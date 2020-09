Conti correnti online: i migliori di settembre 2020

Nel corso degli anni ti sei reso conto che spendi troppo per la gestione del tuo conto corrente e che più tempo passa più i costi sembrano lievitare? La soluzione per risparmiare è proprio alla tua portata: si tratta della scelta di un conto corrente online.

I conti correnti online sono praticamente identici a quelli tradizionali, con la vera differenza che non hanno spese di gestione e possono essere utilizzati direttamente dalla propria abitazione, grazie alla presenza dell’home banking e del mobile banking.

Si tratta di una scelta davvero sicura non solo in termini di utilizzo, ma soprattutto in riferimento al periodo storico che stiamo vivendo, segnato da incertezze e difficoltà maggiori rispetto al passato: con un conto corrente online si potrà fare davvero tutto da casa propria e non sarà necessario richiedere alcun supporto allo sportello.

I migliori conti correnti online di settembre 2020

Per aiutarti nella scelta dei migliori conti correnti online disponibili a settembre, abbiamo utilizzato il comparatore di SOStariffe.it, sul quale sono disponibili le seguenti tipologie di conto:

il conto standard;

il conto famiglia;

il conto giovani;

il conto pensionati;

il conto business.

Per rendere la ricerca più calzante rispetto a quello che si sta cercando, ricorda che sono presenti anche altri filtri, tra i quali si annoverano:

l’età del correntista: al giorno d’oggi esistono conti correnti dedicati a specifiche fasce d’età, come i conti per giovani o per over 60;

le caratteristiche specifiche del conto, come per esempio il fatto di essere un conto solo online, oppure quello di essere senza bollo, o ancora quello di essere un conto con carta di credito, e così via;

il numero di operazioni che si possono effettuare al massimo in un anno, tra bonifici e prelievi;

la giacenza media del conto.

Tra i migliori conti correnti a zero spese di settembre 2020 troviamo quindi:

Buddybank;

Widiba

My Genius;

Conto Crédit Agricole Online;

N26;

Webank;

Tinaba;

Hype.

Scopriamo insieme quali sono i loro punti di forza, in particolar modo i servizi disponibili gratuitamente.

1. BuddyBank

Buddy è conto corrente online zero spese di UniCredit, con canone annuo gratuito attraverso il quale è possibile ricevere un bonus di benvenuto di 40 euro, che può essere utilizzato solo tramite smartphone.

Tra i vantaggi principali rientrano:

i prelievi gratuiti presso gli ATM UniCredit, anche quando ci si trova all’estero;

la gratuità del canone annuo;

l’imposta di bollo gratuita;

la carta di debito a canone zero;

i bonifici SEPA online gratuiti.

Per conoscere tutti i dettagli sul conto zero spese BuddyBank, clicca sul link che trovi qui sotto.

2. Widiba

Widiba è una digital bank che propone un conto corrente online con canone annuo e imposta di bollo gratuiti: tra i punti di forza di questo conto troviamo la presenza di un tasso fino all’1,4% per vincoli fino a 6 mesi.

Nel conto Widiba sono previsti:

i bonifici online gratuiti;

i prelievi presso gli ATM di altre banche gratuiti;

la possibilità di fare trading online;

i pagamenti con Google Pay.

Per conoscere tutti i dettagli sul conto zero spese Widiba, clicca sul link che trovi qui sotto.

3. My Genius

Il conto corrente online My Genius permette di aderire a una speciale promozione, se attivato entro il 30 settembre 2020: in pratica si avrà diritto a un bonus di 150 euro.

My Genius è un conto zero spese che prevede:

il canone annuo gratuito;

il costo di emissione della carta di debito My One non addebitato;

l’imposta di bollo gratuita;

i bonifici SEPA online gratuiti.

Altre operazioni, come i bonifici allo sportello o i prelievi presso gli ATM di altre banche, sono a pagamento. Per conoscere tutti i dettagli sul conto zero spese My Genius, clicca sul link che trovi qui sotto.

4. Conto Crédit Agricole Online

Il conto corrente online di Crédit Agricole prevede sia la gratuità del canone annuo sia quella dell’imposta di bollo.

Tra le operazioni gratuite che permettono di abbattere i costi di gestione del conto, ci sono poi:

il prelievo allo sportello;

i bonifici online;

una carta di debito appartenente al circuito MasterCard che può essere richiesta direttamente online.

Per conoscere tutti i dettagli sul conto zero spese online di Crédit Agricole, clicca sul link che trovi qui sotto.

5. N26

Il conto N26 è un conto corrente online che prima era disponibile solo con IBAN tedesco: oggi è possibile sottoscriverlo direttamente online con IBAN italiano.

Il conto corrente online N26, che può essere addirittura aperto con un semplice selfie, ha un canone annuo pari a zero e include l’imposta di bollo gratuita, permette di:

effettuare bonifici istantanei con altri clienti N26;

disporre di prelievi gratuiti in Italia e in tutta la zona euro;

disporre di una carta di debito gratuita;

ricevere fino a 150 euro nel caso in cui si invitassero altre persone ad aprire un conto N26.

Per conoscere tutti i dettagli sul conto zero spese N26, clicca sul link che trovi qui sotto.

6. Webank

Webank è la digital bank di Banco BPM e propone un conto corrente online il quale, oltre alla gratuità del canone, prevede l’assenza di costi anche per i seguenti servizi:

il canone di carta di debito e carta di credito;

l’imposta di bollo;

il costo del singolo assegno;

i prelievi allo sportello, in zona Ue e presso gli ATM di altre banche;

i bonifici online.

Per conoscere tutti i dettagli sul conto zero spese Webank, clicca sul link che trovi qui sotto.

7. Tinaba

Il conto corrente online proposto da Tinaba, che fa parte di Banca Profilo, permette di gestire con facilità i propri soldi e si caratterizza per la gratuità del canone annuo, così come dell’imposta di bollo.

Tra gli altri servizi gratuiti ci sono anche i bonifici online e una carta prepagata attraverso la quale poter effettuare bonifici gratuiti e trasferimenti di denaro istantanei. Altre operazioni, come per esempio il prelievo allo sportello, sono invece a pagamento.

Per conoscere tutti i dettagli sul conto zero spese Tinaba, clicca sul link che trovi qui sotto: in caso di attivazione online è previsto uno sconto di 10 euro.

8. Hype

Il conto corrente online di Hype non prevede costi né per il canone annuo né per l’imposta di bollo. Tra i servizi inclusi di maggiore interesse ci sono una carta con IBAN, che permette di effettuare prelievi gratuitamente, la possibilità di metterla in pausa e il cashback fino al 10% sugli acquisti.

Scegliere un conto Hype significa poter accedere ai seguenti servizi gratuiti:

bonifici online;

ricarica carta prepagata;

prelievi allo sportello;

prelievi presso gli ATM di altre banche;

prelievi in zona Ue.

Per conoscere tutti i dettagli sul conto zero spese Hype, clicca sul link che trovi qui sotto.

