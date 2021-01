Conto corrente FULL di BNL: costo, caratteristiche e attivazione

Il conto corrente Full di BNL è la soluzione più completa, in termini di servizi e prodotti inclusi, di tutta la gamma BNL X che comprende anche i moduli Smart e Powered. Scegliendo il conto Full sarà, quindi, possibile accedere ad un conto corrente in grado di soddisfare, al meglio, anche i clienti più esigenti. Ecco quali sono le caratteristiche ed i costi del conto corrente Full di BNL e come fare a completare l'attivazione del conto in modo semplice e veloce.

Tra le tante opzioni disponibili per chi è in cerca di un nuovo conto troviamo la gamma BNL X che include anche il conto corrente Full. Si tratta della soluzione top della gamma, pensata per i clienti con esigenze elevate, che va ad arricchire i contenuti inclusi nei moduli Smart e Powered. Il conto include diversi prodotti e servizi e conserva il sistema di servizi e opzioni aggiuntive che, se attivate, consentono di ottenere sconti sul canone mensile del conto.

Il modulo Full è la versione più completa della gamma di conti BNL X. Questa soluzione è pensata per la clientela che vuole operare online, in modo completo, e, nello stesso tempo, non vuole rinunciare ad una completa operatività in filiale oltre che ad una ricca gamma di servizi e bonus aggiuntivi.

Attiva ora Conto Corrente Full di BNL»

Le caratteristiche del conto corrente Full

Il conto corrente Full è un conto online di BNL pensato per garantire, oltre alla possibilità di utilizzare gli strumenti online per la gestione, anche una completa operatività in filiale. Si tratta, quindi, di un conto ideale per i clienti in cerca di un pacchetto completo, senza rinunce e con tanti servizi aggiuntivi già inclusi o attivabili in base alle necessità del singolo cliente.

Con l’apertura del conto Full si avrà a disposizione una Carta di Debito BNL da utilizzare per fare acquisti, sia online che in negozio, senza commissioni e per prelevare contante. I clienti che scelgono questo modulo della gamma BNL X potranno contare sul prelievo gratuito da ATM in tutto il mondo (per le operazioni in valuta diversa dall’Euro è prevista l’applicazione di una commissione valutaria).

Scegliendo il conto corrente Full, inoltre, si potrà richiedere la Carta di Credito all’istituto con la possibilità di beneficiare di un anno di canone gratuito. I clienti hanno a disposizione due opzioni potendo scegliere tra la Carta di Credito BNLX Classic e la Carta di Credito BNL Gold. Il bonus viene riconosciuto per una sola carta.

A completare i vantaggi disponibili per chi sceglie il conto corrente Full di BNL troviamo diversi altri elementi. Con l’apertura di questo conto, infatti, è possibile:

eseguire bonifici SEPA gratuiti senza limiti via Internet, in filiale, via telefono o da ATM

accedere ai servizi Online e Mobile Banking

accedere ai servizi DOC e MEMO, strumenti digitali che consentono di portare sempre con sé i vari documenti della banca e impostare notifiche per tenere sotto controllo scadenze e altre attività

attivare il servizio SMS Alert per ricevere notifiche SMS per le operazioni collegate al conto corrente

effettuare tutte le principali operazioni allo sportello senza costi aggiuntivi

1 carnet assegni gratuito per anno

I costi

Il conto corrente Full di BNL presenta un costo di 17 euro al mese. Come tutta la gamma BNL X, anche il modulo Full presenta diversi margini di risparmio per l’utente che, richiedendo specifici prodotti e servizi, avrà la possibilità di ottenere sconti aggiuntivi sul canone di mantenimento del conto corrente.

Quest’elemento è completamente personalizzabile dal cliente che, già in fase di apertura del conto, potrà ottenere tutte le informazioni in merito al costo di gestione, in modo chiaro e completamente trasparente. Le opzioni a disposizione dei clienti che scelgono il conto corrente Full di BNL e che puntano a ridurre il canone mensile sono le seguenti:

impostando l’ accredito dello stipendio o della pensione è previsto uno sconto di 2 euro al mese

o della è previsto uno con un investimento il cui importo è compreso tra 75.000 euro e 150.000 euro è previsto uno sconto di 8,50 euro al mese sul canone

il cui importo è compreso è previsto uno sul canone con un investimento il cui importo è pari ad almeno 150.000 euro è previsto uno sconto di 17 euro sul canone mensile del conto che, quindi, viene completamente azzerato

il cui importo è è previsto uno sul canone mensile del conto che, quindi, viene completamente azzerato sottoscrivendo una Polizza a premio fisso si riceverà uno sconto di 1 euro al mese sul canone

si riceverà uno sul canone sottoscrivendo una Polizza a premio variabile si riceverà uno sconto di 3 euro a mese sul canone

si riceverà uno sul canone sottoscrivendo un Piano d’Accumulo è previsto uno sconto di 1 euro al mese sul canone

Per i clienti che scelgono un conto BNL X è previsto anche uno sconto fedeltà. Il conto corrente, infatti, ridurrà il suo canone mensile in modo automatico nel corso del tempo. Ecco i dettagli:

dopo il 3° anno di vita è prevista una riduzione del canone di 0,50 euro al mese

dopo il 5° anno di vita è prevista una riduzione del canone di 1 euro al mese

dopo il 10° anno di vita è prevista una riduzione del canone di 2 euro al mese

Da notare che lo sconto fedeltà va a sommarsi a tutte le altre opzioni che consentono al cliente che sceglie il conto corrente di poter ottenere una riduzione sul costo di mantenimento dello stesso. Si tratta, quindi, di una soluzione aggiuntiva che va a rendere ancora più conveniente, nel corso del tempo, il conto, permettendo la possibilità di beneficiare di un ulteriore risparmio.

Per quanto riguarda gli sconti sul canone, invece, il cliente è libero di scegliere la combinazione migliore per ridurre i costi di gestione del conto andando ad attivare prodotti e servizi in linea con quelle che sono le proprie necessità. Una volta scelti gli sconti sconti da utilizzare, si potrà procedere con la richiesta di attivazione del conto conoscendo in anticipo tutti i dettagli relativi ai costi di gestione del conto stesso.

Il confronto con il conto Powered di BNL

Il modulo Full è un’evoluzione del modulo Powered di BNL X che presenta un costo mensile di 9 euro al mese, conservando la possibilità di ottenere sconti aggiuntivi con l’attivazione di specifici prodotti e servizi extra e, più semplicemente, mantenendo attivo il conto per più di 3 anni. Scegliere Full invece che Powered può garantire svariati vantaggi.

Rispetto alla versione Powered, il conto corrente Full di BNL garantisce una completa operatività in filiale, eliminando diverse commissioni legate alle principali operazioni. C’è, inoltre, il plus rappresentato dalla possibilità di eseguire il prelievo di contati da ATM senza commissioni, in tutto il mondo, e di effettuare bonifici SEPA illimitati non solo online ma anche in filiale, via telefono e all’ATM.

Tra i vantaggi di Full, rispetto a Powered, troviamo la possibilità di richiedere anche la Carta di Credito Gold con un anno di canone azzerato e non solo la Carta di Credito Classic. Le differenze presenti nei costi di mantenimento ed, in particolare, nel canone mensile tra Full e Powered sono pienamente giustificate dai diversi servizi aggiuntivi inclusi nella versione più completa della gamma BNL X.

Grazie al sistema di sconti, tramite servizi extra e premio fedeltà, è possibile ridurre ulteriormente i costi e minimizzare le differenze di prezzo con le altre versioni del conto corrente BNL X. Il modulo Full, quindi, ha tutte le carte in regola per rappresentare un importante riferimento per la clientela più esigente che punta ad una piena operatività per il suo conto, sia online che in filiale e presso altri canali.

Come attivare online il conto corrente Full di BNL

I conti della gamma BNL X possono essere richiesti direttamente online, senza alcun costo iniziale per il cliente. La procedura di sottoscrizione avviene tramite il sito dell’istituto. Una volta scelto il modulo Full, ad esempio, basterà cliccare sull’opzione Apri il conto per avviare l’iter di attivazione del nuovo conto corrente fornito da BNL. Da notare che l’utente può “simulare” la composizione del pacchetto di servizi e prodotti collegati al conto in modo da ottenere tutti i dettagli in merito ai costi di gestione prima di avviare la procedura di attivazione.

Per richiedere l’apertura del conto corrente Full di BNL è necessario assicurarsi di avere a disposizione delle copie digitali (fotografie o scansioni) dei seguenti documenti:

carta di identità o passaporto

tessera sanitaria

La procedura di sottoscrizione online che permette di aprile il conto Full richiede un massimo di 15 minuti. Bastano, infatti, pochi passaggi per completare tutti gli step richiesti e iniziare ad utilizzare il conto. Nel modulo di registrazione vanno inseriti i dati personali richiesti. Successivamente bisognerà procedere con la firma del contratto online, impostando un PIN e inserendo la password OTP ricevuta oppure con la Firma Elettronica Avanzata.

Per il completamento dell’operazione, inoltre, sarà necessario effettuare la video-identificazione via webcam oppure effettuare un bonifico da 10 euro da un altro conto. Terminato anche l’ultimo step, il cliente riceverà le credenziali d’accesso via e-mail e potrà iniziare a utilizzare, in modo completo, il proprio conto corrente.