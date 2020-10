Conti Correnti online: la classifica aggiornata di Novembre 2020

Per gestire il proprio denaro e i relativi strumenti di pagamento è opportuno individuare un conto corrente in grado di rispecchiare, al meglio, le proprie esigenze. I conti correnti online rappresentano una soluzione ideale per massimizzare la convenienza senza rinunciare ad un conto che sia completo, sotto tutti i punti di vista. Ecco la classifica aggiornata dei migliori conti correnti online di novembre 2020.

Nella scelta del conto corrente è opportuno valutare tutte le opzioni a propria disposizione. Tra le soluzioni più convenienti troviamo i conti correnti online che possono garantire un notevole risparmio anche senza effettuare alcuna rinuncia. I migliori conti online, infatti, presentano tutti gli strumenti, sia per il risparmio che per i pagamenti, utili per gestire al meglio il proprio denaro.

Ecco, quindi, quali sono i migliori conti online di novembre 2020 su cui puntare.

Conto Widiba

Tra i migliori conti online di novembre 2020 troviamo il Conto Widiba, la banca online del gruppo MPS. Tale conto rappresenta un’ottima soluzione per tutti i risparmiatori in cerca di un prodotto che sia economico e funzionale e che possa garantire un accesso completo a tutti i servizi bancari di cui si può aver bisogno. Chi sceglie il Conto Widiba, infatti, potrà contare anche su strumenti di risparmio e investimento, su prestiti e su mutui oltre che sul conto corrente stesso.

Il Conto Widiba è un conto corrente con canone azzerato per il primo anno. Successivamente, il cliente potrà contare su di un azzeramento a tempo indeterminato del conto semplicemente impostando l’accredito di stipendio o pensione oppure mantenendo una giacenza media sul conto superiore ai 5 mila Euro. Basterà rispettare una di queste condizioni per poter contare su di un conto a canone zero. In caso contrario, è previsto un costo trimestrale di 5 Euro.

Chi sceglie Conto Widiba può contare anche su di una carta di debito collegata che non prevede alcun costo. Tale carta è utilizzabile per fare acquisti, sia online che in negozio, senza commissioni. La carta, inoltre, può essere utilizzata per effettuare il prelievo di contanti. Per transazioni superiori a 100 Euro in Italia, il prelievo non prevede commissioni.

Il conto corrente proposto da Widiba prevede ulteriori possibilità di arricchimento. I clienti potranno, infatti, richiedere la Carta di Credito, scegliendo tra tre opzioni diverse (Classic, Oro e Oronero) ed anche una Prepagata. Per quanto riguarda le carte di credito, la soluzione base proposta da Widiba è la Classic. Si tratta di una carta con canone trimestrale di 5 Euro e con plafond di 1500 Euro. La carta prevede una commissione del 4% per l’anticipo di contante con un minimo di 2.5 Euro.

Tutte le carte Widiba possono contare sul supporto alle transazioni contactless, oramai irrinunciabili, ed anche sul supporto ai pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay. I clienti che si affidano al conto corrente dell’istituto potranno sfruttare anche i bonifici SEPA gratuiti. Presenti anche soluzioni di risparmio con linee libere e vincolate da utilizzare per far fruttare i propri risparmi. A completare i vantaggi di Widiba troviamo la PEC e la Firma Digitale che saranno gratuite per tutto il tempo in cui il cliente resta con Widiba.

Per i nuovi clienti, inoltre, Widiba offre una promozione aggiuntiva. Attivando il conto entro il prossimo 4 novembre, infatti, sarà possibile sfruttare una linea vincolata con un tasso lordo annuo su vincoli a 6 mesi dell’1.4%. Tale linea, che andrà aperta entro il 18 novembre, potrà avere un importo massimo di 500.000 Euro.

L’attivazione del Conto Widiba può essere completata direttamente online:

Attiva online Conto Widiba »

Conto N26

Uno dei migliori conti online di novembre 2020 è, senza dubbio, l’ottimo Conto N26. Si tratta di un conto corrente a zero spese che può essere gestito interamente online, grazie all’ottima applicazione dedicata disponibile su Android e iOS. Si tratta di un conto online completo ed in grado di poter essere utilizzato, senza alcun problema, sia come conto principale che come conto secondario.

Il Conto N26 è un conto a canone zero che permette di effettuare tutte le principali operazioni senza commissioni. Al conto corrente è abbinata una carta di debito Mastercard, anch’essa a canone zero. La carta può essere utilizzata liberamente dall’utente per fare acquisti, sia online che in negozio, e per prelevare contanti. Da notare che per il prelievo di contanti non ci sono commissioni in tutta l’area Euro, a prescindere dall’importo. La carta abbinata al conto corrente può essere utilizzata per effettuare transazioni sia con Google Pay che con Apple Pay.

Il conto corrente N26 ha IBAN italiano e permette di sfruttare bonifici SEPA gratuiti. Da notare, inoltre, il supporto ai trasferimenti istantanei tramite il servizio Money Beam e la possibilità di effettuare bonifici internazionali, con un tasso di cambio reale e commissioni ridotte, tramite il servizio TransferWise.

Da notare, inoltre, che il Conto N26 è disponibile anche in due versioni a pagamento, denominate You (9,90 Euro al mese) e Metal (16,90 Euro al mese). Queste versioni aggiungono diversi vantaggi per i clienti, come il prelievo senza commissioni anche al di fuori dell’area Euro ed alcune coperture assicurative. In base alle proprie esigenze, sarà possibile passare dalla versione base, completamente gratuita, a quelle a pagamento.

Per attivare Conto N26 è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, dal sito dell’istituto, cliccando sul link qui di sotto.

Richiedi Conto N26 »

Da notare che il Conto N26 è disponibile anche in versione freelance con l’aggiunta di diverse funzionalità. Il conto per clienti business, ad esempio, include anche il cashback da 0.1% a 0.5% in base alla versione del conto attivata, sulle operazioni eseguite con la carta Mastercard abbinata. Anche in questo caso, il conto è sottoscrivibile direttamente online.

Richiedi Conto N26 per freelance »

Conto Corrente Arancio

Il mercato bancario italiano registra il “ritorno” del Conto Corrente Arancio di ING, una delle soluzioni più complete e convenienti per chi cerca di un conto corrente online. In particolare, la soluzione su cui puntare è Modulo Zero Vincoli. Scegliendo quest’opzione, infatti, sarà possibile attivare un conto corrente con canone zero per il primo anno.

Successivamente, il conto continuerà ad essere a canone zero semplicemente impostando stipendio o pensione o mantenendo entrate di almeno 1000 Euro al mese. In caso di mancato rispetto di uno di questi parametri, per il mese successivo il conto avrà un costo di appena 2 Euro al mese. Successivamente, sarà possibile azzerare nuovamente il canone.

Il Conto Corrente Arancio e, in particolare, il Modulo Zero Vincoli include una carta di debito Mastercard con prelievi in contanti senza commissioni in Italia ed in Europa e la possibilità di sfruttare bonifici SEPA fino a 50.000 Euro sia online che in filiale o al telefono. La carta supporta la tecnologia contactless e Apple Pay. A disposizione dei clienti, inoltre, c’è anche un modulo di assegni all’anno.

Il conto corrente può essere arricchito con la Carta di Credito MasterCard Gold. Tale carta, che supporta la tecnologia contactless ed i pagamenti tramite Apple Pay, presenta un canone azzerato (invece che 2 Euro al mese) attivando un piano Pagoflex oppure effettuando almeno 500 Euro di spesa. Il plafond della carta è di 1500 Euro.

Attiva Conto Corrente Arancio »

Conto Corrente Smart di BNL

Un’altra ottima soluzione per chi è in cerca di un conto corrente online completo e vantaggioso è Conto Corrente Smart di BNL. Si tratta di una soluzione particolarmente interessante soprattutto per gli under 30, come vedremo di seguito. Il conto include una carta di debito da utilizzare sia per prelevare contanti che per effettuare acquisti, sia online che in negozio.

Il conto in questione è a canone zero per tutti i clienti Under 30 e sino al compimento dei 30 anni di età. Successivamente, il cliente ha la possibilità di azzerare il canone o di ridurlo in misura significativa. Ad esempio, con l’accredito dello stipendio o della pensione è previsto uno sconto fisso di 2 Euro al mese. Sottoscrivendo una polizza a premio fisso oppure un piano d’accumulo è previsto uno sconto extra di 1 Euro.

Scegliendo una polizza a premio variabile, invece, lo sconto previsto è di 3 Euro al mese. Con un investimento di importo compreso tra 75 mila e 150 mila Euro è previsto uno sconto di 3 Euro al mese. Con un investimento da 150 mila Euro, infine, il canone viene azzerato grazie ad uno sconto di 6 Euro al mese.

Il Conto Corrente Smart di BNL è, quindi, un’ottima soluzione per chi è in cerca di una banca in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni con la possibilità di gestire il denaro direttamente online. Grazie alle varie opzioni disponibili, inoltre, è possibile ridurre e azzerare il canone anche per i clienti con più di 30 anni.

Per i nuovi clienti che aprono il Conto Corrente Smart, effettuando un accredito di almeno 500 Euro e richiedono la Prepagata con IBAN dell’istituto, è previsto un regalo di benvenuto rappresentato dagli auricolari wireless Samsung Galaxy Buds+. Per attivare l’offerta, valida sino al 5 novembre (salvo proroghe) è possibile seguire la procedura di sottoscrizione qui di sotto.

Attiva Conto Corrente Smart di BNL »