Conto corrente aziendale online: le offerte di fine agosto 2021

Tra le diverse tipologie di conto corrente che ci sono in circolazione, si annoverano anche i conti correnti aziendali . Di cosa si tratta? Quali sono le differenze rispetto a un conto corrente standard? Vediamo di seguito cosa sapere in merito e quali sono le offerte più convenienti tra quelle individuate nel mese di agosto 2021.

Un conto corrente aziendale – chiamato anche conto business – è una particolare tipologia di conto corrente riservato alle aziende e ai liberi professionisti. Quali sono le differenza rispetto a un conto corrente tradizionale?

Il conto corrente aziendale è pensato per soddisfare le esigenze specifiche di un’azienda o di un imprenditore che gestisce un’attività in proprio e che ha bisogno di tenere sotto controllo tutte le spese legate alla sua professione.

Analizzando le migliori offerte di conti correnti online disponibili nel mese di agosto 2021, tra i conti correnti aziendali che si consiglia di prendere in considerazione ci sono:

il conto business Qonto;

il conto Business N26.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e come individuare la soluzione che si adatta meglio alle proprie esigenze.

Il conto corrente aziendale Qonto

Qonto è un conto corrente aziendale per PMI e professionisti con il quale sarà possibile:

aprire fino a 5 conti business con IBAN italiano;

gestire pagamenti e F24 in modo semplice e rapido;

eliminare le note spese e ottimizzare la gestione contabile.

Si tratta di un conto che si contraddistingue per:

la semplicità : rappresenta, infatti, una soluzione che permette di semplificare la quotidianità finanziaria, i pagamenti e la contabilità;

la completezza : permette infatti di automatizzare le attività finanziarie e contabili, e di ricevere supporto in soli 15 minuti;

la flessibilità : verrà data la possibilità di scegliere il piano, le carte e gli strumenti di pagamento che si adattano meglio alle proprie esigenze quotidiane;

la trasparenza: i costi e le tariffe di Qonto sono chiari e non sono previste delle commissioni nascoste.

Il conto corrente aziendale online Qonto può essere aperto direttamente sul web in pochi clic. Tra gli strumenti di pagamento associati al conto, ci sono:

le carte fisiche e virtuali MasterCard, che possono essere richieste per i membri del proprio team;

i pagamenti online e in negozio tramite Apple Pay e Google Pay;

i bonifici SEPA e SWIFT che permettono di pagare in Europa e nel mondo;

gli addebiti diretti, grazie ai quali semplificare i pagamenti ricorrenti.

Parlando delle carte di pagamento, si potrà scegliere una delle seguenti opzioni:

la carta One , innovativa e affidabile, con la quale sarà possibile ritirare 1.000 euro ogni mese e pagare fino a 20.000 euro;

la carta Plus , che si contraddistingue per prelievi mensili fino a 2.000 euro e la possibilità di pagare fino a 40.000 euro al mese;

la carta X, una carta in metallo che non prevede commissioni aggiuntive, ma che si caratterizza per delle funzionalità esclusive. Si tratta di uno strumento di pagamento che permette di ritirare fino a 3.000 euro al mese e di pagare fino a 60.000 euro.

Ci sono poi diversi servizi dei quali potranno usufruire i clienti di Qonto. Per esempio, potranno richiedere un lettore POS che accetta tutti i pagamenti con carta e permette di riceverli (accreditati in 2-3 giorni lavorativi) direttamente sul conto corrente.

Il dispositivo, che è semplice, leggero e sicuro, non prevede alcun costo fisso, ma solo un contributo una tantum di 19 euro per l’acquisto del lettore di carta SumUp Air, o di 109 euro per le SumUp 3G con stampante.

La funzionalità Strumenti contabili permette di rendere più semplice la propria contabilità e di ricevere:

le notifiche in tempo reale;

il caricamento di scontrini sull’app;

l’accesso al conto in sola lettura per il commercialista.

La gestione delle spese di team permette, invece, di ordinare delle carte per i propri collaboratori, in modo tale da controllare le spese aziendali e di rendere, al contempo, la loro gestione più immediata e collaborativa.

Grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva, il conto corrente Qonto è una soluzione perfetta per un’azienda o un libero professionista. Ci sarà anche la possibilità di provarlo gratis cliccando sull’apposito pulsante presente sul sito.

Uno dei principali benefici derivanti dall’attivazione di un conto corrente aziendale online è che sarà possibile semplificare di molto la contabilità. Cosa significa nella pratica? Che non sarà più necessario dover conservare tutte le note spese e le ricevute cartacee.

Ogni membro del team avrà la possibilità di pagare con la propria carta e di allegare le ricevute in tempo reale con una semplice foto. In aggiunta, si potrà anche avere l’accesso dedicato al commercialista e collegare il proprio conto a strumenti contabili.

Il conto Business N26

N26 è una banca online che dà la possibilità di sottoscrivere tre diverse tipologie di conto corrente di tipo Business:

il conto N26 Business Standard ;

il conto N26 Business Smart ;

il conto N26 Business You.

Quali sono le differenze in termini di costi e servizi inclusi? Partiamo dal prezzo del canone mensile. In pratica:

N26 Business Standard è un conto corrente zero spese riservato ai freelancer e ai liberi professionisti;

N26 Business Smart è un conto corrente attraverso il quale gestire la propria attività di impresa, disponibile al costo di 4,90 euro al mese ;

N26 Business You è la versione Premium del conto corrente aziendale proposto da N26, disponibile al costo di 9,90 euro al mese.

Tutti e tre i conti correnti aziendali di N26 si caratterizzano per la presenza:

di una carta di debito virtuale, accettata ovunque;

dei pagamenti contactless con tecnologia NFC;

dei pagamenti mobile che si possono effettuare direttamente dal proprio smartphone;

di una eventuale carta aggiuntiva.

Si tratta di conti business online che prevedono anche il cashback dello 0,1% sui pagamenti effettuati con carta e dei pagamenti gratuiti all’estero, in qualsiasi valuta. Nel caso del conto You sono disponibili anche i prelievi gratuiti in giro per il mondo, in qualsiasi valuta.

Tra i vantaggi premium sempre disponibili ci sono l’estratto conto in CSV o Pdf, le statistiche per monitorare le proprie spese, il chatbot in italiano disponibile 24 ore su 24 e la chat in italiano, la tutela dei depositi fino a 100.000 euro, il 3D Secure per i pagamenti online, la doppia autenticazione per un accesso sicuro.

Nelle versioni Smart e You troviamo in più il supporto telefonico, 10 spazi condivisi con la funzionalità Spaces, spazi condivisi con altri 10 clienti N26, la funzionalità Spiccioli, che permette di arrotondare, sconti e offerte Premium da parte di partner selezionati.

Ecco quali sono, invece, i vantaggi che si possono ottenere con il piano N26 Business You, che sono legati al fatto che il canone mensile sia più elevato:

copertura spese mediche;

copertura viaggi;

copertura viaggi covid;

assicurazione sui voli;

assicurazione bagaglio;

polizza sport invernali.

Per saperne di più e approfittare di tutti i vantaggi inclusi nell’offerta, clicca sul link che trovi qui sotto.

