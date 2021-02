Conto corrente gratuito: promozioni e offerte di febbraio 2021

Trovare un conto corrente gratuito è possibile? La risposta è affermativa: basta utilizzare gli strumenti giusti, come per esempio un comparatore di conti correnti online , e valutare sulla base delle proprie esigenze specifiche. Nelle prossime righe sono state prese in considerazione le soluzioni più convenienti disponibili nel mese di febbraio 2021.

Conto corrente gratuito: è possibile abbattere i costi legati alla gestione del proprio conto corrente? Sì, se si valuta l’attivazione di un conto corrente online. Si tratta di uno strumento per la gestione dei risparmi che funziona esattamente come un conto corrente tradizionale.

La differenza principale consiste nel fatto che:

potrà essere gestito direttamente dalla propria abitazione, senza la necessità di doversi recare in filiale, grazie alla presenza dei servizi di home banking e di mobile banking;

permetterà di eliminare la maggior parte delle spese legate al suo mantenimento, tra le quali si annoverano non solo i costi di gestione, apertura e chiusura, ma anche le principali spese relative a operazioni bancarie, quali bonifici e prelievi.

Al fine di individuare i conti correnti a costo zero disponibili nel mese di febbraio 2021, abbiamo utilizzato il comparatore di conti di SOStariffe.it: nelle prossime righe saranno presentati i risultati della comparazione effettuata.

Conto corrente gratuito: quali scegliere a febbraio 2021

Tra le migliori soluzioni di conti correnti che è possibile attivare online a costo zero, ci sono quelle proposte da:

ING, con il suo Conto Arancio;

Unicredit, con il conto corrente My Genius;

il conto corrente della digital bank Widiba;

il conto corrente online di Crédit Agricole;

il conto corrente gratuito di N26.

Di seguito saranno elencate tutte le peculiarità che contraddistinguono ogni singolo conto corrente.

1. Conto corrente gratuito Conto Arancio

Sono tre i motivi principali per i quali si consiglia di aprire il conto corrente Arancio di ING Direct:

si tratta di un conto corrente 100% digitale, che può essere sottoscritto online in pochi clic;

è un conto smart, che può essere gestito direttamente con l’utilizzo dall’apposita applicazione;

è estremamente conveniente: il canone mensile è azzerato se si sceglie di accreditare ogni mese lo stipendio o la pensione, oppure con un’entrata mensile pari ad almeno 1.000 euro.

Sono gratuiti servizi quali i prelievi di contante in Italia e in Europa, i bonifici SEPA fino a 50.000 euro, sia quelli online sia quelli effettuati in filiale o al telefono, ed è previsto un modulo di assegni all’anno.

Al conto può, inoltre, essere associata una carta di credito MasterCard Gold, che ha canone zero nel caso in cui si abbia un piano Pagoflex attivo, oppure vengano spesi almeno 500 euro al mese.

In alternativa, sono disponibili anche:

una carta di debito MasterCard, che prevede in pagamenti contactless;

una carta prepagata MasterCard digitale, ma che può eventualmente essere trasformata in carta fisica per fare acquisti anche in negozio.

2. Conto corrente gratuito Widiba

Il conto corrente proposto da Widiba si differenzia dagli altri:

perché il suo canone è gratuito per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti e per sempre scegliendo l’accredito dello stipendio oppure con una giacenza media pari a 5.000 euro;

perché è previsto un tasso lordo annuo sui vincoli a 6 mesi pari all’1%.

I seguenti servizi sono gratuiti:

il canone della carta di debito associata al conto;

i prelievi di contante presso gli ATM di tutte le banche in Italia, per importi superiori ai 100 euro;

i bonifici SEPA;

l’estratto conto digitale;

la PEC e la firma digitale.

Sono incluse le linee libera e vincolata e il deposito titoli. Per quanto riguarda la carta di debito, si riceverà direttamente a casa propria in seguito all’attivazione online del conto. La carta permetterà di pagare anche tramite Apple Pay e Google Pay e di prelevare fino a un massimo di 1.550 euro dal proprio conto.

3. Conto corrente gratuito My Genius

Il conto corrente My Genius proposto da Unicredit prevede il canone azzerato e bonifici SEPA e giroconti online gratis nel caso di attivazione online entro il 30 settembre 2021.

Tra le sue caratteristiche principali, ci sono:

la carta di debito internazionale My One, appartenente al circuito Visa;

il servizio di banca multicanale, che può essere gestito via Internet, via telefono o tramite app Mobile Banking.

Per aprire il costo, basterà avere con sé:

un documento d’identità;

una webcam o una fotocamera e un browser compatibile;

un cellulare con numero valido e un indirizzo di posta elettronica.

4. Conto corrente gratuito Crédit Agricole online

Il conto corrente online proposto da Crédit Agricole è a canone zero e include una MasterCard debit con la quale si potrà prelevare e pagare anche online e i bonifici gratuiti.

Il conto corrente potrà essere facilmente gestito anche a distanza, senza doversi recare in filiale, grazie all’applicazione scaricabile su tablet o cellulare, e al servizio di Internet banking.

Per chi aprirà il conto entro il 31 marzo 2021, sarà previsto un buono Amazon del valore di 100 euro. Per ottenerlo si dovrà:

inserire il codice promozionale AMAZON nel campo “codice promozionale” presente nel form di apertura del conto;

attivare la carta di debito che si riceverà direttamente a casa entro il 30 aprile 2021;

accreditare lo stipendio o la pensione, oppure mantenere un saldo di almeno 5.000 euro aL 30 aprile 2021.

In aggiunta, si potrà ottenere un altro buono Amazon del valore di 100 euro nel caso di attivazione di una carta Oro American Express entro il 1° maggio 2021.

5. Conto corrente gratuito N26

Un altro conto corrente gratuito che potrà essere attivata direttamente online è il conto corrente zero spese di N26, che è sicuro e gestibile al 100% da mobile.

Si caratterizza per:

la ricezione di una carta di debito MasterCard gratuita, che viene accettata in tutto il mondo e che permetterà di prelevare in modo gratuito presso gli ATM di tutta Italia, in zona euro e in tutto il mondo, senza dover pagare commissioni aggiuntive;

i bonifici istantanei, che permettono di trasferire e ricevere denaro agli altri utenti che utilizzano N26, grazie al servizio MoneyBeam;

la possibilità di creare degli spazi (chiamati Spaces) per la gestione dei propri obiettivi di risparmio;

i bonifici internazionali in ben 36 valute: il servizio TransferWise permette di approfittare del tasso di cambio reale e di commissioni più vantaggiose rispetto a quello previste dalle banche tradizionali.

Per aprire un conto corrente N26 si dovranno avere almeno 18 anni, si dovrà essere residenti in un Paese in cui è disponibile, si dovrà possedere uno smartphone e un documento di identità in corso di validità: dopodiché si potrà procedere con la sottoscrizione del conto direttamente dal PC o dal proprio smartphone.

Si ricorda inoltre che alla versione base del conto corrente N26, si affiancano anche delle versioni a pagamento nelle quali sono disponibili alcuni servizi aggiuntivi, come per esempio il pacchetto assicurativo per i viaggi all’estero.

