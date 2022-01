Conto corrente a zero costo: 6 offerte di Gennaio 2022

Vuoi aprire il tuo primo conto corrente o hai deciso che è ora di passare ad un conto corrente a zero costo per risparmiare? In entrambi i casi puoi trovare tante offerte di conti a canone gratuito, ma devi prima capire se sono adatti a te. In questa guida di SOStariffe.it troverai informazioni utili sulle 6 migliori promozioni del mese per chi vuole aprire un conto corrente a zero spese e sui pro e i contro di questi prodotti.

Mantenere un conto corrente può essere molto costoso e le offerte per aprire un nuovo conto corrente possono nascondere qualche brutta sorpresa se non leggi con attenzione le condizioni proposte dalla banca. Può capitare per esempio che il conto in questione ti offra delle ottime condizioni solo se operi online, oppure che sia un conto con operatività limitata. In alcuni casi il canone gratuito è riservato solo a quei clienti che non abbiano ancora compiuto 30 anni. Insomma possono esserci molte clausole a cui fare attenzione.

I costi del tuo conto corrente non si limitano al solo canone, c’è innanzitutto l’imposta di bollo di cui tener conto (34,20 euro per le persone fisiche e 100 euro per le imprese). Ci sono poi le spese per le carte (spesso le carte di debito sono gratuite, mentre le carte di credito possono avere dei canoni variabili) e tutti i costi variabili collegati ai prelievi e ai servizi digitali.

I conti correnti a zero spese sono quasi sempre i prodotti online e le carte conto. Puoi effettuare una ricerca personalizzata del miglior conto corrente per te con il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che confronta per te le diverse offerte, inserendo in uno schema – semplice da leggere e capire – le principali condizioni per operare con i diversi prodotti.

Le 6 offerte per un conto corrente a zero spese

La procedura per aprire i conti è piuttosto semplice, dovrai assicurarti di avere con te la carta d’identità (o un documento di riconoscimento), il codice fiscale e un certificato di residenza. Se vuoi anche richiedere una carta di credito potrebbe essere necessario presentare la dichiarazione dei redditi o l’ultima busta paga.

Se il conto che stai cercando è per tuo figlio o per tua figlia o se non possiedi i requisiti minimi per poter aprire un conto corrente, puoi sempre optare per una carta con IBAN. Questi sono prodotti che ti permettono di ricevere ed inviare denaro e sui quali potrai attivare sia le domiciliazioni che gli accrediti, rispetto ai conti però offrono meno servizi e hanno dei limiti di ricarica annuali molto ridotti

Analizziamo quindi le 6 offerte del mese per aiutarti a capire quale possa essere la promozione giusta per te.

1. BBVA conto

Il primo è un conto a canone zero per il primo anno proposto ai nuovi clienti che scelgono il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria come istituto di credito. La banca spagnola offre a chi attiva questo prodotto anche un Gran Cashback del 10% su una spesa massima di 500 euro nel primo mese di contratto. Per altri 11 mesi poi il clienti che fanno acquisti con la carta BBVA avranno diritto all’1% di cashback.

Il Banco non aprirà filiali o sportelli in Italia, ma garantisce agli utenti un’assistenza online 24 ore su 24 e offre prelievi gratuiti da tutti gli ATM. Anche i bonifici effettuati con l’app oppure online saranno senza commissioni.

Tra i servizi che questa banca offre ai suoi correntisti ci sono l’anticipo stipendio e il Pay & Plan. Il primo, come suggerisce il nome, ti consente di avere a disposizione una parte della busta paga prima che sia accreditata sul conto in caso di bisogno, sono previsti dei costi per il servizio che dipendono dalla cifra e dall’arco temporale della tua richiesta. Il secondo invece è un servizio di rateizzazione delle spese, potrai richiederlo al massimo per acquisti entro il 1.500 euro e per un massimo di 5 spese effettuate negli ultimi 90 giorni.

Se vuoi ottenere maggiori dettagli sul conto e sui servizi di BBVA puoi cliccare sul link qui in basso.

2. My Genius

Aprire il conto My Genius di UniCredit entro il 31 Gennaio potrebbe rivelarsi molto conveniente, sono in corso infatti due promozioni per chi sceglie questo prodotto. La prima ti garantisce il servizio Banca Multicanale e l’emissione della carta di debito My One a zero spese. La seconda ti regala un buono Amazon da 100 euro, a condizione che attivi la carta entro il 30 Aprile.

A chi rispetterà queste due scadenze la banca offre un’ulteriore agevolazione, i clienti avranno la possibilità di iscriversi e partecipare al concorso del programma 20 Super Buoni. In palio con questa riffa ci sono pacchetti di voucher e sconti del valore di 6 mila euro.

Operando con il conto e la carta My Genius ecco quali sono le commissioni applicate alle diverse operazioni:

bonifici e giroconti online a zero spese

bonifici allo sportello 7,25 euro

prelievi gratuiti in Italia da ATM di UniCredit

prelievi da sportello da ATM altre banche 2 euro

prelievi da sportelli bancari 3,50 euro

Se vuoi attivare questo conto di UniCredit o avere maggiori informazioni puoi cliccare sul link che segue.

3. Widiba

Se hai meno di 30 anni puoi avere gratis il conto corrente Widiba fino al compimento del 31esimo compleanno. Il conto corrente Start è in promozione a canone zero (anziché 3 euro a trimestre) anche per tutti gli altri utenti se inoltrano la richiesta di apertura prima del 9 Febbraio 2022. La banca ha ideato un programma di sconti per poter ridurre i costi del canone se si è over 30:

meno 1 euro se accredito stipendio o pensione

meno 1 euro se hai un patrimonio da almeno 25 mila euro

meno 2 euro se hai investito almeno 10 mila euro in fondi o prodotti di risparmio

Con l’apertura del conto avrai anche la carta di debito gratuita, i prelievi gratis (se superano i 100 euro) e i bonifici a zero spese. Le commissioni effettuate allo sportello della filiale saranno:

1 euro per i prelievi

3 euro per i bonifici

Banca Widiba offre ai suoi clienti anche la possibile di aprire i conti deposito, le possibilità sono dei conti vincolati o liberi con tassi di interesse tra lo 0,10% e lo 0,40%.

Per avere più informazioni su Widiba Start o per aprire questo conto corrente puoi cliccare qui in basso.

4. DOTS

Se hai meno di 18 anni o se non possiedi tutti i requisiti richiesti per aprire i conti correnti, puoi sempre scegliere di richiedere l’attivazione di una carta conto come DOTS. Questo è un prodotto che puoi aprire dai 12 anni in su nella sua versione First. Le condizioni per operare con questa carta con IBAN sono:

bonifici online o allo sportello a zero spese

prelievi gratuiti

limite di ricarica giornaliero 1.00o euro

limite di ricarica annuale 2.500 euro

Con il tuo profilo gratuito ha la possibilità di usare due funzioni che ti aiuteranno a risparmiare: Saldo Saggio e Salvadanaio. Se attivi Saldo Saggio la banca calcolerà ogni mese qual è l’importo che puoi spendere sottraendo le tue spese ricorrenti, con Salvadanaio invece potrai mettere da parte piccole somme e con la funzione spiccioli l’app accantonerà i resti dei tuoi acquisti (anche pochi centesimi) per creare un piccolo gruzzolo.

5. Conto Corrente Arancio di ING

Se sei in cerca di un conto con carta di credito hai la possibilità di attivare il Conto Corrente Arancio di ING e la Mastercard Gold entrambi a zero spese. L’offerta del momento è disponibile solo fino al 31 Marzo ed include:

carta di credito gratuita per 1 anno, dal secondo anno gratis se spendi almeno 500 euro

canone gratuito del conto se accrediti lo stipendio o se spendi almeno 1.000 euro

Il Modulo Zero Vincoli è compreso nella promozione ed è il servizio con cui potrai avere bonifici online a zero commissioni, prelievi senza spese, 1 modulo assegni.

Puoi avere maggiori informazioni su questo prodotto ING se clicchi sul pulsante qui in basso.

6. Crédit Agricole online

Un altro conto che potrai avere a canone gratuito è il prodotto Crédit Agricole online. La versione più conveniente è il conto Smart, che avrebbe un costo da 5 euro al mese, questo prodotto sarà gratuito per i clienti che hanno meno di 30 anni. Come per altri conti analizzati, anche la banca francese ha previsto degli sconti sul canone per i clienti:

2 euro in meno se attivi un mutuo o una polizza Crédit Agricole

1 euro in meno con accredito stipendio o pensione

Per quanto riguarda le commissioni applicate ai servizi e alle operazioni con Smart ecco quali sono:

prelievi gratuiti da ATM Crédit Agricole (solo se superiori a 100 euro)

24 prelievi gratuiti da ATM di altre banche

bonifici SEPA senza commissioni online

bonifici SEPA a 2 euro agli sportelli

domiciliazioni bancarie a zero spese

Scopri di più su come aprire Crédit Agricole e sui servizi della banca puoi cliccare qui in basso.

