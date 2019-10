Conti correnti online: i migliori di ottobre

Scegliere il miglior conto corrente online zero spese è più facile a farsi che non a dirsi: basta, infatti, mettere a confronto i vari conti disponibili e valutare qual è il migliore in base alle proprie esigenze. I conti correnti online si differenziano l’uno dall’altro per il costo e per le funzionalità aggiuntive che li caratterizzano: ecco quali sono i 6 migliori conti correnti online da attivare nel mese di ottobre 2019.

I conti correnti online sono degli strumenti messi a disposizione delle banche attraverso i quali è possibile gestire interamente i propri soldi via Internet, utilizzando il PC, lo smartphone o il tablet, sui quali è possibile scaricare l’app dedicata. L’home banking offre ai clienti la possibilità di compiere operazioni quotidiane, quali:

la visione dell’estratto conto;

effettuare un bonifico;

pagare una bolletta, i bollettini postali o un F24;

fare una ricarica al cellulare e così via.

Sui conti correnti online è possibile accreditare lo stipendio, così come gestire anche un eventuale portafoglio finanziario, nel caso in cui si fosse in possesso di titoli o azioni. Uno dei punti di forza di un conto corrente online rispetto ai tradizionali conti corrente è che è uno strumento flessibile, affidabile e di facile utilizzo, che si adatta molto bene alle esigenze di risparmio di chi sceglie di attivarlo.

I conti correnti online sono, infatti, nella maggior parte dei casi a zero spese o comunque hanno delle spese di gestione davvero irrisorie rispetto al classico conto corrente aperto in filiale nella propria banca di riferimento. Quali sono i migliori conti correnti online di ottobre 2019? Come si fa a individuare quello a zero spese che garantisce anche i migliori servizi? Ecco di seguito i nomi dei 6 conti correnti online che rappresentano le opzioni più convenienti del momento, in base al rapporto tra il risparmio garantito e la sicurezza e praticità con le quali sarà possibile disporre del proprio denaro.

I migliori conti correnti online di ottobre 2019

Attraverso il comparatore di SosTariffe.it dedicato ai conti correnti è possibile, grazie a un sistema di ricerca avanzata, impostare alcuni filtri che permettono a ogni utente interessato all’apertura di un conto corrente online di vagliare le diverse soluzioni proposte dal mercato attuale e individuare la più adatta ai propri utilizzi quotidiani.

Il comparatore restituisce 6 diversi conti correnti online che rappresentano un valido sostituto al tradizionale conto corrente e che offrono una vasta gamma di servizi aggiuntivi, ognuno con le sue specificità che possono risultare più o meno utili, o più o meno interessanti per quelli che sono i propri bisogni.

Le migliori soluzioni di ottobre per quanto riguarda i conti correnti online sono dunque:

il conto corrente online Widiba ;

; il conto corrente online N26 ;

; il conto corrente online di Crédit Agricole ;

; il conto corrente online Tinaba ;

; il conto corrente online Hype ;

; il conto corrente online Revolut.

Vediamo di seguito quali sono le principali differenze fra i vari conti in elenco e quali le eventuali spese da dover sostenere per la loro attivazione.

Miglior conto corrente online: Widiba

Il conto corrente online Widiba rappresenta una delle migliori soluzioni per chi è alla ricerca di un conto corrente online flessibile e a costo zero. Il conto Widiba ha, infatti, un canone annuo che prevede zero spese per il primo anno e offre agli utenti che lo scelgono numerosi vantaggi. Dal secondo anno in poi è possibile azzerare il canone se si sceglie di impostare l’accredito dello stipendio, oppure se si ha sempre una giacenza di almeno 5 mila euro sul conto. In caso contrario, dal secondo anno in poi il conto avrà un costo trimestrale di 5 euro, che è comunque una cifra sostenibile.

Tra i vantaggi extra inclusi in questo conto corrente online ci sono:

una carta prepagata che ha un costo di 10 euro;

la possibilità di aggiungere una carta di credito al costo di 20 euro all’anno, con un plafond mensile di 1.500 euro;

una carta di debito a canone zero, che può essere personalizzata con i sistemi di pagamento Google Pay;

il prelievo ATM in Italia gratuito se si superano i 100 euro di importo, altrimenti con una commissione di 1 euro. All’estero, in Unione europea, invece, la commissione ha un costo fisso di 2 euro. Il prelievo allo sportello costa 3 euro;

il bonifico online gratuito, mentre quello allo sportello con un costo di 2 euro;

il fatto che nel conto sia incluso anche il servizio di trading online.

SCOPRI WIDIBA

Miglior conto corrente online: N26

Il conto N26 è un conto corrente online, gestibile dal PC o dall’app per i dispositivi mobili, che ha un canone annuo gratuito e con il quale si possono avere anche delle carte di pagamento del circuito Mastercard. La carta di debito è gratuita e i prelievi non prevedono alcuna commissione, né in Italia né all’estero, a prescindere dalla valuta nella quale vengono effettuati.

Il conto può essere aperto comodamente online, con un selfie, e se si invita un amico c’è la possibilità di ricevere fino a 150 euro. Il conto corrente online N26 non prevede la possibilità di fare trading online. I bonifici online sono gratuiti, si possono effettuare bonifici istantanei fra gli utenti N26, ma ci sono anche altri vantaggi, fra i quali:

un’opzione per gestire il cambio PIN e i massimali dei pagamenti;

il blocco della carta tramite l’utilizzo dell’app, per gestire i propri soldi in tutta sicurezza;

le notifiche in tempo reale sui pagamenti;

un eventuale pacchetto assicurativo Allianz, che potrebbe essere molto interessante per chi è abituato a viaggiare tanto.

SCOPRI N26

Annunci Google

Miglior conto corrente online: Crédit Agricole

Un altro conto corrente online zero spese è quello proposto da Crédit Agricole: il conto in questione include una carta di debito gratuita che supporta Apple Pay e Google Pay, con la quale poter effettuare pagamenti e prelievi di contanti. In filiale è disponibile anche una carta di debito evoluta.

Il conto corrente online di Crédit Agricole non prevede il trading online. I prelievi allo sportello sono gratuiti, mentre per quanto riguarda quelli presso l’ATM di un’altra banca non si pagano i primi 24, dopodiché ogni prelievo di contante ha un costo di 2,10 euro. Prelevare soldi all’estero, nei Paesi Ue, costa 2,10 euro. Il bonifico online ha un costo di 1 euro, mentre quello allo sportello costa 2,50 euro.

Scegliendo di attivare questa tipologia di conto corrente online entro il 31 dicembre 2019, si ha il diritto a ricevere alcuni premi esclusivi. I nuovi clienti infatti possono:

vincere un buono Amazon del valore di 100 euro se scelgono di accreditare lo stipendio o la pensione sul conto, oppure se nel momento dell’apertura di versano fin da subito 10.000 euro sul conto (in questo secondo caso, basterà inserire la parola Amazon nel campo Codice promozionale del form di apertura);

se scelgono di accreditare lo stipendio o la pensione sul conto, oppure se nel momento dell’apertura di versano fin da subito 10.000 euro sul conto (in questo secondo caso, basterà inserire la parola Amazon nel campo Codice promozionale del form di apertura); un secondo buono Amazon del valore di 100 euro nel caso in cui, entro il 30 novembre 2019, si sottoscrivono tramite il servizio di internet banking Nowbanking due polizze assicurative di tipo danni di CA Assicurazioni, quali per esempio la protezione dedicata ai viaggi, la copertura per quando si noleggia un’auto o si fanno acquisti online o l’assicurazione per tutelarsi dai danni al proprio appartamento

SCOPRI CREDIT AGRICOLE ONLINE

Miglior conto corrente online: Tinaba

Quello di Tinaba è un altro conto corrente online con canone annuo a zero spese, con imposta di bollo gratuita. Nel conto, che è legato a Banca Profilo, è inclusa una carta prepagata ricaricabile appartenente al circuito Mastercard, che supporta i pagamenti con Google Pay e Samsung Pay, e permette di effettuare bonifici gratuiti e trasferimenti istantanei. Con il conto Tinaba si possono effettuare bonifici online gratuiti, mentre il prelievo allo sportello, presso gli ATM delle altre banche e all’estero ha un costo fisso di 2 euro.

Il conto Tinaba permette di gestire il proprio denaro direttamente online, attraverso l’applicazione per smartphone che è stata pensata per creare dei salvadanai automatici e aiutare chi la utilizza a gestire le proprie finanze con estrema facilità. Il vantaggio di Tinaba e dei servizi offerti da Banca Profilo consiste nel fatto che è possibile trasferire e condividere il proprio denaro utilizzando lo smartphone, fare acquisti online ed effettuare anche dei veri e propri investimenti. Non è incluso nel pacchetto il trading online.

SCOPRI TINABA

Miglior conto corrente online: Hype

Il conto corrente online Hype si presenta agli utenti come “Il miglior modo di gestire il tuo denaro”. Si tratta, infatti, di un conto semplice e smart, a zero spese, con il quale si ha diritto a una carta con IBAN immediatamente disponibile nel momento in cui viene attivato il conto. Tutte le operazioni più comuni, quindi i bonifici online, o i prelievi in Italia e all’estero, sono gratuiti. Il trading online non è previsto.

Il conto è legato a una pratica app attraverso la quale si possono consultare i propri movimenti, impostare obiettivi di risparmio o effettuare scambi di denaro in real time. Per ricevere la carta contactless collegata al conto, basta registrarsi online i pochi semplici passaggi. Tra le particolarità del conto corrente online Hype ci sono:

il fatto di poter gestire i propri risparmi con estrema facilità tramite l’utilizzo dell’app, che costituirà un alleato nel caso in cui si avesse l’obiettivo di mettere soldi da parte;

la possibilità di avere sotto mano le proprie spese e poter, così, in questo modo riuscire a tenere traccia di quelle che sono le proprie entrate e le proprie uscite giornaliere, settimanali o mensili;

un’opzione speciale attraverso la quale si ricevere il 10% di cashback per gli acquisti che si effettuano online tramite l’utilizzo dell’app;

per gli acquisti che si effettuano online tramite l’utilizzo dell’app; la certezza di avere a che fare con un prodotto sicuro: la carta può essere bloccata all’istante e riattivata in qualsiasi momento, proteggendola così dalle cattive intenzioni dei malintenzionati.

SCOPRI HYPE

Miglior conto corrente online: Revolut

Concludiamo con questo elenco di conti corrente online zero spese con la proposta di Revolut: si tratta di un conto che garantisce una carta prepagata gratuita, così come la gratuità dei bonifici online, che non hanno alcuna commissione, e dei prelievi allo sportello, presso gli ATM di altre banche e all’estero. Non è inclusa la possibilità di fare trading online.

SCOPRI REVOLUT

Nel caso in cui si fosse interessati a personalizzare ancor di più la ricerca e trovare il conto corrente online che si adatta meglio alle proprie esigenze, si può sempre utilizzare il comparatore di conti correnti di SosTariffe.it con il quale si possono impostare alcuni filtri di ricerca, quali: