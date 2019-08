Conto Arancio, aumenti e rischi per chi è già cliente?

Dallo scorso 12 marzo, seguendo le direttive imposte dalla Banca d’Italia, la divisione italiana di ING Bank, che nel nostro Paese può contare su tantissimi clienti che, in passato, hanno attivato il Conto Arancio, uno dei prodotti di riferimento del settore dei conti correnti, non può più acquisire nuovi clienti. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di una serie di verifiche che hanno accertato significative mancanze rispetto alla normativa antiriciclaggio. Per i già clienti Conto Arancio, come confermato da ING Bank, non cambia nulla. Ecco quali sono i rischi per i già clienti Conto Arancio.

Dallo scorso mese di marzo, le attività di acquisizione clienti della divisione italiana di ING Bank sono sospese per decisione della Banca d’Italia che, a seguito di controlli effettuati tra l’ottobre del 2018 e il gennaio del 2019, ha rilevato numerose mancanze relative al rispetto della normativa anti-riciclaggio che impone che gli istituti bancari effettuino i dovuti controlli per scongiurare tentativi di riciclaggio di denaro.

Di conseguenza, da quasi 6 mesi non è possibile per i nuovi clienti attivare alcun prodotto offerto da ING Bank che, ricordiamo, propone (attualmente solo ai suoi già clienti) una vasta gamma di prodotti finanziari, a partire dal conto corrente Arancio e dal conto deposito Conto Arancio e sino ad arrivare a mutui e prestiti. Per i già clienti Conto Arancio, chiaramente, la situazione è molto diversa.

Chi è già cliente ING, ovvero ha attivato un qualsiasi prodotto con l’istituto prima del blocco dell’acquisizione di nuovi clienti imposto dalla Banca d’Italia, può continuare ad utilizzare, senza problemi, i prodotti già sottoscritti. I correntisti che hanno attivato Conto Arancio, ad esempio, in questi mesi stanno continuando ad utilizzare, liberamente, il proprio conto corrente ed ha anche la possibilità di richiedere nuovi prodotti come, ad esempio, una carta di credito o un prestito personale.

Al momento, non ci sono rischi diretti per i già clienti. I risparmi conservati in un Conto Arancio continueranno ad essere “al sicuro” e potranno essere utilizzati, in qualsiasi momento, dal cliente, rispettando le caratteristiche del proprio conto corrente. Allo stesso modo, chi ha un mutuo o un prestito dovrà continuare a versare le relative rate, senza alcuna sostanziale differenza rispetto a quanto avvenuto nei mesi scorsi. In linea di massima, tutti i prodotti dell’istituto continuano ad essere pienamente attivi ed a seguire le condizioni contrattuali valide prima del blocco dell’acquisizione della nuova clientela ordinato dalla Banca d’Italia.

Come confermato, inoltre, dall’Istituto:

Il Gruppo ING ha un indice di solidità patrimoniale pari al 14,5% a giugno 2019, che lo rende tra gli istituti bancari più solidi in Europa (il CET1 medio delle 10 più grandi banche d’Europa è pari al 12,5% circa);

a giugno 2019, che lo rende tra gli istituti bancari più solidi in Europa (il CET1 medio delle 10 più grandi banche d’Europa è pari al 12,5% circa); risultati trimestrali del Gruppo degli ultimi 3 anni dimostrano l’ottimo stato di salute della banca, capace di mantenere un CET1 costantemente alto e al tempo stesso di conseguire degli utili proiettati con altrettanta costanza verso la soglia dei 5 miliardi l’anno;

dimostrano l’ottimo stato di salute della banca, capace di mantenere un CET1 costantemente alto e al tempo stesso di conseguire degli utili proiettati con altrettanta costanza verso la soglia dei 5 miliardi l’anno; le proiezioni degli analisti finanziari per il 2019 confermano questi livelli;

Conto Arancio: il rischio è un possibile aumento dei costi per i già clienti

Il discorso cambia, invece, per quanto riguarda il rischio di possibili aumenti sui costi di gestione dei vari prodotti offerti da ING. Ad esempio, il canone del conto corrente o il costo di precise operazioni o ancora la presenza di determinate commissioni che l’istituto può applicare quando l’utente utilizza uno dei suoi prodotti sono tutti elementi soggetti ad una possibile rimodulazione.

Per compensare il netto calo dei ricavi legato all’impossibilità di acquisire nuovi clienti, infatti, ING potrebbe optare per una modifica delle condizioni contrattuali (nel rispetto della normativa vigente naturalmente) andando ad incrementare i costi di gestione oppure le commissioni di alcune operazioni a disposizione dei suoi clienti. L’istituto ha piena facoltà di effettuare tali modifiche che, in ogni caso, devono essere in modo ben preciso.

Qualsiasi modifica contrattuale con un aumento delle condizioni economiche dei suoi prodotti deve essere comunicata da ING ai suoi clienti italiani con almeno due mesi di anticipo. Tale comunicazione, inoltre, deve contenere una motivazione ben precisa che va a giustificare la modifica contrattuale e, quindi, l’incremento dei costi per il cliente.

Di conseguenza, i clienti che hanno attivato un Conto Arancio, o un altro prodotto finanziario dell’istituto, possono stare tranquilli ma devono monitorare qualsiasi tipo di comunicazione da parte dell’istituto che, infatti, potrebbe essere costretto a modificare le condizioni contrattuali per “far tornare i conti” dopo la decisione della Banca d’Italia di bloccare, dallo scorso mese di marzo, qualsiasi attività di acquisizione di nuovi clienti.

Si tratta, quindi, di una soluzione di stallo in cui per i clienti Conto Arancio non ci sono rischi diretti per quanto riguarda il patrimonio finanziario ma potrebbe comunque esserci il rischio di una modifica delle condizioni contrattuali che, potenzialmente, potrebbe rendere molto meno vantaggioso il conto corrente o qualsiasi altro tipo di prodotto attivato con l’istituto.

In generale, chi è già cliente Conto Arancio può valutare la possibilità di attivare un nuovo conto corrente andando ad individuare le soluzioni più vantaggiose attualmente disponibili sul mercato finanziario italiano, in base a quelle che sono le proprie reali esigenze, tra le tante opzioni disponibili per chi è in cerca di un nuovo conto.

