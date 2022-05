Conti correnti cointestati: tre sono le proposte più vantaggiose di Maggio 2022. Il comparatore di SOStariffe.it. (digitale e gratuito) consiglia come più conveniente una soluzione online per il risparmiatore che volesse aprire il cosiddetto conto corrente “di casa”.

Il conto corrente cointestato è il più amato dalle famiglie. Perché è pratico. Meglio, poi, se è un conto online. Perché, con la diffusione del mobile banking, è possibile operare su di esso con più di uno smartphone. È consentito associare all’operatività del conto i numeri di telefono cellulare dei cointestatari (di solito due), ai quali saranno attribuiti codici di accesso differenti.

Per i risparmiatori che stanno cercano una soluzione vantaggiosa per aprire un conto corrente cointestato, il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App SOStariffe.it per Android e iOS) mostra le tre soluzioni di conti online più convenienti di Maggio 2022.

Conto corrente cointestato: cos’è e perché è vantaggioso

CARATTERISTICHE E VANTAGGI Due o più titolari con diritto di eseguire tutte le operazioni bancarie Cointestatari decisi all’atto della sottoscrizione del conto. Non è possibile aggiungerli in seguito Firma congiunta o disgiunta sul conto Con la firma congiunta nessuno dei due o più titolari del conto può effettuare bonifici o prelevare contanti se non c’è il consenso dell’altra parte Pratico: è una soluzione utile per marito e moglie, fratello e sorella, figlio e genitore anziano, genitore e figlio giovane che vive a distanza

Il conto corrente cointestato, come è intuibile, non ha un unico correntista come titolare, ma a due o (raramente) più persone che sono insieme titolari del conto. Tutti loro hanno pieno diritto di effettuare operazioni bancarie. Ma, allo stesso tempo, condividono in solido la responsabilità per i rapporti di credito derivanti dalla gestione del conto stesso.

Il conto corrente cointestato è considerato un conto “di casa”, spesso aperto da marito e moglie, fratello e sorella, figlio e genitore anziano, genitore e figlio giovane che vive a distanza (di solito per studio).

Per tale tipologia di conto, tutti i titolari dovranno sottoscrivere il contratto al momento dell’apertura del conto corrente, dato che un conto corrente cointestato, infatti, deve essere tale fin dal momento della sua sottoscrizione. Infatti, non è possibile aggiungere un altro titolare al conto in un secondo momento.

La principale variabile da tenere in considerazione all’atto dell’apertura è la firma disgiunta o la firma congiunta. Quando si sceglie la prima opzione, infatti, i titolari avranno la possibilità di effettuare le operazioni bancarie in autonomia, agendo separatamente. Al contrario, con la firma congiunta saranno necessari il consenso e la firma di entrambi gli intestatari.

Ma quali sono i vantaggi legati all’aprire un conto corrente cointestato? Per la maggior parte dei casi, si tratta fondamentalmente di una scelta legata a una maggior praticità, in quanto è permessa l’operativa sul conto a più di una persona.

Conti correnti cointestati online: 3 soluzioni di Maggio 2022

CONTO CORRENTE COINTESTATO CARATTERISTICHE Conto BBVA canone zero a tempo indeterminato

carta di debito inclusa con prelievi gratis in area euro per importo pari o superiore a 100 euro

bonifici e bonifici istantanei senza commissioni Conto Widiba canone gratuito per il primo anno e azzerabile successivamente

carta di debito inclusa con prelievo senza commissioni in area euro per importo superiore

a 100 euro

a 100 euro bonifici online senza commissioni

PEC e Firma Digitale gratis Conto Crédit Agricole apertura con video selfie, conto online a zero spese, carta debito inclusa

bonifico ordinario online e domiciliazione bancaria gratuiti

collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagare online e da mobile

il numero di prelievi è illimitati gratuiti su ATM di Crédit Agricole, i primi 24 gratuiti anche su ATM di altre banche

Grazie al comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, quelle che seguono sono le tre migliori soluzioni di Maggio 2022, in termini di vantaggi e convenienza, per i risparmiatori che intendono aprire un conto corrente cointestato online.

Conto BBVA

Il conto corrente cointestato più vantaggioso è di BBVA. La banca multinazionale spagnola propone un conto online zero spese che si apre con un selfie in poco più di 5 minuti, con canone annuo e imposta di bolla gratuiti, un IBAN italiano.

Con l’apertura del conto, è concessa una carta di debito fisica e virtuale con un limite massimo di pagamento stabilito di default dalla banca di 600 euro al giorno, ma elevabile a 1.000 euro su richiesta del cliente. Nel caso della carta virtuale, il limite è fisso ed è di 300 euro. La carta supporta i pagamenti tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay.

Per quanto riguarda il prelievo presso gli ATM di qualsiasi banca dell’area SEPA sono sempre gratuiti per importi superiori o uguali a 100 euro. Per prelievi inferiori a 100 euro si applicherà una commissione di 2 euro.

Offre anche i seguenti vantaggi:

tutti i principali servizi bancari disponibili senza commissioni (anche bonifici istantanei fino a 1.000 euro);

Gran Cashback 10% BBVA: fino a 50 euro di cashback sugli acquisti con carta per il primo mese

BBVA: fino a 50 euro di cashback sugli acquisti con carta per il primo mese Cashback 1% BBVA: fino a 30 euro di cashback sugli acquisti con carta per i successivi 12 mesi

possibilità di richiedere il pagamento degli acquisti rateizzato e l’anticipo dello stipendio.

Conto Widiba

Convenienti nel segmento dei conti correnti cointestati è anche la proposta di Banca Widiba, la banca online del Gruppo MPS, che offre il conto Widiba Start a zero canone per i primi 12 mesi per i nuovi clienti e carta di debito inclusa con un “tetto” di pagamento di 1.550 euro al giorno e 5.400 euro al mese, con prelievi gratuiti oltre i 100 euro. Se invece il prelievo è inferiore ai 100 euro si paga una commissione di 1euro da ATM del gruppo MPS e 2 euro da ATM di altre banche.

Inoltre, la proposta garantisce:

un conto 100% paperless ;

; apertura in 5 minuti con riconoscimento via SPID o webcam;

una PEC e la firma digitale;

pagamenti con Google Pay e Apple Pay, bonifico online gratuito, bonifico istantaneo a 1,50 euro, trading online;

possibilità di richiedere la Carta di Credito Classic con plafond di 1.500 euro e canone trimestrale di 5 euro

Il conto Widiba Start, che si caratterizza per essere facile e intuitivo da usare, include anche il servizio di portabilità WidiExpress con cui trasferisci il tuo vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online.

Dopo 12 mesi, è possibile personalizzare il proprio conto con prodotti e servizi per ridurre i costi del canone, fino ad azzerarlo. Ecco come:

3 euro in meno se non hai ancora 30 anni;

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

1 euro in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, sicav, polizze)

1 euro in meno se hai 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (Per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC)

Le riduzioni saranno calcolate e riconosciute l’ultimo giorno del trimestre.

Conto Crédit Agricole

Terza e ultima miglior soluzione di Maggio 2022 per un conto corrente cointestato è di Crédit Agricole, che offre un conto online a canone zero, con inclusa gratuitamente la carta debito EasyCash (circuito Mastercard) per prelevare nel mondo ed effettuare acquisti online o tramite POS. Si tratta di una carta di debito, con canone gratuito e con limiti di spesa variabili in base al saldo disponibile sul conto. È possibile sfruttare prelievi gratuiti su ATM di Crédit Agricole e (per le prime 24 operazioni annuali) su ATM di altre banche (poi 2,10 euro di commissione per operazione).

Il conto è gestibile dall’App o dall’home banking di Crédit Agricole Italia e in sintesi, propone:

canone zero e apertura con un video selfie;

bonifico ordinario online gratuito, bonifico istantaneo dal costo di 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima 0,90 euro);

consulenza e assistenza in filiale o a distanza in caso di problemi;

collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagare online e da mobile;

domiciliazione bancaria gratuiti.

