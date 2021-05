Conti correnti online: i migliori di maggio 2021

I conti correnti online sono degli strumenti di gestione dei propri soldi che permettono di risparmiare sui tradizionali costi di gestione di un conto corrente. Il loro principale vantaggio, oltre al canone azzerato, è rappresentato dalla possibilità di poter essere gestiti direttamente da casa.

L’Internet banking e il mobile banking si trasformano, in pratica, in due mezzi con i quali sarà possibile effettuare tutte le operazioni bancarie online, direttamente dalla propria abitazione e senza la necessità di doversi recare in filiale.

Il fatto che non sia necessaria la presenza di una filiale fisica e, dunque, di un operatore allo sportello provoca l’abbattimento dei costi, che rappresenta il motivo per il quale i conti correnti online sono così convenienti.

Un comparatore di conti correnti online rappresenta lo strumento ideale con il quale trovare i conti correnti che si avvicinano alle proprie necessità di gestione mensile dei soldi. Per esempio, si potrebbe essere interessati a un conto dia la possibilità di fare trading online, oppure a uno con carta di credito.

Le migliori offerte di conti correnti online disponibili a maggio 2021 sono quelle di:

Widiba;

N26;

Crédit Agricole;

Unicredit;

Buddybank;

Tinaba.

Per dare subito un'occhiata alle 6 proposte in elenco

Confronta i migliori correnti correnti online gratuiti

1. Conti correnti online – Widiba

Widiba è una banca online che permette di aprire un conto corrente a zero spese con canone gratuito per il 1° anno, con il quale sarà possibile effettuare pagamenti con Google Pay e fare trading online.

I bonifici online sono gratuiti, mentre sono previsti 2 euro per il prelievo e il bonifico allo sportello. Con il conto di Widiba si potrà richiedere anche:

l’emissione di una carta prepagata, al costo di 10 euro;

una carta di credito, disponibile nella versione Classic al costo di 20 euro, oppure nella versione Gold, al costo di 50 euro.

La carta di credito Widiba Classic, disponibile al costo di 20 euro all’anno, si caratterizza per:

un limite di spesa di 1.500 euro al mese;

i servizi di SMS alert ed l’estratto conto online, che sono gratuiti (mentre quello cartaceo ha un costo di 1 euro);

l’assenza di limiti massimi per il prelievo;

una commissione di 2 euro sia sul prelievo in Italia sia su quello all’estero.

La carta potrà essere richiesta qualora si sia in possesso dei seguenti requisiti (che sono gli stessi previsti anche per la versione Gold):

un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro;

l’accredito di uno stipendio mensile che sia almeno pari a 800 euro.

Per saperne di più

Scopri di più sul conto corrente Widiba

2. Conti correnti online – N26

N26 è una banca digitale tedesca che permette di aprire, con un semplice selfie, un conto corrente online a zero spese con IBAN italiano.

Il canone, l’imposta di bollo e al carta di debito associata al conto sono gratuiti. Sono, inoltre, previsti i seguenti servizi:

i bonifici istantanei tra utenti N26;

i pagamenti con carta in valuta estera gratuiti;

il cambio PIN e la gestione dei massimali dei pagamenti;

la possibilità di mettere in pausa la carta tramite app e di ricevere le notifiche sui movimenti in tempo reale;

la possibilità di partecipare al programma Amazon Cashless, con il quale si potranno vincere fino a 160 euro di buoni Amazon.

Per saperne di più

Scopri di più sul conto corrente N26

3. Conti correnti online – Crédit Agricole

Crédit Agricole dà la possibilità di sottoscrivere un conto corrente online a zero spese con gestore dedicato, che presenta i seguenti vantaggi:

canone annuo e imposta di bollo gratuiti;

la carta MasterCard debit a canone gratuito richiedibile online;

il prelievo allo sportello gratuito, così come i bonifici online.

Sono invece a pagamento i seguenti servizi:

i prelievi presso l’ATM di altre banche, che hanno un costo di 2,10 euro per singola operazione, anche se i primi 24 non si pagano;

il bonifico allo sportello, che ha un costo di 2,50 euro;

il prelievo all’estero, in zona Ue, che costa 2,10 euro;

il canone della carta di credito, che corrisponde a 40,99 euro.

Per saperne di più

Scopri di più sul conto corrente Crédit Agricole

4. Conti correnti online – Unicredit

Il conto corrente online a zero spese di Unicredit si chiama My Genius ed è gratuito per tutti i nuovi clienti che lo attivano online entro il 30 settembre 2021. Il conto prevede l’emissione di una carta di debito (la My One) e un buono regalo Amazon del valore di 50 euro se attivato entro il 31 maggio 2021.

I bonifici online sono gratuiti, mentre si pagheranno:

2 euro per il prelievo presso gli ATM di altre banche;

3,50 euro per il prelievo allo sportello;

7,25 euro per il bonifico allo sportello.

Per saperne di più

Scopri di più sul conto corrente Unicredit

5. Conti correnti online – Buddybank

Buddybank propone un conto corrente online a zero spese con canone annuo gratuito, carta di debito a canone zero e bonifici SEPA online a costo zero – l’imposta di bollo è, invece, a carico del cliente.

Sono inclusi:

i pagamenti tramite Apple e Google Pay;

l’assistenza clienti disponibile h 24 via chat;

la possibilità di partecipare all’operazione a premio certo “Buddy Beat”, alla quale si potrà partecipare se si aprirà il conto entro il 30 giugno 2021;

la possibilità di vincere un voucher per un Fitbit nell’ipotesi in cui si riuscissero a spendere 500 euro con la carta di debito, entro il 31 agosto 2021.

Per saperne di più

Scopri di più sul conto corrente Buddybank

6. Conti correnti online – Tinaba

Tinaba propone un conto corrente online a canone zero con:

imposta di bollo gratuita;

10 euro di bonus di benvenuto;

la gratuità di carta prepagata e bonifici online gratuiti;

i trasferimenti istantanei tra gli utenti Tinaba.

Sono, invece, previsti 2 euro di commissione per:

il prelievo all’estero, in zona Ue;

il prelievo presso gli ATM di altre banche (in questo caso i primi 24 sono gratuiti);

il prelievo allo sportello.

Per saperne di più

Scopri di più sul conto corrente Tinaba

Com’è possibile notare, nonostante i conti correnti online analizzati nel corso dei paragrafi precedenti siano in parte simili tra loro, hanno degli elementi che li contraddistinguono in modo univoco. Ad accomunarli sono, comunque, la sicurezza e la facilità di essere gestiti direttamente da casa, che li rende un’alternativa più che valida rispetto ai conti correnti tradizionali, e il costo di gestione e mantenimento, che è praticamente pari a zero (con qualche piccola e irrisoria eccezione).