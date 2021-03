Conti Correnti online: la classifica aggiornata di marzo 2021

I conti correnti online rappresentano oggi una soluzione molto vantaggiosa per riuscire a risparmiare sul costo di gestione di un conto corrente, che è solitamente caratterizzato da continui incrementi. Vediamo quali sono le migliori proposte individuate con l’utilizzo del comparatore di conti correnti di SOStariffe.it.

I conti correnti online sono degli strumenti per la gestione dei propri soldi grazie ai quali si può risparmiare ogni mese su quelli che rappresentano i costi canonici di un conto corrente. Nello specifico, si tratta in genere delle spese di mantenimento e di quelle legate alle singole operazioni bancarie.

I vantaggi di un conto corrente online non si limitano al mero risparmio economico, ma sono rappresentati soprattutto dalla facilità con la quale è possibile gestire il conto, grazie all’home banking e al mobile banking, e da livelli di sicurezza sempre più elevati.

Al fine di individuare quali sono le migliori soluzioni alle quali affidarsi, abbiamo utilizzato il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, che permette di scegliere tra diverse tipologie di conto, quali quello standard, quello giovani, quello business, quello pensionati, e così via.

Conti correnti online: come funziona il comparatore di SOStariffe.it

Supponiamo alla ricerca di un conto corrente standard: dopo aver cliccato sull’apposita voce, sarà possibile indicare le proprie preferenze tramite la sezione filtri.

In particolare, si potranno selezionare le seguenti voci:

l’età del correntista;

le caratteristiche del conto: per esempio, si potrebbe essere interessati a un conto che permetta di avere facilmente una carta di credito;

la giacenza media;

il numero di bonifici e di prelievo gratuiti inclusi in un anno.

I migliori conti correnti online che è possibile sottoscrivere a marzo 2021 sono;

SelfyConto, di Banca Mediolanum;

il conto corrente di Widiba;

il conto corrente My Genius, di Unicredit;

il conto Crédit Agricole online;

il conto corrente N26;

il conto Tinaba.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di ogni singolo conto corrente online,

1. Conti correnti online: SelfyConto

SelfyConto è un conto corrente online, proposto da Banca Mediolanum, con canone sempre gratuito per i correntisti che hanno meno di 30 anni e sempre gratuito per il 1° anno per tutti i nuovi clienti.

Con la sua sottoscrizione online, si riceverà un router e 100 Giga al mese per 12 mesi. Tra i servizi inclusi ci sono SelfyCredit Istant, con il quale si potranno ricevere prestiti personali direttamente tramite l’applicazione e una carta di credito, che potrà essere richiesta al costo di 12 euro.

Sono gratuite le seguenti operazioni:

il bonifico allo sportello;

il bonifico online;

il prelievo presso gli ATM di altre banche.

In aggiunta, sarà anche possibile fare trading online. Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di Banca Mediolanum, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su SelfyConto »

2. Conti correnti online: Widiba

Widiba è una banca digitale che propone un conto corrente online can canone gratuito per il 1° anno e tassi fino allo 0,9% per vincoli fino a 6 mesi. Anche in questo caso è possibile fare trading online e sono disponibili i pagamenti con Google Pay.

Al conto corrente di Widiba è possibile associare:

una carta di credito , la quale avrà un costo di 20 euro;

una carta prepagata, che è invece disponibile al costo di 10 euro.

Il prelievo presso l’ATM di altre banche e il bonifico online sono gratuiti, mentre sono previste delle commissioni pari a:

2 euro, per il prelievo all’estero, in zona Ue;

2 euro, per il bonifico allo sportello;

3 euro per il prelievo allo sportello.

Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di Widiba, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente online di Widiba »

3. Conti correnti online: My Genius

Annunci Google

My Genius è un conto corrente online con canone azzerato e che prevede l’emissione (gratuita) della carta di debito My One: si tratta di una promozione proposta da Unicredit, riservata a tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare un nuovo conto entro il 30 settembre 2021.

In questo caso i bonifici SEPA online sono gratuiti, mentre sarà necessario pagare delle commissioni nel caso di altre operazioni. Nello specifico, si tratta di:

il prelievo presso l’ATM di un’altra banca, che ha un costo di 2 euro;

il prelievo allo sportello, che ha un costo di 3,50 euro;

il bonifico allo sportello, che ha un costo di 7,25 euro.

Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di Unicredit, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente online My Genius »

4. Conti correnti online: Crédit Agricole

L’istituto di credito Crédit Agricole propone un conto corrente online a canone zero, con imposta di bollo gratuita e gestore dedicato. Al conto è associata una carta di debito MasterCard gratuita, la quale potrà essere richiesta direttamente online, mentre si potrà richiedere una carta di credito al costo di 40,99 euro.

I bonifici online e il prelievo allo sportello sono gratuiti, mentre è prevista una commissione:

di 2,10 euro per il prelievo all’estero;

di 2,10 euro per il prelievo presso gli ATM di altre banche, del quale i primi 24 sono gratuiti;

2,50 euro per il bonifico allo sportello.

Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di Crédit Agricole, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente Crédit Agricole online »

5. Conti correnti online: N26

N26 propone un conto corrente online con IBAN italiano, il quale può essere sottoscritto con un semplice selfie.

Tra le sue caratteristiche, troviamo:

il canone annuo gratuito;

l’imposta di bollo gratuita;

la carta di debito gratuita;

i bonifici istantanei disponibili tra gli utenti N26;

i pagamenti con carta in valuta estera;

le notifiche sui movimenti in tempo reale;

3 prelievi gratuiti inclusi.

Con questo conto corrente sarà possibile anche gestire la carta associata al conto direttamente tramite la relativa applicazione e partecipare al programma con il quale, invitando un amico, si potranno ricevere fino a 150 euro. Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di N26, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente di N26 »

6. Conti correnti online: Tinaba

L’attivazione online del conto Tinaba permette di ricevere fin da subito 10 euro di bonus di benvenuto: il canone è gratuito, così come l’imposta di bollo, il bonifici online e la carta prepagata associata al conto.

Tra le operazioni a pagamento, ci sono invece:

il prelievo presso gli ATM di altre banche, che ha un costo di 2 euro, anche se i primi 24 sono gratuiti;

il prelievo all’estero in zona Ue e il prelievo allo sportello, che hanno entrambi un costo di 2 euro per singola operazione.

Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di Tinaba, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente online di Tinaba »

Com’è possibile notare dall’analisi effettuata con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, le soluzioni che è possibile sottoscrivere online a costo zero sono diverse: quello che bisogna fare per valutare il conto che si adatta meglio alle proprie esigenze consiste nell’individuare quali siano gli elementi ritenuti di maggiore importanza (che vanno per esempio dal trading online alla carta di credito) e scegliere un nuovo conto corrente online di conseguenza.