionate con il comparatore di SOStariffe.it .

Conto corrente per giovani a zero spese: le 3 proposte di Agosto 2022

I giovani puntano sui conti correnti online per gestire i propri risparmi. Infatti, gli under 30 li preferiscono, dato che sono i più economici: nella maggior parte dei casi sono a zero spese. Senza sottovalutare il vantaggio che i conti bancari 100% digitali hanno un’operabilità 24 su 24, 7 giorni su 7, senza dover andare in filiale.

E anche per l’apertura del conto stesso non è necessario rivolgersi allo sportello. La procedura si esegue completamente tramite Internet. Le banche con le migliori offerte di Agosto 2022 per i conti correnti più adatti ai giovani sono state individuate grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it in versione per Android e iOS).

Conti correnti per giovani, le migliori offerte di Agosto 2022

CONTO CORRENTE E BANCA CARATTERISTICHE Conto BBVA zero spese a tempo indeterminato

a tempo indeterminato carta debito inclusa

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

rimborsi con il cashback di BBVA Widiba Start di Banca Widiba canone annuo gratuito per i primi 12 mesi con apertura del conto entro il 31 Agosto , poi canone di 3 euro al mese, ma azzerabile

, poi canone di 3 euro al mese, ma azzerabile PEC e firma digitale incluse

pagamenti con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

carta di debito inclusa My Genius Green di UniCredit canone annuale gratuito

gratuito carta debito My One inclusa

bonifico ordinario senza commissioni

giroconto a zero spese

Sono 3 i conti correnti per giovani a zero spese più vantaggiosi di Agosto 2022 e si tratta in tutti e tre i casi di conti correnti online. Vediamo in dettaglio le singole offerte.

Conto BBVA

Il conto corrente online di BBVA si presenta come uno dei più convenienti per i giovani in questa estate 2022. È un conto a canone gratuito per sempre e senza commissioni nascoste che mette a disposizione tutti gli strumenti basilari per una completa gestione del denaro e dei pagamenti.

Le caratteristiche del conto BBVA dedicato ai giovani sono:

carta di debito BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione;

fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione; collegamenti al wallet digitale di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

domiciliazione bancaria delle utenze inclusa;

prelievo bancomat gratis a partire da 100 euro in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro;

per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro; zero spese per bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro;

ricarica gratuita del conto;

accredito dello stipendio incluso;

addebito di abbonamenti senza commissioni;

salvadanaio digitale dedicato alla gestione dei propri risparmi;

nessun costo aggiuntivo sugli acquisti in valuta straniera.

Le promozioni per l’estate 2022 di BBVA per i nuovi clienti prevedono rimborsi e omaggi fino a un totale di 230 euro. In dettaglio:

Gran Cashback 20% di BBVA, con rimborso fino a 100 euro il primo mese direttamente sul proprio conto;

di BBVA, con rimborso fino a 100 euro il primo mese direttamente sul proprio conto; Cashback 1% di BBVA, con rimborso fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

di BBVA, con rimborso fino a 30 euro nei successivi 12 mesi; “Passaparola”, con un omaggio fino a 100 euro invitando amici e familiari ad aprire un conto in BBVA: 20 euro ciascuno nuovo cliente fino a un massimo di 5.

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Con un’App innovativa ed evoluta, se lo si apre entro il 31 Agosto, per i giovani con meno di 30 anni, il conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba è sempre a zero spese. L’operazione di apertura dura in media 5 minuti, l’identificazione del nuovo cliente avviene tramite SPID o webcam. Si tratta di un conto facile da utilizzare, dato che non c’è niente da imparare e nessuna istruzione da seguire. Per chi ha più di 30 anni, invece, il conto 100% paperless proposto dalla banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi ha il canone gratuito solo per il primo anno, poi si pagano 3 euro al mese.

Ma la banca ha messo a punto un pacchetto di promozioni per ridurre al minimo tale costo dal secondo anno:

con l’accredito di stipendio, si paga 1 euro in meno;

in meno; se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro, si risparmia 1 euro ;

; con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come per esempio fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile) e polizze assicurative, si pagano 2 euro in meno;

in meno; con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (azioni, obbligazioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC), si spende 1 euro in meno.

Altre caratteristiche del conto Widiba Start sono le seguenti:

carta di debito inclusa;

inclusa; collegamento a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay;

prelievi da sportello ATM gratuito in Italia con importo superiore a 100 euro;

estratto conto digitale gratuito;

possibilità di effettuare trading online operando sui principali mercati;

deposito titoli incluso;

PEC (da 1 Giga) e la firma digitale fino a quando si è cliente della banca.

Inoltre, con il servizio di portabilità WidiExpress è possibile trasferire (gratuitamente) il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online.

Conto My Genius Green di UniCredit

Primo, salvaguardare i propri risparmi. Secondo tutelare il pianeta. È una doppia missione quella affidata ai giovani da parte di UniCredit che agli under 30 consiglia My Genius Green, un conto corrente online a zero spese per sempre.

Si tratta di una proposta, come dice il nome del conto stesso, mira a difendere l’ambiente che ci circonda, considerato che il conto è totalmente paperless, con tutte le informazioni in formato elettronico e assenza di carnet di assegni.

Per l’apertura online di My Genius Green servono:

documento di identità o SPID;

webcam o una fotocamera;

cellulare con numero italiano;

indirizzo e-mail.

Le principali caratteristiche del conto My Genius Green sono:

bonifici ordinari SEPA senza commissioni;

SEPA senza commissioni; giroconti online senza costi aggiuntivi;

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile;

(circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile; carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione digitale per pagamenti online con il wallet del proprio smartphone;

per pagamenti online con il wallet del proprio smartphone; gestione del contro tramite Internet, App, telefono con il servizio Banca Multicanale.

