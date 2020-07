Conti correnti online: i migliori di Luglio 2020

A fine Giugno i clienti hanno dovuto versare l’imposta di bollo sui conti correnti. Se state cercando una soluzione per abbassare i costi legati al conto corrente, ecco quali sono le migliori offerte per aprire un conto corrente online e risparmiare

Chi apre un conto corrente sa che, canone a parte, sono previste alcune spese fisse per la gestione di questi prodotti finanziari. Uno dei costi che ogni correntista deve sostenere è quello relativo alle tasse, in particolare l’imposta di bollo.

Questa spesa può essere versata in un’unica rata, in 4 rate o in formule diverse, il pagamento segue la rendicontazione del vostro conto corrente. Quindi l’imposta può essere trimestrale, semestrale, annuale e così via.

Per i clienti con conti intestati a persone fisiche l’importo richiesto è di 34,20 euro, per i soggetti giuridici (società e imprese) il contributo è di 100 euro l’anno. Se il vostro conto è a rendicontazione trimestrale a fine Giugno vi saranno scalati 8,55 euro, se invece è semestrale il doppio. Stesso discorso per i soggetti giuridici, la cifra complessiva va divisa per 4 rate o in 2, ecc… Gli unici che non dovranno pagare questa tassa sono i correntisti con una giacenza media sul conto inferiore ai 5 mila euro.

I conti correnti sono più convenienti dei tradizionali?

Questo è solo uno degli elementi da tenere in considerazione quando si decide di aprire un conto corrente. Se state cercando le soluzioni che vi permettano di risparmiare di più su costi fissi di gestione e che vi garantiscano un buon livello di servizi, i conti correnti online sono le migliori opzioni.

In uno studio di SosTariffe.it è stato calcolato che la spesa media per mantenere un conto online e compiere le operazioni è di circa 58.58 euro. Per i conti tradizionali solo tra canone e gestione sono necessari fino a 123 euro.

Certo, anche i prodotti online hanno i loro lati negativi, ad esempio in media recarsi agli sportelli e fare operazioni in banca è più costoso. Se però si è abbastanza attenti e si riesce ad operare tramite i servizi di mobile e home banking, il risparmio finale rende molto convenienti i conti online.

Le 5 migliori offerte per chi apre un conto online

Con il comparatore di SosTariffe.it abbiamo analizzato le offerte per i nuovi clienti che vogliano aprire un conto digital ed ecco quali sono i migliori prodotti di Luglio 2020:

Conto corrente Widiba

My Genius Unicredit

Conto Illimity

We Bank

Conto corrente N26

1. Conto corrente Widiba

Il prodotto proposto dalla banca online Widiba è a canone zero per un anno, con la possibilità di azzerare i costi negli anni successivi rispettando alcune semplici condizioni.

Per aprire questa soluzione dovrete avere la carta di identità, il codice fiscale e un foglio con la firma. Si potrà effettuare la registrazione dei dati da remoto in 5 minuti e inviare la documentazione alla mail documenti@widiba.it. Per rispettare la normativa anti riciclaggio potrete poi recarvi in filiale per il riconoscimento o effettuare una video chiamata con gli operatori della banca.

L’istituto di credito include tra i servizi offerti delle soluzioni innovative tramite l’Area personale o l’applicazione da scaricare sul proprio smartphone. Tra le funzioni pensate per facilitare l’uso dei servizi digitali ci sono la possibilità di impostare una password vocale e My Money che vi aiuta a gestire le spese e a controllare le abitudini di consumo.

Le condizioni che permetteranno ai nuovi clienti di azzerare le spese del canone sono:

accredito dello stipendio (almeno 750 euro)

oppure, giacenza media sui 5.000 euro

Con questo conto corrente gli utenti potranno avere una carta di debito con canone gratuito, oppure pagando 5 euro ogni 3 mesi (quindi 20 euro l’anno) si potrà richiedere una carta di credito Visa o Mastercard Classic e Gold.

Le operazioni gratuite per chi apra un conto online Widiba sono:

prelievi superiori a 100 euro da ATM in Italia

bonifici SEPA online

pec

firma digitale

apertura di conti deposito con interesse loro fino all’1.60% per 6 mesi

Le soluzioni per depositare i vostri risparmi con Widiba sono sia libere che vincolate. Il tasso applicato ai depositi liberi sarà dello 0,10%, sui conti vincolati invece i depositi possono andare da 3 mesi a 24 mesi con tassi lorid da 0,40% a 1,20%.

2. My Genius Unicredit

Il conto online proposto ai clienti da Unicredit è la soluzione modulare My Genius. Questo tipo di prodotto permette ai clienti di aggiungere ad un piano base diversi moduli, questi pacchetti possono anche essere attivati e disattivati secondo le esigenze mensili degli utenti.

I moduli di My Genius sono tre: Silver, Gold e Platinum. Il costo del piano Silver è di 9 euro, quello Gold ha un canone di 12 euro e l’ultimo comporta una spesa mensile di 22 euro.

Ognuno di questi pacchetti offre agli utenti dei servizi gratuiti in aggiunta rispetto a quelli che vedremo essere già compresi in My Genius. Con Silver ad esempio si potranno effettuare bonifici online gratis, si avrà la Unicredit Card Click e un carnet da 10 assegni.

Nel piano Gold, oltre a quello incluso in Silver, si avrà anche una carta di credito a canone azzerato se si spenderanno almeno 2000 euro in un anno. Il modulo Platinum permetterà di compiere un maggior numero di operazioni gratis e di avere anche due carte di debito internazionali.

Il costo del canone dei moduli può essere ridotto o azzerato con un sistema di sconti associato ai servizi ideato da Unicredit. Nel contratto My Genius è presente un elenco dettagliato delle operazioni che contribuiranno a farvi accumulare bonus da 2 o 3 euro che potrete usare per pagare il canone di piani modulari.

Ad esempio, gli utenti con meno di 30 anni hanno diritto ad un bonus di 2 euro, altri 2 euro saranno accreditati a chi attiverà delle domiciliazioni di utenze o a chi faccia versare lo stipendio o la pensione sul conto.

I servizi offerti ai clienti che apriranno My Genius sono:

accesso alle funzioni di banca multicanale gratis, questo servizio permette di gestire il conto da diversi dispositivi

carta di credito internazionale

possibilità di accredito dello stipendio

addebito utenze

prelievo senza carta

3. Conto Illimity

Un altro istituto che propone un conto corrente online molto conveniente è la banca Illimity, guidata dall’ex ministro Corrado Passera. Il conto Illimity è completamente gestibile tramite l’app associata e offre un gran numero di servizi digitali. Per il primo anno di contratto la banca si offre di pagare l’imposta di bollo per i nuovi correntisti.

Il conto è a canone zero e offre una carta prepagata internazionale senza spese, i costi e le commissioni abbinate ad Illimity sono:

per i primi 3 prelievi di almeno 100 euro non si pagano commissioni nei paesi UE

prelievi inferiori a 100 euro commissione di 1.50 euro

prelievi in paesi extracomunitari 2 euro ad operazione

si può associare una carta di credito al conto, canone annuo 20 euro

promo Porta un amico, buono di 25 euro accreditato sul conto per ogni cliente che presentate a Illimity (offerta cumulabile fino a 250 euro)

Anche Illimity, come Widiba, offre ai nuovi clienti di poter aprire dei conti deposito senza spese di avvio. La promozione attuale propone un conto vincolato a 24 mesi con interessi dell’1.75%.

Con l’app si potranno effettuare bonifici, ricariche e pagare bollettini, MAV e RAV e F24, ma anche gestire dei mini progetti di accantonamento dei propri risparmi per progetti specifici e ottenere un rendimento dello 0,05% sulle somme. Si possono automatizzare i versamenti delle risorse mensilmente o settimana dopo settimana.

L’opzione Connect garantisce la possibilità di associare anche i propri conti bancari aperti in altri istituti tutti sulla stessa app, in questo modo gli utenti potranno tenere sotto controllo tutti i risparmi e le spese sostenute.

4. WeBank

Con Banco BPM è possibile aprire un conto completamente digital, la soluzione WeBank è una soluzione a zero spese e che permette di operare bonifici e prelievi gratis.

Aprendo questo conto online i clienti potranno:

effettuare bonifici gratis solo online

bonifici agli sportelli commissione 3 euro

gratis prelievi da ATM in Italia e UE (anche presso sportelli altre banche)

libretto assegni

servizio trasferimento da altri conti

servizio di trading tramite il sito e l’app

se si accredita lo stipendio o la pensione si potrà anche richiedere un fido extra

prestito fino a 30.000 euro

assicurazioni con tariffe agevolate

Con l’applicazione di WeBank sono stati sviluppate delle funzioni che permettono ai clienti di pagare i bollettini semplicemente fotografando le ricevute e con One Tap si potranno effettuare pagamenti con un solo clic.

Per chi decida di trasferire il proprio conto in WeBank, la banca si impegna ad occuparsi del trasloco dal vecchio conto di tutti gli strumenti finanziari.

5. Conto N26

Un’altra banca nata come istituto online e che offre delle soluzioni all digital è N26. L’istituto tedesco ha lanciato i suoi prodotti in Italia lo scorso anno e il suo conto online è tra i più convenienti. Le condizioni proposte con questo conto dipendono dalla versione del prodotto che si decide di aprire.

Ci sono 3 formule: N26, You e Metal. Il primo è il conto a canone zero, ma ha una operatività limitata. Con You si avrà un canone mensile di 9,90 euro, mentre con Metal il costo sarà di 16,90 euro al mese.

I servizi comuni a tutti e tre i conti sono:

canone zero

carta di debito

internet banking gratis

bonifici SEPA gratuiti online

domiciliazione utenze

prelievi gratuiti illimitati nell’area euro

Per i clienti You e Metal sarà anche possibile prelevare senza pagare commissioni in molti paesi stranieri e effettuare i pagamenti in valuta estera. Con Transfer Wise si potranno anche effettuare bonifici all’estero e al tasso di cambio reale.

Con N26 si potranno operare bonifici istantanei gratis e anche riceverli e tenere memoria delle diverse operazioni sull’app. Come tutti gli altri conti online illustrati e come le carte di debito dei maggiori circuiti, anche N26 consente di fare pagamenti con Google Pay e le piattaforme come Pay Pal o Amazon Pay.

La banca tedesca offre inoltre il sistema Spaces, si tratta di una funzione che crea dei salvadanai sul conto permettendovi di mettere da parte i soldi che volete conservare per realizzare una spesa specifica (magari cambiare il pc). Non si tratta di conti deposito, ma solo di spazi che contengono le somme destinate ai vostri progetti temporanei.

Potrete accedere alle somme in qualsiasi momento e vi sarà anche possibile automatizzare dei micro versamenti negli Spaces per essere certi di conservare le somme che vi siete prefissati di risparmiare.

Il vantaggio dei servizi di monitoraggio spese online

I conti online sono sempre più ricchi di funzioni e strumenti che sono pensati come supporto per gli utenti per monitorare le spese. Queste opzioni sono molto utili anche per coloro che vogliono stare più attenti a come spendono i propri risparmi.

Il monitoraggio costante e gli strumenti per organizzare le somme presenti sul conto sono spesso affiancati da servizi di consulenza e da guide su come gestire meglio il proprio denaro. Queste funzioni sono gratuite e consentono di rendersi conto immediatamente se i consigli sono utili o meno a ridurre le spese superflue.

