Conto corrente cointestato: le soluzioni di Giugno 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il conto corrente cointestato è utilizzato anche come conto famiglia, o conto di casa, perché è pensato per la gestione dei risparmi e per i pagamenti di spese ordinarie, periodiche e straordinarie senza dover ricorrere a più conti. Ragioni sufficienti per rendere la formula del conto con più di un titolare (di solito genitore-figlio o moglie-marito) una delle più diffuse in Italia.

Il mercato bancario tricolore, inoltre, propone la possibilità di aprire un conto online a zero spese e di cointestarlo beneficiando quindi di un doppio vantaggio. Per trovare le soluzioni migliori di Giugno 2022, c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, in versione Android e iOS).

Conto corrente cointestato: identikit e vantaggi

CARATTERISTICA PRINCIPALE SPIEGAZIONE Firma disgiunta Permette di effettuare le operazioni bancarie in autonomia, anche agendo separatamente Firma congiunta Sono necessari il consenso e la firma di entrambi gli intestatari per eseguire qualsiasi operazione

Detto che la scelta tra firma disgiunta e congiunta è una delle sue caratteristiche principali, un conto corrente cointestato si contraddistingue per essere un conto corrente con uno, due o più titolari che possono eseguire operazioni bancarie sullo stesso conto.

Per questo motivo è spesso definito anche conto di casa o conto famiglia poiché nella maggior parte dei casi è aperto e cointestato da marito e moglie, fratello e sorella, figlio e genitore anziano, genitore e figlio giovane che vive a distanza (di solito per studio).

Il conto corrente cointestato, dunque, è una tipologia di conto che necessita di due o più intestatari. Tra le diverse possibilità di conti cointestati, ci sono anche i conti correnti online, che sono più vantaggiosi rispetto a un conto tradizionale in quanto sono più economici perché

sono a zero spese o con costi ridotti;

le principali operazioni non si pagano commissioni;

si risparmia tempo senza più viaggi in filiale, senza più code agli sportelli.

l’operabilità è 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite PC e smartphone con Internet banking e mobile banking.

Vediamo quali sono le proposte più convenienti che è possibile sottoscrivere a Giugno 2022.

Conto corrente cointestato: le migliori alternative di Giugno 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA zero spese per l’apertura e per la tenuta del conto

per l’apertura e per la tenuta del conto carta di debito inclusa

prelievi gratis per somme pari oppure superiori a 100 euro

bonifici ordinari e istantanei gratuiti

10% di Cashback BBVA fino a 50 euro il primo mese, 1% di Cashback BBVA recuperando fino a 30 euro per successivi 12 mesi Conto Corrente Arancio di ING canone gratuito per sempre con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro

per sempre con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro carta di debito e carta prepagate virtuale incluse

prelievo da ATM gratuito

gratuito bonifici online senza commissioni Conto Widiba canone gratuito per i primi 12 mesi se lo si apre entro il 13 Luglio 2022, con promozioni per azzerarlo dal secondo anno anziché pagare una commissione di 3 euro al mese

per i primi 12 mesi se lo si apre entro il 13 Luglio 2022, con promozioni per azzerarlo dal secondo anno anziché pagare una commissione di 3 euro al mese carta di debito inclusa

inclusa prelievo senza commissioni in area euro per importi superiori a 100 euro

deposito titoli gratuito

bonifici online senza spese

PEC e Firma Digitale gratis Conto My Genius UniCredit canone gratuito per chi lo apre entro il 30 Giugno 2022

per chi lo apre entro il 30 Giugno 2022 moduli aggiuntivi (a pagamento) per transazioni e investimenti

bonifici online gratuiti

gratuiti carta di debito con emissione gratuita

Sono 4 i conti correnti cointestati più convenienti di Giugno 2022. E queste offerte vantaggiose sono state individuate con il comparatore di SOStariffe.it.

Conto BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), la banca internazionale spagnola, propone un conto corrente cointestato (con IBAN italiano) che, online e a zero spese, si apre con un selfie nell’arco di 5 minuti. In questo segmento di mercato è senza ombra di dubbio un’offerta molto vantaggiosa. Anche perché il conto BBVA include alcune promozioni molto interessanti per i nuovi clienti:

Cashback 10% BBVA, ottenendo fino a 50 euro il primo mese direttamente sul proprio conto;

BBVA, ottenendo fino a 50 euro il primo mese direttamente sul proprio conto; Cashback 1% BBVA, recuperando fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

Passaparola, ottenendo fino a 100 euro invitando amici e familiari ad aprire un conto in BBVA.

Tra i servizi offerti da BBVA ai suoi correntisti vanno anche inclusi:

accredito immediato dello stipendio con possibilità di richiederlo da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito dello stipendio. L’accesso al servizio è riservato a chi sia titolare di un contratto individuale di lavoro e abbia accreditato almeno una mensilità della retribuzione fissa sul conto corrente BBVA negli ultimi trenta giorni per un importo minimo pari a 450 euro. Per questo servizio la banca applica un tasso di intesse che dipende dall’importo del prestito e dal numero di giorni che decorre tra la data di richiesta del prestito e quella di rimborso;

dello stipendio con possibilità di richiederlo da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito dello stipendio. L’accesso al servizio è riservato a chi sia titolare di un contratto individuale di lavoro e abbia accreditato almeno una mensilità della retribuzione fissa sul conto corrente BBVA negli ultimi trenta giorni per un importo minimo pari a 450 euro. Per questo servizio la banca applica un tasso di intesse che dipende dall’importo del prestito e dal numero di giorni che decorre tra la data di richiesta del prestito e quella di rimborso; servizio Pay&Plan per dividere in comode rate l’importo delle spese indicate con l’etichetta “rateizzabile”, con possibilità di rateizzare fino a 5 acquisti in una sola operazione, pagando un tasso di interesse;

per dividere in comode rate l’importo delle spese indicate con l’etichetta “rateizzabile”, con possibilità di rateizzare fino a 5 acquisti in una sola operazione, pagando un tasso di interesse; pagamenti online: niente più file agli sportelli, dall’app BBVA o dal sito web si possono pagare bollette, tributi, multe, abbonamenti ed effettuare ricariche telefoniche, con una commissione di 1,50 euro.

Oltre a canone annuo e imposta di bolla gratuiti, il conto BBVA prevede anche:

bonifici senza commissioni sia ordinari (per un importo massimo di 6.000 euro) sia istantanei (per un importo massimo di 1.000 euro);

(per un importo massimo di 1.000 euro); carta di debito fisica e virtuale con un limite massimo di pagamento stabilito di default dalla banca di 600 euro al giorno, ma elevabile a 1.000 euro su richiesta del cliente;

con un limite massimo di pagamento stabilito di default dalla banca di 600 euro al giorno, ma elevabile a 1.000 euro su richiesta del cliente; collegamento con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay;

prelievo gratuito agli ATM di qualsiasi banca in zona SEPA per importi superiori o uguali a 100 euro.

Per maggiori dettagli sull’offerta di BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto Corrente Arancio di ING

Possibilità di cointestarlo, con canone, bonifici e prelievi gratuiti: sono queste le principali caratteristiche di Conto Corrente Arancio di ING che, con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese, offre la formula “Modulo Zero Vincoli” senza costi (altrimenti si pagherebbero 2 euro di canone al mese) e con in cambio una serie di servizi aggiuntivi. Per esempio:

gestione del conto da App (con accesso con impronta digitale) oppure dal sito Internet di banca ING;

gestione del conto da (con accesso con impronta digitale) oppure dal sito Internet di banca ING; carta di debito Mastercard gratuita pagamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita pagamenti con Apple Pay e Google Pay; carta prepagata Mastercard virtuale gratuita collegata con Apple Pay e Google Pay;

carta prepagata Mastercard virtuale gratuita collegata con Apple Pay e Google Pay; prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni; carta di credito con canone zero qualora la carta sia utilizzata per spese di almeno 500 euro al mese, altrimenti canone annuo di 24 euro, fido di 1.500 euro al mese con collegamenti a Apple Pay e Google Pay e prelievo giornaliero massimo di 600 euro;

carta di credito con qualora la carta sia utilizzata per spese di almeno 500 euro al mese, altrimenti canone annuo di 24 euro, fido di al mese con collegamenti a Apple Pay e Google Pay e prelievo giornaliero massimo di 600 euro; possibilità di personalizzare il PIN delle proprie carte;

possibilità di personalizzare il PIN delle proprie carte; bonifici fino a 50.000 euro online o al telefono;

fino a 50.000 euro online o al telefono; un modulo di assegni all’anno gratuito;

un modulo di assegni all’anno gratuito; principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi.

Ricordiamo che Conto Corrente Arancio della banca olandese ING si apre tramite Internet con la firma digitale.

Annunci Google

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di banca ING:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Conto Widiba

Per il risparmiatore alla ricerca di un conto corrente per la famiglia con possibilità di cointestazione un’offerta conveniente è quella di Banca Widiba. La banca online del Gruppo Montepaschi offre Widiba Start, un conto corrente online a zero spese per il primo anno per i nuovi clienti che lo apriranno entro il prossimo 13 Luglio.

Dopo i primi 12 mesi, comunque permette la possibilità di azzerare i costi o ridurli al minimo. Ecco come:

3 euro in meno se non hai ancora 30 anni;

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

1 euro in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, Sicav, polizze)

1 euro in meno se hai 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio: obbligazioni, azioni)

Il conto Widiba Start, che è 100% paperless, include anche una carta di debito (con prelievo senza commissioni per importi superiori ai 100 euro) e il deposito titoli.

Inoltre, assicura tutte le principali operazioni bancarie, a partire dai bonifici ordinari online in area SEPA gratis. Scegliendo il conto Widiba, si hanno pure PEC e Firma Digitale gratuiti e fino a quando si è clienti della banca.

Per maggiori dettagli sull’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

Conto My Genius di UniCredit

Anche Unicredit, con il My Genius, propone un conto corrente online cointestabile e a zero spese se lo si sottoscrive entro il 30 Giugno 2022. Sia per l’aprirlo che per cointestarlo non è necessario andare in filiale, perché le due operazioni sono eseguibili tramite Internet da PC o da smartphone.

Così come va ricordato che il “My Genius” è gestibile tramite Internet, telefono e App grazie al servizio di Banca Multicanale che consente di effettuare operazioni e ricevere informazioni sul conto corrente e sul conto titoli senza più necessità di andare in banca. Una gestione sicura grazie a riconoscimento facciale, impronta digitale o PIN.

Proprio perché si tratta di un conto cointestato, UniCredit mette a disposizione del correntista anche il servizio “Bilancio Familiare”, che permette di tenere sotto controllo le spese mensili e gestire entrate e uscite di casa con più consapevolezza.

Inoltre è il conto online My Genius prevede:

carta di debito senza costo di emissione con un risparmio di 3,50 euro;

senza costo di emissione con un risparmio di 3,50 euro; prelievi gratuiti dagli ATM UniCredit;

bonifici ordinari online senza commissioni.

Infine UniCredit con conto My Genius offre la possibilità di personalizzare il conto stesso. Come? Con la possibilità di aggiungere vari moduli extra (a fronte di un costo mensile aggiuntivo) che integrano i servizi bancari o di investimento. Il correntista può scegliere tra uno dei 3 Moduli Transazionali (Silver, Gold e Platinum) e/o uno dei 2 Moduli Investimento (Gold e Platinum), beneficiando di maggiori servizi e di sconti.

La richiesta di attivazione e/o disattivazione dei singoli Moduli può essere effettuata gratuitamente all’apertura del conto My Genius o successivamente, una volta al mese, direttamente in Filiale – anche attraverso ATM BancoSmart, Totem Multifunzione, Casse Veloci – o comodamente da casa utilizzando il servizio Banca Multicanale via Internet o il Contact Center.

Per ulteriori informazioni sulla proposta di UniCredit:

Scopri conto My Genius UniCredit »