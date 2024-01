Conto canone zero è un conto corrente online, con carta di debito inclusa, e che offre gli stessi servizi di un conto tradizionale aperto in filiale. Sono tre le offerte più economiche di gennaio 2024 e sono state selezionate grazie al comparatore di SOStariffe.it .

Un conto corrente online è più conveniente perché spesso è un conto canone zero per sempre, o almeno il primo anno grazie alle promozioni delle banche o, comunque, con canone annuo molto basso o azzerabile tramite una serie di sconti. I conti 100% digitali sono, dunque, più economici per le tasche dei risparmiatori. E sono anche più vantaggiosi perché fanno guadagnare tempo, non essendo più necessario andare in una filiale per la sua operabilità quotidiana. Tanto che, con un conto corrente online, tutte le operazioni possono essere eseguite in qualsiasi momento 24 ore su 24, sette giorni su sette (festivi inclusi).

Ma come trovare il miglior conto canone zero di gennaio 2024? In soccorso dei risparmiatori, c’è il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it. Il tool, online e gratuito, mette a confronto le proposte delle banche e “premia” quelle più convenienti per i clienti. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTI »

Conto canone zero: le migliori offerte di Gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone annuo gratuito per sempre

remunerazione sulla giacenza con tasso di interesse del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025

fino al 31/1/2025 4% di cashback al mese su tutti gli acquisti fino al 31/01/2025

al mese su tutti gli acquisti fino al 31/01/2025 carta di debito inclusa

prelievo di contanti gratis da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

conto deposito senza vincoli con rendimento del 4,25% lordo annuo 2 Conto BPER On Demand di BPER Banca canone annuo gratuito per i primi 3 mesi, poi sempre zero spese con accredito di stipendio e pensione se aperto entro il 30/06/2024

poi sempre zero spese con accredito di stipendio e pensione se aperto entro il carta di debito PLUS internazionale inclusa

prelievi contanti gratuiti da ATM della banca

bonifico online area SEPA gratuito 3 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per il primo anno , poi canone di 3,95 euro al mese ma con possibilità di azzerarlo

, poi canone di 3,95 euro al mese ma con possibilità di azzerarlo carta di debito inclusa

prelievo gratuito superiore a 99 euro dagli ATM in Italia

dagli ATM in Italia ricariche telefoniche senza costi

Con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, è possibile trovare i migliori conti correnti zero spese disponibili sul mercato bancario a gennaio 2024. Ecco qui di seguito, le soluzioni più convenienti.

Conto BBVA

Il conto corrente online zero spese per sempre proposto da BBVA è un’opzione che richiama coloro che sono a caccia della convenienza. Tra i punti di forza della soluzione offerta dalla banca multinazionale spagnola ci sono anche:

remunerazione del 4% lordo annuo sul saldo fino al 31 gennaio 2025;

lordo annuo sul saldo fino al 31 gennaio 2025; cashback del 4% tutti i mesi sugli acquisti fino al 31 gennaio 2025.

Ecco, nel dettaglio, cosa include l’offerta BBVA per i nuovi clienti:

codice IBAN italiano ;

; carta di debito inclusa , con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay;

, con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM in area Euro se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

accredito anticipato dello stipendio fino a 5 giorni prima;

possibilità di rateizzare le proprie spese pagate con la carta di debito.

Ai nuovi clienti la banca multinazionale spagnola offre anche la possibilità di beneficiare di “Deposito Flessibile”, conto deposito senza vincoli con:

rendimento del 4,25% lordo annuo ;

; possibilità di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali) con garantito un tasso di interesse dell’1% in base al periodo di permanenza;

in base al periodo di permanenza; nessuna spesa di apertura né di gestione.

Altre promozioni Conto BBVA attive a gennaio 2024 per i nuovi clienti, sono le seguenti:

grazie all’iniziativa “Passaparola” è possibile ricevere un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 2 00 euro . La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus;

è possibile ricevere un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a . La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus; la banca consente anche di vincere dei premi partecipando ai “Compra & Vinci BBVA 2024”. Pagando i propri acquisti con la carta di debito, ogni 15 giorni, si può essere sorteggiati per uno dei 100 buoni regalo Amazon.it da 50 euro e ogni 3 mesi per un super premio: il prossimo trimestre è uno scooter elettrico.

Per saperne di più dell’offerta di BBVA, clicca sul link qui di seguito:

Scopri il conto BBVA »

Conto BPER On Demand di BPER Banca

BPER Banca propone il Conto BPER On Demand. Si tratta di un conto corrente online a canone gratuito per 3 mesi, poi rimane a zero spese con accredito di stipendio o pensione, se l’apertura avviene entro il 30 giugno 2024 (anziché 4,90 euro al mese). Questo conto è sempre gratuito per gli under 30. Inclusa nel conto, c’è la Carta di debito Plus per fare acquisti online e nel mondo. Altre caratteristiche sono:

prelievi di contanti gratuiti da ATM di BPER Banca;

bonifici online in area SEPA illimitati e gratuiti;

assicurazione “ Servizi SiSalute” per risparmiare fino al 30% su prestazioni mediche;

per risparmiare fino al 30% su prestazioni mediche; assicurazione “ Copertura UnipolSai” sui biglietti eventi acquistati con la carta di debito fino a 600 euro di rimborso;

sui biglietti eventi acquistati con la carta di debito fino a 600 euro di rimborso; consulenza dedicata online e in filiale.

Apertura del conto digitale, più veloce con lo SPID. Possibilità di gestire il conto da app, con servizio mobile banking, oppure tramite internet, con servizio home banking.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta di BPER Banca, clicca il link qui sotto:

SCOPRI IL CONTO BPER ON DEMAND »

Conto Fineco di FinecoBank

Conveniente è anche Conto Fineco. Si tratta del conto corrente online di FinecoBank che si contraddistingue per:

canone zero per 12 mesi se lo si apre entro il 12 aprile 2024;

per 12 mesi se lo si apre entro il 12 aprile 2024; poi il canone è di 3,95 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo.

Ecco qui di seguito quali sono i requisiti e le promozioni che permettono di azzerare il canone mensile del Conto Fineco:

avere meno di 30 anni;

accreditare stipendio o pensione;

avvalersi dei servizi di consulenza evoluta valorizzato maggiore/uguale a 20.000 euro;

beneficiare del Credit Lombard e fido su titoli;

avere un patrimonio di risparmio gestito maggiore di 40.000 euro;

avere un fondo pensione con versamento annuo maggiore/uguale a 1.000 euro;

eseguire 4 trading nel mese.

Con carta di debito Fineco Card Debit a 9,95 euro all’anno (spedizione a casa al costo di 2,25 euro) e la possibilità di effettuare prelievi superiore a 99 euro dagli ATM in Italia gratuitamente, il Conto Fineco offre anche:

prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia;

ricariche telefoniche gratis;

bonifico online SEPA senza costi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

servizio custodia titoli;

trasferimento automatico titoli e fondi;

carta di credito facoltativa Fineco Card Credit Monofunzione con canone annuo di 19,95 euro e fido mensile di 1.600 euro.

Con Conto Fineco, il proprio bilancio familiare è sempre monitorato grazie al servizio “MoneyMap”, che categorizza in automatico entrate e uscite e aiuta a risparmiare con un budget personalizzato.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di FinecoBank; vai al link qui sotto:

SCOPRI CONTO FINECOBANK »

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA