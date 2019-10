Conti zero spese a confronto: i migliori a ottobre 2019

Nella scelta del conto corrente è molto importante valutare un gran numero di elementi al fine di poter attivare un conto che rispecchi al 100% quelle che sono le proprie esigenze, sia in termini di risparmio che per quanto riguarda la gestione dei vari strumenti di pagamento. Tra le opzioni di conto corrente più richieste in assoluto ci sono i conti a zero spese . A disposizione degli utenti ci sono un gran numero di soluzioni di questo tipo tra cui è possibile scegliere il conto corrente più adatto alle proprie necessità. Ecco quali sono i migliori a ottobre 2019.

Una delle soluzioni più richieste e vantaggiose per quanto riguarda i conti correnti è rappresentata dai conti a zero spese che garantiscono ai risparmiatori la possibilità di gestire il proprio denaro e i vari strumenti di pagamento senza dover fare i conti con spese aggiuntive come commissioni sulle principali operazioni e transazioni e costi fissi di vario tipo, come ad esempio il canone annuo che, per i conti a zero spese, è azzerato in alcuni casi sempre ed in altri solo rispettando determinate condizioni (come l’accredito di stipendio o pensione o il mantenimento di una giacenza minima).

Nel corso del mese di ottobre 2019 sono disponibili un gran numero di conti a zero spese che possono rappresentate delle opzioni da prendere in forte considerazione se si è in cerca di un nuovo conto corrente per gestire i propri risparmi e gli strumenti di pagamento. Di seguito, vedremo quali sono i migliori conti a zero spese da attivare online (la maggior parte dei conti a zero spese prevedono attivazione e gestione completa online) con dettagli precisi sui bonus riservati ai nuovi clienti che richiederanno l’apertura del conto entro la fine del mese di ottobre.

Ricordiamo che è possibile consultare, in qualsiasi momento, il comparatore di SosTariffe.it per confrontare tutti i conti correnti disponibili ed individuare il prodotto più idoneo da attivare sulla base di quelle che sono le proprie reali esigenze del momento.

Scopri i migliori conti correnti

Ecco i migliori conti a zero spese di ottobre 2019:

Conto illimity

Tra le migliori soluzioni per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese per il mese di ottobre 2019 segnaliamo il Conto illimity di illimitybank, una delle nuove realtà del mercato bancario italiano che si propone con soluzioni davvero molto interessanti per i suoi clienti.

Per i nuovi clienti che richiedono l’apertura di un conto corrente entro il prossimo 15 di novembre, infatti, c’è la possibilità di attivare il Conto Plus di illimity con canone mensile azzerato (solitamente costa 8.50 Euro al mese) per il primo anno. Il Conto Plus di illimity potrà essere gratuito a vita se il cliente rispetterà almeno 2 di queste tre condizioni:

almeno 750 Euro di entrate mensili;

almeno 2 domiciliazioni attive;

almeno 300 Euro di transazione mensili;

Il Conto illimity in versione “Conto Plus” presenta le seguenti caratteristiche:

carta di debito internazionale gratuita con prelievi gratuiti illimitati in tutto il mondo per importi superiori ai 100 Euro;

carta di credito a canone zero;

supporto a pagamenti online, servizi 3D Secure, SMS Alert e, per tutte le carte, utilizzo di Apple Pay e Google Pay;

possibilità di personalizzare massimali di spesa, canali di utilizzo e area geografica direttamente dall’app illimity;

bonifici istantanei senza costi aggiuntivi;

Conto Deposito incluso con possibilità di sfruttare un tasso di interesse annuo lordo sino a 3,25% (per importi depositati e non svincolabili per 5 anni); illimity aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia per massimizzare la sicurezza dell’investimento per il cliente;

La promozione riservata al Conto illimity è attivabile direttamente online:

Apri il Conto illimity

Conto Widiba

Una delle opzioni più interessanti per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese in questo mese di ottobre 2019 arriva da Widiba che propone, per tutti i nuovi clienti, il Conto Widiba. Si tratta di una soluzione completa e versatile che ha tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze dei risparmiatori alla ricerca di un conto che non comporti costi aggiuntivi.

Per i nuovi clienti, il Conto Widiba presenta un canone gratuito per i primi 12 mesi. Successivamente, sarà possibile continuare a sfruttare il canone azzerato semplicemente impostando l’accredito dello stipendio sul conto corrente stesso. In alternativa, per poter continuare a sfruttare il conto gratuitamente basterà mantenere una giacenza media di 5 mila Euro.

Per chi sceglie il Conto Widiba ci sono da considerare anche i seguenti bonus:

carta di debito con canone gratuito e con prelievi gratuiti in Italia per importi superiori ai 100 Euro da qualsiasi ATM; per prelievi di importo inferiore è previsto l’addebito di una commissione di 1 Euro; possibilità di sfruttare un maxi prelievo da conto con importo massimo di 1.550 Euro; la seconda carta di debito è gratuita; i clienti possono sfruttare Apple Pay e Google Pay per effettuare pagamenti con il proprio smartphone;

carta di credito (Mastercard o Visa) con canone trimestrale pari a 5 Euro e plafond di 1500 Euro; per l’anticipo di contante è prevista una commissione del 4% (importo minimo di 2.5 Euro) sia in area Euro che in area extra Euro;

per i nuovi clienti che attivano il Conto Widiba entro il prossimo 6 novembre c’è la possibilità di sfruttare un tasso lordo promozionale pari all’1.6% per linee vincolante a 6 mesi da aprire entro il successivo 20 novembre;

Apri il Conto Widiba

N26

Il Conto N26 è una delle opzioni più interessanti per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese che garantisca la possibilità di effettuare un gran numero di operazioni direttamente online e senza alcun costo aggiuntivo. L’istituto, che si definisce come “The Mobile Bank”, presenta un gran numero di soluzioni (ad esempio c’è un conto specifico per i clienti business) ma l’opzione più interessante per chi vuole attivare un conto corrente a zero spese si chiama, semplicemente, N26 e presenta le seguenti caratteristiche:

canone annuo gratuito;

prelievi illimitati e senza commissioni presso qualsiasi ATM in area Euro;

carta di debito Mastercard gratuita ed accettata in tutto il mondo; il cliente può impostare limiti di spesa e di prelievo, bloccare o sbloccare la carta e modificare il PIN direttamente dall’app; la carta supporta sia Apple Pay che Google Pay per effettuare pagamenti tramite smartphone.

Annunci Google

Per i clienti più esigenti, N26 propone anche altre due opzioni di conto corrente:

N26 You: canone mensile di 9,99 Euro; oltre ai vantaggi del conto base N26 questa soluzione include i prelievi gratuiti da ATM in tutto il mondo ed un pacchetto assicurativo Allianz oltre alla possibilità di accedere a sconti e promozioni di aziende partner;

canone mensile di 9,99 Euro; oltre ai vantaggi del conto base N26 questa soluzione include i prelievi gratuiti da ATM in tutto il mondo ed un pacchetto assicurativo Allianz oltre alla possibilità di accedere a sconti e promozioni di aziende partner; N26 Metal: canone mensile di 16,99 Euro; oltre ai vantaggi di N26 You c’è la possibilità di accedere ad esperienze esclusive riservate ai clienti Metal e di poter contare sul supporto premium di un servizio clienti dedicato;

Apri il conto N26 più adatto a te

Conto Corrente Crédit Agricole

Un’altra ottima opzione per chi è in cerca di un nuovo conto corrente a zero spese è rappresentata dal Conto Corrente Crédit Agricole, una soluzione molto interessante disponibile con canone annuo azzerato per tutti i nuovi clienti che procedono all’apertura del conto online entro la fine del 2019.

Da notare, inoltre, che il conto corrente di Crédit Agricole include, per tutti i nuovi clienti, una carta di debito da utilizzare per prelievi e pagamenti (anche per pagamenti online). La carta in questione, inoltre, supporta Apple Pay e Google Pay per effettuare pagamenti direttamente con il proprio smartphone.

A rendere ancora più conveniente l’apertura del conto di Crédit Agricole per questo mese di ottobre c’è l’interessante promozione rivolta ai nuovi clienti che terminerà proprio il prossimo 31 ottobre. Per chi attiva il conto online entro tale data, infatti, sono previsti i seguenti bonus:

buono Amazon da 100 Euro se il nuovo cliente sottoscriverà entro il 30 novembre, dal servizio di Internet banking “Now Banking”, due polizze ramo danni di CA Assicurazioni (ad esclusione di “Protezione Guida”) come le coperture Protezione Vacanza, Protezione Vivi Smart e Protezione Casa Più

se il nuovo cliente sottoscriverà entro il 30 novembre, dal servizio di Internet banking “Now Banking”, due polizze ramo danni di CA Assicurazioni (ad esclusione di “Protezione Guida”) come le coperture Protezione Vacanza, Protezione Vivi Smart e Protezione Casa Più buono Amazon da 100 Euro se il cliente procede con l’accredito di stipendio o pensione oppure effettua un versamento di 10.000 Euro; è molto importante fare attenzione ad inserire il codice “Amazon” nel campo “Codice promozionale” del form di apertura del conto per poter ottenere questo buono;

Il conto corrente di Crédit Agricole può essere aperto rapidamente (la procedura dura pochi minuti) e senza fare ricorso a documentazione cartacea direttamente online. Per richiedere il conto è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Apri il Conto Crédit Agricole Online

Conto Corrente Tinaba

Per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese da attivare in questo mese di ottobre 2019, una delle migliori soluzioni da valutare è quella offerta dal conto corrente Tinaba, un’opzione decisamente interessante che prevede una completa gestione online e la possibilità di contare sul supporto di Banca Profilo.

Ecco i dettagli del conto Tinaba:

attivando Tinaba si avrà a disposizione un conto corrente a zero spese di Banca Profilo per gestire, in modo rapido e gratuito, i propri risparmi grazie a tutti gli strumenti online che l’istituto mette a disposizione;

il conto include bonifici gratuiti sino ad un massimo di 5.000 Euro per ogni singola operazione;

carta prepagata Mastercard, ricaricabile senza commissioni ed utilizzabile per effettuare acquisti in tutto il mondo; la carta supporta Samsung Pay e Google Pay;

app dedicata per gestire, in modo completo e semplice, il proprio denaro i gli strumenti di pagamento;

Il conto Tinaba è attivabile online, in modo molto semplice, seguendo una breve procedura di sottoscrizione. Una volta completata l’attivazione del conto, il cliente Tinaba avrà a sua disposizione un codice personale da inviare ad amici e parenti per invitarli a passare a Tinaba. Per ogni amico invitato che richiede l’apertura di un nuovo conto verrà erogato un bonus di 25 Euro sino ad un massimo di 500 Euro

Apri il Conto Tinaba

Come scegliere il conto corrente a zero spese più adatto alle proprie esigenze

Le opzioni tra cui scegliere il conto corrente a zero spese da sottoscrivere sono numerose. Quelle elencate in precedenza sono alcune delle migliori soluzioni disponibili ad ottobre 2019 e rappresentano tutte delle ottime soluzioni per gestire il proprio denaro in modo “smart” e senza spese aggiuntive di alcun tipo.

Per poter scegliere, con precisione, il conto corrente a zero spese più adatto alle proprie esigenze è opportuno valutare alcuni aspetti:

alcuni conti garantiscono l’azzeramento delle spese solo se vengono rispettate determinate condizioni; se si preferisce puntare su di un conto che sia realmente a zero spese è opportuno scartare, dalla gamma di opzioni disponibili, questa particolare tipologia di conti;

se si preferisce puntare su di un conto che sia realmente a zero spese è opportuno scartare, dalla gamma di opzioni disponibili, questa particolare tipologia di conti; non tutti i conti a zero spese includono la Carta di Credito ; se si ha bisogno anche della Carta di Credito è opportuno valutare, con molta attenzione, le soluzioni a propria disposizione; alcuni conti a zero spese dovranno essere scartati in quanto non è possibile abbinarli ad una Carta di Credito;

; se si ha bisogno anche della Carta di Credito è opportuno valutare, con molta attenzione, le soluzioni a propria disposizione; alcuni conti a zero spese dovranno essere scartati in quanto non è possibile abbinarli ad una Carta di Credito; a parità di fattori, può risultare molto vantaggioso valutare, con attenzione, le promozioni che gli Istituti bancari riservano ai nuovi clienti; un buono Amazon o la possibilità di accedere a promozioni esclusive possono fare la differenza nella scelta;

o la possibilità di accedere a possono fare la differenza nella scelta; valutare con attenzione i vantaggi legati al risparmio; alcuni conti a zero spese includono la possibilità di sfruttare un Conto Deposito a condizioni particolarmente vantaggiose che permettono di ottenere un tasso di interesse lordo annuale molto più elevato rispetto a quello normalmente praticato; se si cerca un conto corrente a zero spese e si ha a disposizione una buona liquidità, scegliere una di queste soluzioni potrebbe rendere l’apertura del conto ancora più conveniente.

Per poter individuare il conto corrente a zero spese più adatto alle proprie esigenze è, quindi, molto importante considerare, con molta attenzione, tutte le variabili del caso. I conti a zero spese disponibili sul mercato, pur essendo caratterizzati da un fattore comune (l’assenza di costi per il cliente), presentano, spesso, caratteristiche e vantaggi aggiuntivi molto differenti.

Per scegliere la soluzione più conveniente, quindi, è molto importante prendersi tutto il tempo necessario ad analizzare, con attenzione, tutte le migliori proposte di conti a zero spese disponibili ad oggi. Solo in questo modo sarà possibile individuare il prodotto più adatto e conveniente da attivare direttamente online.