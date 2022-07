Conto corrente cointestato: le soluzioni di Luglio 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Più titolari (di solito due), maggiore operabilità quotidiana: ecco il principale beneficio di un conto corrente cointestato. Questa è infatti la caratteristica che lo rende così “appetibile” da parte delle famiglie. Infatti, secondo quanto riferiscono le banche stesse, spesso i cointestatari sono membri dello stesso nucleo familiare: marito e moglie, fratello e sorella, figlio e genitore anziano, genitore e figlio giovane che vive a distanza (solitamente per studio). Per questo motivo è spesso definito “conto di casa”, proprio perché uno o due o più titolari possono eseguire le operazioni bancarie (per esempio, un bonifico) sullo stesso conto.

Per chi è alla ricerca di una soluzione vantaggiosa per aprire un conto corrente cointestato, il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l'App SOStariffe.it in versione Android e iOS) ha selezionato le 4 soluzioni più convenienti di Luglio 2022.

Conto corrente cointestato: meglio la firma congiunta o disgiunta?

FIRMA CONGIUNTA O DISGIUNTA: UNA DISTINZIONE IMPORTANTE Firma congiunta: c’è bisogno sempre della firma e dell’autorizzazione di tutti i cointestatari del conto per eseguire qualsiasi operazione bancarie Firma disgiunta: è sufficiente solo la firma e il consenso di almeno uno dei titolari per effettuare un’operazione bancaria. Quindi, la firma disgiunta garantisce maggiore autonomia nella gestione del conto rispetto alla firma congiunta

Una volta deciso se optare per la firma congiunta o disgiunta all’apertura del conto, una scelta che deve essere fatta fin dal momento della sua sottoscrizione, dato che non è possibile aggiungere un altro titolare al conto in una seconda fase, resta anche da scegliere se optare per un conto corrente tradizionale oppure online.

La tendenza del mercato che al momento va per la maggiore è per i conti 100% digitali. Perché sono più pratici ed economici: con la diffusione dell’home banking e mobile banking, è possibile operare sul conto sia tramite Internet sia tramite smartphone con l’App della banca stessa 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, è consentito associare all’operatività del conto i numeri di cellulare dei cointestatari (di solito due), ai quali saranno attribuiti codici di accesso differenti. I conti correnti online sono anche più convenienti perché spesso sono a zero spese e con canoni annui bassi.

Ricordiamo che per aprire un conto corrente online sono necessari:

documento di identità o SPID;

webcam o fotocamera;

numero di cellulare italiano;

indirizzo email.

Conto corrente cointestato: le migliori offerte di Luglio 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA canone a zero spese per sempre

canone a carta di debito inclusa

carta di debito inclusa prelievi gratis per somme pari oppure superiori a 100 euro dagli sportelli ATM di tutte le banche

prelievi gratis per somme pari oppure superiori a 100 euro dagli sportelli ATM di tutte le banche bonifici ordinari e istantanei gratuiti Conto Smart di illimity bank canone annuo gratuito a tempo indeterminato

carta di debito internazionale gratuita

bonifico online ordinario senza costi

conto deposito incluso con tassi vantaggiosi fino al 2.75%

Servizio “illimity connect” per collegare all’App tutti i tuoi conti Conto Widiba Start di Banca Widiba primo anno a canone gratuito se lo si apre entro il 31 Agosto 2022, dal secondo anno 3 euro al mese ma con un piano di promozioni per azzerarne i costi

primo anno a se lo si apre entro il 31 Agosto 2022, dal secondo anno 3 euro al mese ma con un piano di promozioni per azzerarne i costi PEC e Firma Digitale gratuiti fino

PEC e Firma Digitale gratuiti fino bonifici ordinari senza commissioni

bonifici ordinari senza commissioni carta di debito inclusa

inclusa collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay Conto My Genius Green UniCredit canone senza costi di tenuta del conto

di tenuta del conto bonifico online gratuiti

giroconto senza commissioni

carta di debito inclusa

Grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, quelle che seguono sono le 4 migliori soluzioni di Luglio 2022 per i risparmiatori intenzionati ad aprire un conto corrente cointestato online.

Conto BBVA

A Luglio 2022, il conto corrente cointestato più vantaggioso è di BBVA. La banca multinazionale spagnola propone un conto online zero spese che si apre con un selfie in poco più di 5 minuti, con canone annuo gratuito e un IBAN italiano. Inoltre prevede:

carta di debito fisica e virtuale con collegamento con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

fisica e virtuale con collegamento con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay bonifici senza commissioni sia ordinari (per un importo massimo di 6.000 euro) sia istantanei (per un importo massimo di 1.000 euro);

bonifici senza commissioni sia (per un importo massimo di 6.000 euro) sia (per un importo massimo di 1.000 euro); prelievo gratuito agli ATM di qualsiasi banca in zona SEPA per importi superiori o uguali a 100 euro.

Tra i servizi offerti da BBVA ai suoi correntisti vanno anche inclusi:

accredito immediato dello stipendio con possibilità di richiederlo da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito dello stipendio. L’accesso al servizio è riservato a chi sia titolare di un contratto individuale di lavoro e abbia accreditato almeno una mensilità della retribuzione fissa sul conto corrente BBVA negli ultimi trenta giorni per un importo minimo pari a 450 euro. Per questo servizio la banca applica un tasso di intesse che dipende dall’importo del prestito e dal numero di giorni che decorre tra la data di richiesta del prestito e quella di rimborso;

servizio Pay&Plan per dividere in comode rate l’importo delle spese indicate con l’etichetta “rateizzabile”, con possibilità di rateizzare fino a 5 acquisti in una sola operazione, pagando un tasso di interesse.

Quest’estate BBVA omaggia i nuovi clienti con rimborsi e regali per un totale di 230 euro:

cashback del 20% di BBVA fino a 100 euro il primo mese;

il primo mese; cashback dell’1% di BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

regalo di 100 euro invitando 5 amici ad aprire un conto in BBVA con la promozione “Passaparola”.

Per saperne di più dell’offerta di BBVA e aprire il conto:

Scopri il conto BBVA »

Conto Smart di illimity Bank

Cointestabile e conveniente è anche il conto Smart di illimity Bank, online e a zero spese per sempre (canone annuo e imposta di bollo gratuiti), che propone ai nuovi clienti una carta di debito internazionale inclusa per ogni intestatario del conto.

illimity Bank mette anche a disposizione un conto deposito con un tasso di interesse fino al 2,75% (una linea svincolabile e non con una durata da 24 a 60 mesi) per chi apre il conto entro il prossimo 29 Settembre.

Conto Smart offre anche:

ricariche telefoniche incluse;

bonifico ordinario senza commissioni;

bonifico ordinario senza commissioni; pagamento di bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente dall’app;

pagamento di bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente dall’app; versamento di contanti sul conto illimity nei supermercati convenzionati;

versamento di contanti sul conto illimity nei supermercati convenzionati; 3 prelievi con carta di debito internazionale gratuiti al mese in area Euro per importo superiore o uguale a 100 euro;

3 prelievi con carta di debito internazionale gratuiti al mese in area Euro per importo superiore o uguale a 100 euro; servizio “Illimity connect” per collegare tutte le proprie banche e avere una vista aggregata e operare su tutti i propri conti dall’App di illimity Bank;

servizio “Illimity connect” per e avere una vista aggregata e operare su tutti i propri conti dall’App di illimity Bank; Progetti di Spesa con cui mettere da parte piccole somme di denaro con un rendimento dello 0,5% annuo sulle somme accumulate.

Per saperne di più dell'offerta di illimity Bank e aprire il conto Smart:

SCOPRI CONTO ILLIMITY »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Quest’estate tra le migliori offerte di conti correnti cointestati brilla anche la proposta di Banca Widiba valida fino al 31 Agosto. La banca 100% digitale del Gruppo MPS offre il conto Widiba Start, che si apre in 5 minuti con riconoscimento via SPID o webcam; con le seguenti caratteristiche:

canone zero canone per i primi 12 mesi;

carta di debito inclusa;

prelievi bancomat gratuiti pari o superiore ai 100 euro;

prelievo inferiore ai 100 euro si paga una commissione di 1euro da ATM del gruppo MPS e 2 euro da ATM di altre banche;

PEC e la firma digitale;

pagamenti con Google Pay e Apple Pay;

bonifico online gratuito, bonifico istantaneo a 1,50 euro;

trading online per operare sulle principali Borse;

possibilità di richiedere una Carta prepagata al costo di 10 euro;

possibilità di richiedere la Carta di Credito Classic con plafond di 1.500 euro e canone trimestrale di 5 euro;

servizio di portabilità WidiExpress per trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici) solo compilando un modulo online.

Dopo 12 mesi, è possibile personalizzare il proprio conto con prodotti e servizi per ridurre i costi del canone mensile di 3 euro, fino ad azzerarlo. Ecco come:

3 euro in meno se non hai ancora 30 anni;

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

1 euro in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, sicav, polizze)

1 euro in meno se hai 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (Per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC)

Le riduzioni saranno calcolate e riconosciute l’ultimo giorno del trimestre.

Per saperne di più dell'offerta di Banca Widiba e aprire il conto Widiba Start:

Scopri conto Widiba »

Conto My Genius Green UniCredit

Facile e veloce da aprire, oltre che cointestabile (fino a un massimo di 4 persone) senza andare in filiale, è anche il conto corrente online My Genius Green di Unicredit.

Con canone azzerato per sempre, questo conto corrente online è gestibile tramite Internet, App e telefono grazie al servizio di Banca Multicanale che consente di

effettuare operazioni che fino a qualche anno fa si potevano fare solo allo sportello di un’agenzia bancaria durante l’orario di apertura;

ricevere informazioni relativamente al conto corrente e al conto titoli.

Inoltre è il conto online My Genius Green, che può essere aperto se si è residente in Italia e non si è titolare di alcun altro prodotto e servizio UniCredit, prevede:

carta di debito My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione ecosostenibile biodegradabili o digitale;

(circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione ecosostenibile biodegradabili o digitale; prelievi gratuiti dagli ATM UniCredit;

bonifici ordinari online senza commissioni.

Per saperne di più dell'offerta di UniCredit e aprire il conto My Genius Green:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »