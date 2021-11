Conti correnti online: i migliori di Novembre 2021

Non vuoi più pagare centinaia di euro per la gestione e il mantenimento del tuo conto corrente tradizionale e vorresti anche trovare un prodotto che ti aiuti a gestire meglio i tuoi soldi? I conti correnti online sono più economici e con le app potrai sfruttare a pieno le innovative funzionalità che ti consentono di archiviare in modo intelligente le spese o di tenere sotto controllo i tuoi acquisti per non sforare il budget. Ecco alcuni dei migliori conti correnti di Novembre

Per scegliere il miglior conto corrente devi sapere bene quali servizi vuoi usare e cosa è più importante per te quando avvii la ricerca di questi prodotti. Ci sono conti base online o tradizionali, soluzioni studiate per le famiglie e proposte studiate per chi ha un business; ognuna di queste offerte ha precise caratteristiche e si adatta ad una tipologia di utente.

Un prodotto perfetto per una persona può essere poco conveniente per un’altra. A fare la maggior differenza tra una proposta e l’altra sono al momento due elementi: utilizzo delle piattaforme di home banking e mobile banking, o carte di credito incluse nel canone. Questo vale ovviamente se ci si sofferma sui conti personali, il discorso per i conti aziendali è più complesso.

Per poter trovare in modo semplice e veloce l’offerta giusta per te inizia a chiederti cosa cerchi nel tuo conto corrente: convenienza, servizi innovativi, prelievi gratuiti, possibilità di operare all’estero a condizioni vantaggiose, piattaforme digitali con funzioni di trading, ecc… Quando ti sarai fatto o fatta un’idea più precisa inizia la tua ricerca e aiutati con i sistemi di confronto automatico delle offerte. Questi strumenti ti permettono di orientarti in mezzo a decine e decine di soluzioni e di mettere a paragone le condizioni in modo immediato, anche se non sei un esperto.

Usa il comparatore di SOStariffe.it e seleziona il menu Conti e carte, poi vai alla voce Conti correnti e quindi cerca il profilo che meglio ti si adatta. Se non trovi una promozione che ti convince o la descrizione cliente automatica non corrisponde a ciò che cerchi, puoi sfruttare i filtri per indicare quali sono le caratteristiche che cerchi nel tuo prodotto. Avvia la tua analisi personalizzata cliccando sul link in basso.

I conti correnti online di Novembre

In genere i conti correnti online sono rivolti a chi è in cerca di un prodotto a canone zero e a chi è abituato a privilegiare i pagamenti con sistemi elettronici o digitali (come carte e bonifici). Se è vero che per un mantenere un conto web si spende in media circa la metà di quanto costa la gestione annuale di un conto tradizionale, è anche da sottolineare come questa convenienza sia legata ad alcune accortezze da parte del cliente.

Con i conti online è molto conveniente effettuare pagamenti e fare bonifici anche all’estero, ma se si effettuano prelievi dagli sportelli o altre operazioni nelle banche fisiche si pagano commissioni molto elevate. I conti tradizionali, per contro, hanno dei costi di gestione doppi rispetto ai prodotti digitali e sono spesso meno flessibili.

Le condizioni per poter aprire un conto corrente digitale sono pressoché identiche a prescindere dalla banca a cui ti rivolgi. Devi essere maggiorenne e residente in Italia (o avere un permesso di soggiorno di lunga durata) per intestarti un conto corrente. Ci sono anche soluzioni per coloro che non rispondono a questi requisiti minimi, si tratta di carte conto che offrono una buona operatività e che possono essere attivate in modo più semplice, in alcuni casi anche da minorenni.

Ecco quali sono i conti correnti online di Novembre 2021.

1. BBVA conto

La prima offerta è la novità di questo mese, si tratta del nuovo conto corrente all digital proposto ai clienti italiani dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Il BBVA è un prodotto che potrai gestire in autonomia grazie all’omonima applicazione che dovrai scaricare sul tuo cellulare. Il costo mensile di questo conto corrente è zero e le condizioni della banca sono interessanti.

Potrai effettuare prelievi e bonifici a costo zero, inoltre avrai diritto ad un rimborso pari al 10% sugli acquisti che farai con la carta di credito o di debito fornita da BBVA (cashback massimo di 50 euro). Le carte di questo gruppo sono dei modelli di nuova generazione, per aumentare la protezione dei tuoi dati non vedrai dati personali riportati sulla carta e non è presente neanche il CCV per confermare le spese. Ogni volta che farai una compera potrai generare i codici necessari tramite l’apposita funzione dell’app.

Altri due servizi che potresti trovare utili sono il Pay&Plan, con cui potrai rateizzare le spese fatte con le carte (entro un tetto di 1.500 euro) e l’anticipo dello stipendio, anche questa è una forma di aiuto per le tue spese e potrai avere al massimo fino a 1.500 euro al mese (questo è un servizio esclusivo per chi accredita lo stipendio sul conto).

Puoi avere maggiori informazioni sul conto BBVA cliccando sul link in basso.

2. Conto Corrente Arancio di ING

I nuovi clienti che aprono Conto Corrente Arancio di ING entro il 31 Dicembre potranno ottenere delle condizioni agevolate. Questo conto viene infatti proposto in due versioni, la proposta base che è a canone zero e una soluzione che costa 24 euro l’anno ma che offre dei servizi maggiori con il Modulo Zero Vincoli.

Per questo mese chi attiva il conto di ING è disponibile l’attivazione gratuita anche della versione Modulo Zero Vincoli, in questo modo gli utenti potranno avere a canone zero i seguenti servizi:

assegni per il primo anno

bonifici senza commissioni

carta di debito gratuita

emissione della carta di credito Mastercard Gold a canone zero

Per poter sfruttare la promozione è richiesto che il cliente attivi la carta di credito al massimo entro il 28 Febbraio 2022 e che sia richiesto il servizio di accredito dello stipendio o che siano versati sul conto almeno 1000 euro al mese.

Scopri di più sull’offerta di ING cliccando sul pulsante qui in basso.

3. My Genius

Con UniCredit puoi invece scegliere l’offerta legata al conto My Genius, anche questo è un conto corrente online sul quale potrai operare da telefono, pc, tablet scaricando l’app della banca. La promozione di Novembre, che durerà fino al 27 Marzo del 2022, ti consentirà di risparmiare 4 euro al mese di canone e 7 euro per l’emissione della carta di debito associata a questo prodotto.

My Genius è un conto modulare online che puoi gestire grazie al servizio Banca Multicanale dell’istituto di credito, questa opzione ha un costo fisso. L’0fferta del mese azzera questa spesa, così come include gratuitamente anche l’emissione della carta di debito My One Visa. Il totale che andrai a risparmiare quando aprirai il conto sarà di 11 euro il primo mese e poi 4 euro al mese.

Con questo conto potrai prelevare gratuitamente in Italia dagli ATM di UniCredit, sono senza commissioni anche le operazioni di bonifico online e i giroconti.

Puoi conoscere meglio questo prodotto se clicchi sul link che segue.

4. IBL Conto Semplice

Questa soluzione fa parte dei pacchetti personalizzabili proposti ai nuovi clienti da Banca IBL, le versioni di questo conto sono Semplice, Particolare, Originale e Straordinario. Starà a te capire quale sia più adatto a te, le caratteristiche del Conto Semplice sono:

canone 1 euro al mese

interessi dello 0,30 % lordo annuo sulla giacenza del deposito

funzioni innovative con l’app IBL e-Bank

carta di debito a canone zero

Time Deposit per i tuoi depositi vincolati

La banca ha previsto anche la possibilità di azzerare il costo fisso del canone con un piano di sconti, per esempio puoi ridurre la spesa se accrediti lo stipendio o se attivi uno dei servizi proposti da IBL (come polizze o prestiti).

I prelievi da ATM ti costeranno 0,90 euro l’uno e se effettuerai bonifici dagli sportelli fisici la commissione sarà di 4 euro mentre online le transazioni sono gratuite. Se vorrai aggiungere al piano Semplice anche l’emissione di una carta di credito ti costerà 30 euro circa.

5. Conto Widiba

Un’altra soluzione che puoi valutare se vuoi aprire un conto digitale è quella di Banca Widiba, il conto è a canone zero per il primo anno se lo attivi entro il 24 Novembre. Nel pacchetto proposto dall’istituto ai nuovi clienti sono previste le seguenti condizioni e bonus:

prelievi gratis se superiori a 100 euro

carte di credito a pagamento (Classic 20 euro, Gold 50 euro)

PEC e firma digitale gratis come incentivo gratuito

servizio Open Widiba per gestire i tuoi account bancari con un’unica app

Con Widiba potrai fare e ricevere bonifici e se usi la piattaforma online non pagherai commissioni sul servizio. Inoltre se vuoi investire il tuo denaro potrai usare la piattaforma di trading dell’istituto.

Per avere maggiori informazioni sul conto Widiba o per attivare il tuo conto, puoi cliccare sul link che segue.

