Continua l’offerta PosteMobile: 4,99 euro tutto incluso fino al 19 gennaio

CREAMI WOW Weekend di PosteMobile torna dal 15 al 19 gennaio 2020 . La tariffa prevede minuti e SMS illimitati e 10 GB di traffico per navigare in Internet e accedere alle app in mobilità. Scopri come attivarla e le sue caratteristiche nel dettaglio

PosteMobile torna a proporre una della sue tariffe di telefonia mobile più apprezzate dagli utenti. Stiamo parlando di CREAMI WOW Weekend. Trattandosi di un’offerta molto particolare il tempo per attivarla è relativamente breve, quindi conviene affrettarsi per non perdere l’opportunità di avere un piano tutto incluso a meno di 5 euro al mese. CREAMI WOW Weekend è infatti disponibile in anteprima solo il 15,16,17,18 e 19 gennaio 2020. Di seguito è descritta nel dettaglio l’ultima proposta dell’operatore virtuale di Poste Italiane:

CREAMI WOW Weekend

Credits per minuti e SMS illimitati

10 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps in download

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese in promozione invece di 10 euro per chi acquista una nuova SIM, con o senza portabilità del numero. La SIM ha un costo di 15 euro con 15 euro di traffico incluso. La spedizione della scheda è gratuita. L’offerta è valida dal 15 al 19 gennaio 2020. Una volta esaurito il traffico dati è possibile acquistare l’opzione 5 GIGA EXTRA per ottenere 5 GB al prezzo di 1 euro.

Attiva Creami WOW Weekend di PosteMobile

PosteMobile non prevede vincoli per le sue offerte quindi è possibile lasciare l’operatore in ogni momento senza costi extra o penali per la disattivazione. Le tariffe del MVNO (Mobile Virtual Network Operator) inoltre includono gratuitamente la navigazione Hotspot per condividere il traffico dati con altri dispositivi. Ogni aspetto della linea, come il monitoraggio del credito residuo, verifica dei Credits consumati, ricarica online, disattivazione di eventuali opzioni, etc., può essere gestito direttamente dall’app PosteMobile disponibile gratuitamente per iOS e Android.

L’operatore virtuale di Poste Italiane utilizza la rete di Vodafone per erogare i suoi servizi. In assenza di copertura 4G, si può navigare in 3G alla velocità massima di 32 Megabit al secondo.

Si ricorda che un credit corrisponde ad 1 minuto di traffico voce, un SMS o 1 Megabit di dati. WOW Creami Weekend include il piano tariffario Creami NEXT 1 con 5 GB di base e un bonus di ulteriori 5 GB che vengono erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM. Minuti ed SMS possono essere utilizzati anche in Europa mentre il roaming per questa offerta è di 2,34 GB. Superata questa soglia si può continuare a navigare al costo di 42 cent per MB effettivamente consumati fino all’esaurimento del traffico dati previsto dal piano.

I credit non possono essere utilizzati per i servizi a sovrapprezzo come suonerie, oroscopi, contenuti multimediali e per quelli di gestione chiamate. I credit non utilizzati nell’arco del mese andranno perduti. In caso di esaurimento dei credit disponibile per il traffico dati, la tariffa extrasoglia applicata da PosteMobile è di 50,41 cent per MB. Il mancato rinnovo del piano a causa di credito insufficiente prevede la tariffa di 18 cent al minuto per le chiamate, 12 cent per SMS e 3,5 euro al giorno per 400 MB solo in caso di utilizzo.

Le altre offerte PosteMobile di gennaio

Se Creami WOW Weekend non ha attirato la vostra attenzione, il listino di offerte di PosteMobile vi permette di scegliere tra altre proposte molto diverse fra loro:

1. Creamy Style

500 credits per minuti e SMS

5 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

Annunci Google

La tariffa ha un costo di 5 euro al mese se acquistata online entro il 21/1/20. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. Una volta esaurito il traffico dati è possibile acquistare l’opzione 5 GIGA EXTRA per ottenere 5 GB al prezzo di 1 euro.

Confronta le offerte di Poste Mobile

2. Creami WeBack

Credits illimitati per minuti e SMS

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese se acquistata online entro il 21/1/20. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. Con Creami WeBack si ottiene un bonus in ricarica per il traffico non consumato nel corso del mese secondo le seguenti modalità:

Nessun GB utilizzato – 5 euro

Fino a 10 GB – 4 euro

Da 10 a 20 GB – 3 euro

Da 20 a 30 GB – 2 euro

Da 30 a 40 GB – 1 euro

Da 40 a 50 GB – 0 euro

Attiva Creami WeBack

3. Creami Relax100

Credits illimitati per minuti e SMS

80 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps (100 GB dopo il 13° rinnovo)

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese se acquistata presso gli uffici postali o nei Kipoint abilitati entro il 25/1/20. L’addebito mensile scende a 9 euro a partire dal 3° rinnovo e poi a 8 euro a partire dal 7° rinnovo. La SIM ha un costo di 15 euro. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

4. Creami Extra WOW 10GB

Credits illimitati per minuti e SMS

10 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo di 7 euro al mese se acquistata presso gli uffici postali o nei Kipoint abilitati entro il 25/1/20. L’offerta non è disponibile per i già clienti di Poste Mobile. La SIM ha un costo di 15 euro. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

5. Creami Next

Credits illimitati per minuti e SMS

10, 30 o 50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa può essere acquistata presso gli uffici postali o nei Kipoint abilitati entro il 29/2/20. La SIM ha un costo di 15 euro. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. La quantità di Gigabyte e l’addebito mensile dipendono dal piano scelto:

CREAMI neXt 1 – 10 GB a 10 euro al mese

CREAMI neXt 3 – 30 GB a 30 euro ogni 3 mesi

CREAMI neXt 6 – 50 GB a 8,3 euro pari a 50 euro ogni 8 mesi

I già clienti possono attivare Creami neXt 6 senza alcun costo aggiuntivo fino al 15/5/19 mentre per Creami neXt 1 e 3 la spesa per il cambio piano è di 19 euro.