Continua l’offerta di Sorgenia per luce e gas: Buono Amazon fino a 80 euro

L’operatore Sorgenia , che opera in Italia da più di 20 anni, propone due super tariffe luce e gas attraverso le quali è possibile avere accesso a un gran numero di benefici: nel mese di febbraio 2020 ci sono buoni Amazon di valore variabile, compreso fra i 30 e gli 80 euro . Ecco quali sono le caratteristiche delle offerte luce e gas e in cosa consiste la loro convenienza.

Sorgenia è uno degli operatori che si occupano della fornitura di luce e gas più convenienti di febbraio 2020: l’azienda italiana propone infatti a tutti i clienti interessati all’attivazione di una nuova fornitura, solo luce, solo gas o in modalità Dual Fuel, delle tariffe molto economiche.

Si tratta di Next Energy Luce e Next Energy Gas, attraverso le quali si ha diritto a ricevere un buono Amazon, il cui valore può arrivare fino a 80 euro, per tutto il mese di febbraio 2020. Ma quali sono i punti di forza delle soluzioni proposte da Sorgenia? Vediamoli di seguito.

Le offerte luce e gas di Sorgenia a febbraio 2020

Le tariffe luce e gas di Sorgenia si contraddistinguono per il prezzo fisso della materia prima per il primo anno di attivazione. Si tratta di offerte di tipo monorario, nelle quali il prezzo dell’energia e del gas non varia in relazione alla fascia oraria, ma è fisso.

Sono tariffe che possono essere pagate unicamente con carta di credito, oppure tramite RID: in questo modo vengono eliminati i costi accessori tradizionalmente legati al bollettino cartaceo. Le offerte possono essere attivate sia per le forniture di tipo residenziale sia per le forniture di tipo business.

Durante tutto il mese di febbraio, se si sceglie di attivare una promozione luce o gas si avrà diritto a ricevere un buono Amazon del valore di 30 euro. Nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel è previsto un buono Amazon con un valore più alto, che può essere anche pari a 80 euro.

Considerato che l’ammontare del bonus cambia di giorno in giorno, è consigliabile verificare, attraverso il comparatore di Sos.Tariffe.it, qual è il valore del buono disponibile nel giorno in cui si ha intenzione di sottoscrivere la promozione. Passiamo ora a elencare nel dettaglio le caratteristiche delle offerte luce e gas di Sorgenia.

Sorgenia, le offerte luce di febbraio 2020: Next Energy Luce

Next Energy Luce rappresenta in questo momento una delle tariffe luce più a miglior prezzo tra tutte quelle disponibile nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale. Si tratta di energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili: questo elemento rappresenta un tratto che contraddistingue le vendite della società.

Annunci Google

Tramite il compratore di SosTariffe.it abbiamo simulato quanto costa l’offerta di Sorgenia sulla componente luce per una famiglia di 3 persone che utilizza l’energia elettrica per alimentare i principali elettrodomestici, ovvero la lavatrice, il frigorifero, il forno, la lavastoviglie e lo scaldabagno, e che abita in un immobile di 75 metri quadri.

La famiglia spenderebbe una cifra mensile pari a 42,33 euro, che corrispondono a poco più di 500 euro all’anno, riuscendo a ottenere un risparmio annuo di circa 85 euro.

Tra i benefici aggiuntivi della promozione ci sono poi:

la bolletta elettronica , che semplifica i pagamenti e i controlli sulla fatturazione;

, che semplifica i pagamenti e i controlli sulla fatturazione; il prezzo di tipo monorario , fisso per un periodo di 12 mesi e uguale per tutte le ore e per tutti i giorni della settimana, compresi i festivi;

, fisso per un periodo di 12 mesi e uguale per tutte le ore e per tutti i giorni della settimana, compresi i festivi; la possibilità di ricevere un buono Amazon fino a un massimo di 80 euro se l’offerta luce viene attivata assieme a quella gas.

Scopri Next Energy Luce

Sorgenia, le offerte gas di febbraio 2020: Next Energy Gas

La promozione di Sorgenia sulla componente gas si chiama Next Energy Gas: anche in questo caso la tariffa è di tipo monorario e il prezzo è fisso per il primo anno di sottoscrizione dell’offerta. La bolletta elettronica costituisce un vantaggio in termini di gestione della fornitura, in quanto è molto più pratica da pagare e da visionare in caso di necessità.

Abbiamo effettuato una simulazione con il comparatore di SosTariffe.it anche per quanto riguarda la componente gas, dalla quale emerge che per una famiglia di tre persone che utilizza il gas principalmente per cucinare, per il riscaldamento e per l’acqua calda sono previsti:

un costo mensile di 61,63 euro , che si traducono in un costo annuale di circa 750 euro;

, che si traducono in un costo annuale di circa 750 euro; un risparmio totale sull’anno di 88,76 euro rispetto alla Maggior Tutela.

La promozione può essere gestita non solo tramite l’area clienti disponibile sul sito web di Sorgenia, ma anche tramite l’app. Per il pagamento, esiste soltanto la possibilità di usare la carta di credito o di pagare tramite RID. Infine, attivare la tariffa gas di Sorgenia in questo momento significa ricevere un buono Amazon, il cui valore può raggiungere anche gli 80 euro se si attiva in contemporanea anche una tariffa luce.

Scopri Next Energy Gas