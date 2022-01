Conto corrente aziendale online: le 3 offerte di Gennaio 2022

Per scegliere il miglior conto corrente aziendale è necessario valutare diverse opzioni per poter identificare il conto migliore in rapporto alle esigenze del proprio business. In linea generale, un conto aziendale deve essere semplice da utilizzare ed economico, per consentire di minimizzare gli investimenti, di denaro e di tempo, negli aspetti amministrativi. Per individuare la soluzione giusta è possibile valutare l'attivazione di un conto corrente aziendale online . Sfruttando i canali digitali è, infatti, possibile gestire in modo completo tutti gli aspetti finanziari e amministrativi della propria attività, sia per i liberi professionisti che per le startup e le piccole e medie aziende. Vediamo le migliori offerte su cui puntare in questo momento.

La scelta del conto corrente aziendale è fondamentale per poter accedere agli strumenti giusti per la gestione di tutte le attività finanziarie e amministrative legate al proprio business. Per i liberi professionisti, ad esempio, c’è la necessità di accedere ad un conto corrente facile da utilizzare in autonomia ed in grado di offrire tutti gli strumenti di pagamento necessari per gestire, al meglio, l’attività quotidiana. In questo modo, sarà possibile minimizzare il tempo da dedicare a questi aspetti gestionali ed amministrativi per focalizzarsi esclusivamente sulla propria attività.

Anche per le startup e le PMI è necessario puntare su di un conto corrente aziendale in grado di soddisfare appieno le necessità della società. In particolare, i conti per le aziende più articolate devono poter offrire strumenti finanziaria0 di gestione finanziaria. In questo caso, infatti, ci saranno da considerare numerose operazioni, sia in entrata che in uscita, e, probabilmente, anche varie attività diverse da svolgere in parallelo con più Team impegnati. Con un buon conto corrente aziendale, quindi, la gestione amministrativa diventerà decisamente più semplice.

Ricordiamo, prima di entrare nei dettagli di quelle che sono le migliori offerte di gennaio 2022, che per un quadro completo sulle migliori opzioni per attivare un nuovo conto corrente per il proprio business è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it tramite smartphone Android ed iPhone. Vediamo ora le offerte migliori su cui puntare:

I migliori conti correnti aziendali online per professionisti, startup e PMI di gennaio 2022

Ecco quali sono le migliori proposte da valutare per l’attivazione di un nuovo conto corrente aziendale per la gestione finanziaria del proprio business:

N26 Business

Per i liberi professionisti in cerca di un conto corrente per una gestione davvero smart delle attività amministrative e finanziarie c’è la possibilità di puntare sul Conto N26. La “Mobile Bank” è, da tempo, uno dei punti di riferimento del settore dei conti correnti online e mette a disposizione svariate opzioni per poter individuare il conto più adatto alle proprie necessità, da gestire interamente online, senza alcuna reale limitazione alle operazioni disponibili.

Il Conto N26 Business è disponibile in quattro diverse varianti:

N26 Business Standard completamente gratuito

completamente gratuito N26 Business Smart al costo di 4,90 euro al mese

al costo di 4,90 euro al mese N26 Business You al costo di 9,90 euro al mese

al costo di 9,90 euro al mese N26 Business Metal al costo di 16,90 euro al mese

La versione Standard, che non prevede costi aggiuntivi, mette a disposizione un conto corrente con IBAN italiano ed una carta di debito virtuale per effettuare pagamenti senza commissioni (anche in negozio tramite Google Pay e Apple Pay). Da notare che è possibile richiedere una carta fisica (al costo di 10 euro una tantum) e che su tutte le operazioni con carta è previsto un cashback dello 0.1%.

La scelta più equilibrata è rappresentata dalla versione Smart del Conto N26 Business. Questa soluzione, molto economica, include la carta di debito senza costi aggiuntivi e consente il prelievo gratis in euro senza alcuna limitazione. Tutte le principali operazioni, a partire dai bonifici SEPA, sono disponibili senza costi aggiuntivi ed il cliente può accedere a varie funzionalità per risparmiare e monitorare le spese. Per i clienti Smart c’è anche un canale telefonico dedicato per il supporto.

I clienti più esigenti in cerca di un conto corrente business per liberi professionisti possono valutare anche le versioni You e Metal del Conto N26. Queste due soluzioni, infatti, arricchiscono i vantaggi a disposizione con la possibilità di eseguire prelievi senza commissioni in tutto il mondo e con diverse coperture assicurative aggiuntive che torneranno sicuramente molto utili ai liberi professionisti e, soprattutto, a chi per lavoro è spesso fuori ed in viaggio.

Per attivare il Conto N26 Business è possibile seguire la procedura online disponibile al link qui di sotto. Dopo aver raggiunto il sito di N26 sarà sufficiente scegliere l’opzione Apri un conto corrente e seguire i passaggi. Una volta aperto, il conto corrente sarà gestibile, in completa autonomia, direttamente online, tramite il sito N26 o l’applicazione per dispositivi mobili N26.

Qonto per Professionisti

Per i liberi professionisti in cerca di un conto corrente aziendale completo e vantaggioso segnaliamo, tra le offerte di gennaio 2022, anche Qonto e, in particolare, la versione del conto corrente che l’istituto propone per Professionisti. Questo particolare conto è disponibile in tre versioni:

Basic al costo di 9 euro + IVA

al costo di 9 euro + IVA Smart al costo di 19 euro + IVA

al costo di 19 euro + IVA Premium al costo di 39 euro + IVA

La versione Basic è pensata per chi ha bisogno di un pacchetto di servizi essenziali per la gestione del proprio business. Al conto viene abbinata una carta One Mastercard Business da utilizzare per prelevare e fare acquisti. La proposta più equilibrata di Qonto è il piano Smart che aggiunge un accesso dedicato al contabile, 60 bonifici e addebiti diretti SEPA, gli strumenti di contabilità semplificata e alcune funzionalità avanzate, come i conti multipli e i bonifici multipli.

Da notare, inoltre, che per la clientela più esigente c’è la possibilità di puntare sul piano Premium. Questa soluzione consente di accedere alla versione più completa del conto corrente per liberi professionisti proposto da Qonto ed include 100 bonifici e addebiti diretti SEPA e un servizio clienti con accesso prioritario che sarà attivo 7 giorni su 7 per venire in contro alle esigenze dei clienti.

Da notare che sia Smart che Premium includono le carte virtuali senza alcun costo aggiuntivo e supportano anche i bonifici SWIFT in entrata senza commissioni. Con Smart è possibile avere due conti separati mentre con il piano Premium è possibile spingersi fino a 5 conti separati per una migliore gestione delle spese. Per scegliere ed attivare la migliore proposta di Qonto per i professionisti è possibile seguire il link qui di sotto:

Qonto per startup e PMI

In precedenza, abbiamo visto le migliori offerte per un conto corrente aziendale per liberi professionisti. Ora, invece, andiamo a vedere qual è la migliore proposta per startup e PMI in cerca di un conto corrente business in grado di soddisfare appieno le esigenze del proprio business e del Team di lavoro. Anche in questo caso segnaliamo la proposta di Qonto con il conto corrente per startup e PMI.

Le opzioni tra cui scegliere sono tre:

Essential al costo di 29 euro + IVA

al costo di 29 euro + IVA Business al costo di 99 euro + IVA

al costo di 99 euro + IVA Enterprise al costo di 249 euro + IVA

Essential è la soluzione giusta per le realtà più piccole che non vogliono rinunciare ad una gestione completamente online del proprio business e di tutte le attività finanziarie e amministrative collegate. Con questa soluzione si avranno a disposizione 5 conti con IBAN separati, 100 bonifici e addebiti diretti SEPA e 2 carte One. Da notare che è disponibile l’accesso per 2 utenti diversi e sono inclusi strumenti di contabilità semplificata e di gestione avanzata dei ruoli e degli accessi.

Con il piano Business crescono ancora i vantaggi con 5 utenti e 5 carte One, 10 conti con IBAN separati e 500 bonifici e addebiti diretti SEPA. Vengono introdotti, inoltre, strumenti specifici per la gestione delle spese in Team e l’azienda avrà un canale d’accesso prioritario per il servizio clienti con il supporto quotidiano di un consulente fin dall’apertura del conto corrente.

Con Enterprise, infine, si potrà accedere alla versione più completa del conto aziendale proposto da Qonto. In questo caso, i conti con IBAN separati sono illimitati, gli utenti sono 15 e 15 sono anche le carte One mentre i bonifici e gli addebiti SEPA inclusi salgono a 1000. Da notare che per tutti e tre i conti sono incluse le carte virtuali ed i bonifici Swift in entrata senza commissioni di alcun tipo.

Le aziende possono richiedere la versione più adatta alle proprie necessità di Qonto semplicemente collegandosi al sito dell’istituto dal link qui di sotto e seguendo la procedura online per la sottoscrizione.

