Conto corrente cointestato: le soluzioni di Dicembre 2021

Sai quali sono le migliori opzioni che puoi sfruttare per attivare un conto corrente per te e per i tuoi familiari? Ci sono diverse offerte per aprire un conto corrente cointestato, sono dei prodotti che puoi intestare a più persone e che ti permettono di risparmiare sui costi di tenuta dei prodotti. Scopri qual è il tuo conto ideale tra le promozioni di Dicembre

Tuo figlio o tua figlia stanno per partire per l’università e vorresti trovare l’offerta per aprirgli un conto corrente ma vorresti anche risparmiare? Oppure con la tua compagna o il tuo compagno vuoi poter ridurre i costi operativi e fissi della tua offerta bancaria? In entrambi i casi una buona opportunità è scegliere un conto corrente cointestato. Questa tipologia di prodotto ti permette di semplificare la gestione dei tuoi soldi, potrai pagare un solo canone anziché 2 e potrai monitorare le spese da app (in modo da tenere sotto controllo le spese dei figli anche quando sono lontani).

La spesa dei conti per le famiglie sono molto corpose ed è per questo che diventa sempre più importante individuare delle promozioni convenienti. Può esserti utile dare uno sguardo all’ultimo Osservatorio SOStariffe.it sui costi bancari nel periodo post pandemia, la ricerca in particolare si è concentrata sui dati raccolti da Gennaio 2020 a Settembre 2021. Per poterti dare informazioni quanto più dettagliate possibili sono stati presi in considerazione in questo rapporto le offerte di 33 istituti di credito attivi in Italia.

Il conto corrente cointestato, costi e funzioni

Ecco quali sono i costi medi annui per le famiglie in base al tipo di conto selezionato e al tipo di utilizzo dei servizi (sportello, internet banking e sportello, solo online):

conto tradizionale con internet banking – costo 129 euro

conto misto (metà sportello e metà online) – spesa di 158 euro

conti tradizionale senza utilizzare online – 201 euro di spesa media annua

Come puoi notare appare chiaro dai dati come i conti online siano quelli più convenienti, in un anno la stessa famiglia può riuscire a spendere 72 euro in meno. Per chi rientra nei profili di operatività elevata il risparmio è anche più alto.

Quando devi analizzare le offerte per aprire un conto corrente cointestato, per single o coppie leggi il Foglio informativo delle proposte delle banche. Un elemento che può aiutarti a capire se quel prodotto è realmente vantaggioso rispetto al tuo attuale conto o di un altro prodotto è l’ISC (l’indicatore sintetico di costo), si tratta di un parametro che indica quale siano i costi per alcune tipologie di utenti. Per le famiglie gli ISC di riferimento sono:

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni all’anno) – non include una carta di credito, ma prevede il possesso di un mutuo e di finanziamenti

Famiglie con media operatività (228 operazioni all’anno) – comprende carta di credito e mutuo

Famiglie con elevata operatività (253 operazioni all’anno) – per titolari di un mutuo e investimenti, include carta di credito, utilizzo durante l’anno di assegni, prelievi e domiciliazione bollette

Prima di illustrarti alcune delle migliori offerte di conto corrente cointestato che puoi attivare a Dicembre, c’è un’altra informazione su questi prodotti che dovresti conoscere. Quando scegli queste tipologie di conti ti verrà richiesto se vuoi che sia un conto a firma disgiunta o congiunta, la differenza tra gli strumenti implicherà delle limitazioni nella gestione delle operazioni.

Se vuoi ottenere la domiciliazione delle utenze o autorizzare investimenti o altre operazioni con i conti a firma congiunta servirà l’autorizzazione di entrambi gli intestatari. Con la formula a firma disgiunta invece ogni possessore dei conti potrà effettuare le sue transazioni in autonomia.

I migliori conti per le Famiglie

Tra i prodotti che possono essere utili per te e per la tua famiglia ci sono i conti correnti online di Dicembre, ecco quali sono le 5 migliori offerte del momento.

1. My Genius

Fino a fine Gennaio è stata lanciata una promozione che ti regalerà un buono Amazon da 100 euro se apri il suo conto My Genius e potrai anche partecipare al concorso a premi 20 Super Buoni creato da UniCredit per incentivare le nuove aperture. L’iniziativa della banca prevede diverse fasi ed operazioni, il primo passo è aprire il conto e poi entro il 30 Aprile è necessario anche fare domanda di accredito dello stipendio della pensione, ma non basta.

Con questo prodotto la banca ti garantisce anche l’emissione gratuita della carta My One, si tratta di una carta di debito a zero spese. Per poter partecipare al programma per vincere i super buoni, del valore di 6 mila euro, dovrai richiedere l’attivazione di questa carta. Quando avrai richiesto entrambi i servizi collegati al conto My Genius riceverai via mail il voucher Amazon e potrai poi partecipare alle estrazioni.

Il conto di UniCredit ti consentirà di effettuare senza spese di commissione

prelievi gratuiti in Italia da ATM UniCredit

bonifici SEPA e giroconti online

Con l’attuale promozione inoltre potrai avere a zero spese il servizio Banca Multicanale dell’istituto, parliamo di uno strumento che ti consente di per operare sul tuo conto dallo smartphone, da pc e tablet senza costi. Questa opzione in genere invece prevede una spesa di 4 euro al mese.

Puoi conoscere meglio questo prodotto di UniCredit se clicchi sul link che segue.

Una proposta da valutare è anche la promozione con cui il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria si è presentato ai clienti italiani, l’istituto spagnolo offre il suo conto 100% digital a zero spese per 1 anno. Potrai aprire il nuovo conto corrente BBVA se hai dai 18 in su e se risiedi in Italia. L’agevolazione riservata ai nuovi clienti dal gestore è il Gran Cashback, una promozione che ti garantirà fino al 10% di rimborso entro la soglia massima di spesa di 500 euro il primo mese. Al termine del primo mese l’offerta si trasformerà e potrai avere il cashback dell’1% sui tuoi acquisti.

Con BBVA potrai operare alle seguenti condizioni

prelievi da 100 euro in su a costo zero

prelievi di importi inferiori a 100 euro spese di commissione 2 euro

bonifici SEPA online gratuiti

estratto conto cartaceo o digitale a zero spese

domiciliazioni sul conto gratuite

Tra i servizi e le caratteristiche di questo prodotto che val la pena approfondire ci sono:

le nuove carte con CVV dinamico – dovrai generare il codice da app e sulla carta non sono riportati i tuoi dati né il codice PAN identificativo della carta

Pay&Plan – opzione che ti consente di rateizzare in 3, 5 o 10 tranche le spese effettuate – servizio attivabile per un massimo di 5 acquisti in 90 giorni

anticipo sullo stipendio – accredito di importi prima che la busta paga sia disponibile – interessi proporzionati alle somme e ai giorni di anticipo richiesti

Puoi avere maggiori informazioni sul conto BBVA cliccando sul link in basso.



3. Widiba

Tra i migliori conti da cointestare c’è anche il conto corrente Widiba Start, a Dicembre attivando questo prodotto potrai ottenere anche la posta elettronica certificata e la firma digitale gratis. Il conto è offerto a canone zero per 1 anno se lo sottoscrivi entro il 9 Febbraio 2022.

Se scegli di attivare questo conto potrai avere la carta di debito di Widba a zero spese, avrai la possibilità di effettuare prelievi superiori a 100 euro senza costi di commissione e la banca di garantirà l’apertura di Linee vincolate o libere.

Per chi ha meno di 30 anni il conto continuerà ad essere a zero spese fino al compimento del 31esimo anno, per gli altri sono previste delle condizioni per abbattere i costi mensili di tenuta del conto. Il canone sarebbe di 3 euro a trimestre, ma se si attiva l’accredito dello stipendio si risparmia 1 euro e altri 2 euro sono scontati se si investe in polizze, fondi o altri strumenti di risparmio gestito almeno per importi pari a 10 mila euro.

Puoi chiedere maggiori dettagli o attivare il conto Widiba Start cliccando sul pulsante che trovi qui in basso.



4. Crédit Agricole online

Tra le possibili offerte di questo mese si trova anche quella per i nuovi clienti che aprono il conto online di Crédit Agricole. Con questo prodotto dell’istituto francese potrai contare su:

prelievi gratuiti da ATM Crédit Agricole (solo se superiori a 100 euro)

24 prelievi gratuiti da ATM di altre banche

bonifici SEPA senza commissioni online

bonifici SEPA a 2 euro agli sportelli

domiciliazioni bancarie a zero spese

Deposito titoli e investimento a commissioni agevolate

Per i clienti che attivano dal sito dell’istituto francese questo conto il prodotto sarà a zero spese per il primo anno.



5. Conto Corrente Arancio di ING

Se oltre al conto cointestato vuoi anche poter attivare una carte di credito, magari gratuita, devi valutare l’offerta di ING per i clienti che aprono conto corrente Arancio. Fino alla fine dell’anno questo istituto ti consente di attivare il conto e la carta non pagando il canone per i primi 12 mesi, inoltre ti permette di avere il Modulo Zero Vincoli a costo zero.

Con questa soluzione potrai:

avere assegni per il primo anno senza costi

effettuare bonifici online gratuitamente

richiedere emissione carta di debito gratuita

Dopo il primo anno potrai continuare avere conto Arancio a canone zero se attivi il servizio di accredito di stipendio o pensione, oppure se ogni mese effettui versamenti pari almeno a 1.000 euro.

Scopri di più sull'offerta di ING cliccando sul pulsante qui in basso.

