Conto corrente gratuito: la migliore opzione di Febbraio 2022

La spesa media per un conto corrente è di circa 120 l'anno, puoi ridurre notevolmente i costi se attivi un conto corrente gratuito. In realtà nessun conto è totalmente privo di spese, quando effettui operazioni di prelievo o bonifico hai delle commissioni da pagare così come in genere la tua carta è soggetta ad un canone. Con i conti correnti online però i costi fissi di tenuta del conto saranno decisamente più bassi. Ecco le offerte più convenienti di Febbraio 2022

Se vuoi risparmiare sulle spese legate al conto corrente hai una sola opzione, i conti correnti online. Tutte le analisi condotte da quando sono apparse queste offerte evidenziano come mantenere i conti digitali sia più economico. In media se per un conto tradizionale una famiglia spende anche 120 euro in 12 mesi (utilizzando i servizi online) per un conto online ne spenderebbe circa la metà .

Il canone non è l’unica spesa da affrontare come intestatario di un conto, dovrai anche pagare l’imposta di bollo e i costi dei prodotti e dei servizi attivati. La tassa sul possesso del conto è pari a 34,20 euro, ma potrai azzerare la tassa se la giacenza media sul conto sarà inferiore a 5 mila euro. Per quanto riguarda invece le commissioni e gli interessi, la spesa mensile varierà in base al numero di prelievi e bonifici/giroconti che effettuerai e alle condizioni del tuo conto, e alla richiesta o meno di prestiti e di rateizzazione delle spese o di prestiti.

Con i principali conti correnti online avrai una serie di condizioni vantaggiose per operare tramite le piattaforme digitali e con l’app, mentre se vorrai andare in filiale per fare le tue transazioni i costi saranno più elevati. La convenienza della tua offerta quindi dipenderà anche dal tuo modo di usare il conto e i servizi associati.

Puoi conoscere in dettaglio quali sono le opzioni migliori se sei in cerca di un conto corrente gratuito a Febbraio usando il comparatore di SOStariffe.it. Con questo strumento potrai verificare le condizioni proposte dai principali istituti di credito e avrai la possibilità di semplificare il confronto. Il sistema infatti crea uno schema sintetico di servizi, costi ed opzioni incluse nelle promozioni.

Aprire un conto corrente gratuito

Per poter aprire un nuovo conto corrente devi avere almeno 18 anni e devi essere residente in Italia, se vorrai attivare anche una carta di credito potrebbe essere necessario presentare anche una busta paga o il CUD. Occorrono solo pochi minuti per compilare la richiesta e alla domanda dovrai allegare una copia dei tuoi documenti e del codice fiscale.

Sarà anche necessario dimostrare che l’intestatario del conto e chi sta presentando domanda per aprire il conto siano la stessa persona. Per poter rispettare le condizioni poste dalla normativa anti riciclaggio dovrai effettuare una videochiamata con un operatore della banca o inviare un selfie con la tua immagine e i tuoi documenti, in alcuni casi è richiesto comunque recarsi in una filiale per effettuare questa procedura.

Il miglior conto corrente di Febbraio 2022

1. Contro Corrente Semplice

Questo mese puoi approfittare della nuova promozione di IBL per chi apre il Contro Corrente Semplice. Il canone è gratuito per i primi 6 mesi, altrimenti il costo è di 1 euro al mese.

L’offerta di questo istituto di credito ti offre le seguenti condizioni operative:

prelievi gratuiti e illimitati da sportelli automatici We Cash e IBL

prelievi presso altri ATM 0,90 euro

servizio Bancomat Pay (gratuiti gli invii di denaro fino a 15 euro)

domiciliazione gratuita delle bollette

1 bonifico SEPA gratis al mese (poi 0,40 euro)

bonifici istantanei 1,50 euro

Per gestire il conto avrai a disposizione l’app della banca e sarà anche emessa una carta di debito a costo zero per te.

La promozione del mese ti consentirà di accumulare un rendimento annuo sul tuo denaro in giacenza, il tasso di interessa applicato crescerà in modo proporzionale alla somma presente sul conto

rendimento dello 0,10% con giacenza di 9.999 euro

0,20% con giacenza 19.999

giacenza superiore a 20 mila euro rendimento 0,30%

Per approfondire le caratteristiche e i servizi offerti da Contro Corrente Semplice clicca qui in basso.

2. BBVA conto

Oltre ad un’offerta a canone zero, con l’apertura del conto BBVA potrai approfittare di una promozione di benvenuto molto vantaggiosa. Per i nuovi clienti c’è il Gran Cashback sugli acquisti, questa promozione ti garantirà un rimborso sulle somme spese con la carta di debito BBVA. Su ogni compera fatta con la carta nel primo mese avrai diritto ad un rimborso del 10%, l’importo complessivo considerato per questa opzione è 500 euro quindi il cashback massimo sarà di 50 euro. Al termine del primo mese continuerai ad accumulare il cashback, ma il rimborso sarà solo dell’1% e si attiverai solo spendendo 250 euro.

Per le tue spese impreviste potrai contrare in particolare su due strumenti:

Anticipo sullo stipendio – prestiti fino a 1.500 euro con anticipo da 3 a 15 giorni rispetto all’accredito della busta paga

– prestiti fino a 1.500 euro con anticipo da 3 a 15 giorni rispetto all’accredito della busta paga Conto Salvadanaio – ti aiuterà a risparmiare

– ti aiuterà a risparmiare Pay&Plan – rateizzazione (fino a 12 mesi) di un massimo di 5 spese entro il 1.500 euro effettuate negli ultimi 90 giorni

– rateizzazione (fino a 12 mesi) di un massimo di 5 spese entro il 1.500 euro effettuate negli ultimi 90 giorni Programma il tuo conto

Puoi avere maggiori informazioni sul conto BBVA e sulle condizioni offerte cliccando qui in basso.

3. My Genius

La terza soluzione è l’offerta per aprire il conto modulare di UniCredit, la banca ti propone una promozione speciale se sottoscrivi il contratto prima del 30 Aprile 2022. Con l’attuale piano proposto ai nuovi clienti otterrai il conto gratuito, l’emissione della carta My One a canone zero e l’attivazione (gratuita) del servizio Banca Multicanale. Con l’offerta attuale otterrai anche la possibilità di fare bonifici online senza pagare commissione e prelievi gratuiti dagli ATM della tua banca (se superiori a 100 euro).

La particolarità di questo conto è che puoi attivare dei moduli My Genius che ti garantiranno nuovi servizi e condizioni. I conti che potrai abbinare al piano base sono:

Silver 11 euro al mese – carta prepagata a canone zero – 1 carnet di assegni

Gold 16 euro al mese – oltre al piano Silver aggiunge 1 carta di credito a canone gratuito per 1 anno (carta gratuita dal 2° anno se spendi 2 mila euro l’anno)

Platinum 26 euro al mese – 2 carte di debito – 2 carte di credito – bonifici gratuiti anche in filiale – carnet di assegni senza limiti – prelievi gratuiti anche da ATM altre banche – azzeramento commissione fattura Telepass – estratto conto cartaceo gratuito

Una volta che passerai da My Genius ad una di queste opzioni tornando al pacchetto standard dovrai pagare i 4 euro al mese per Banca Multicanale. Il vantaggio di questa soluzione è che avrai un conto flessibile e che potrò adattarsi alle tue esigenze, i moduli possono essere modificati anche ogni mese.

Clicca sul pulsante in basso e scopri di più sul conto My Genius.

4. Conto Corrente Arancio di ING

La scadenza per poter attivare la nuova promozione pensata per chi apre il Conto corrente Arancio di ING è il 31 Marzo. Se sottoscrivi l’offerta prima di questa data avrai il conto a canone zero e con il Modulo zero vincoli gratis. Questa opzione è un pacchetto che ti consentirà di prelevare senza pagare commissioni in Italia, di fare bonifici, online o al telefono, a zero spese e di ottenere 1 carnet di assegni gratuitamente.

Se nelle offerte analizzate finora erano incluse solo carte di debito gratuite, con questa soluzione ING avrai anche una carta di credito a canone zero per il primo anno. La carta è la Mastercard Gold e ti offrirà un plafond per le tue spese extra fino a 1.500 euro al mese (rimborsabili a saldo o a rate), il vincolo per l’emissione di questo prodotto è che dovrai avere almeno 3.000 euro sul conto.

Potrai mantenere sia il conto che la carta gratuiti se rispetterai le seguenti condizioni:

attivazione servizio di accredito pensione/stipendio oppure versamenti per almeno 1.000 euro al mese – conto

spese pari a 500 euro al mese/attivazione del servizio revolving con Pago Flex – carta

Per maggiori dettagli sul conto corrente Arancio di ING e sui tuoi nuovi servizi puoi cliccare qui in basso.

5. Widiba

Vuoi un conto a canone zero che ti permetta anche di prelevare senza costi e di effettuare bonifici digitali senza spese? Puoi valutare anche la proposta per i nuovi clienti che scelgono Start di Banca Widiba. L’offerta azzera il costo del canone per tutti i clienti per 1 anno, al termine di questo periodo promozionale non pagherai il contributo fisso se hai meno di 30 anni. La soluzione è disponibile per chi diventa correntista Widiba prima del 30 Marzo.

Con il conto avrai una carta di debito gratuita e potrai attivare un carta di debito a pagamento. Nel catalogo degli strumenti di pagamento che puoi attivare con questa banca ci sono:

Classic – plafond da 1.500 euro al mese, canone pari a 5 euro a trimestre

– plafond da 1.500 euro al mese, canone pari a 5 euro a trimestre Blu American Express – canone gratuito, un tetto massimo di spesa mensile personalizzabile, fido compreso tra 1.500 euro e 5.000 euro

Puoi chiedere maggiori dettagli sul conto Widiba Start cliccando in basso.

