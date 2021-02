Conti correnti online: i migliori di febbraio 2021

I conti correnti online sono strumenti per la gestione dei propri risparmi del tutto simili ai conti correnti tradizionali per quel che riguarda le operazioni che permettono di effettuare. Tuttavia, presentano alcune differenze che costituiscono i loro vantaggi principali.

Si tratta, infatti, di conti che in genere non prevedono costi di gestione né il pagamento del canone mensile. La maggior parte delle operazioni bancarie, inoltre, è a costo zero o prevede comunque delle commissioni molto ridotte.

Uno dei benefici tipici di un conto corrente online consiste nel fatto che possa essere gestito tramite l’home banking, ovvero attraverso l’area clienti del sito della banca, oppure tramite mobile banking, ovvero tramite l’applicazione dedicata.

Quali sono i migliori conti correnti online di febbraio 2021?

Per trovare quali sono i conti correnti più convenienti nel mese di febbraio 2021 si possono fare due cose:

fare una ricerca in autonomia, utilizzando per esempio le parole chiave “conto corrente online zero spese” o “conti correnti online gratuiti”;

velocizzare e ottimizzare la ricerca tramite l’utilizzo di un comparatore di conti correnti online.

Grazie al comparatore online gratuito disponibile su SOStariffe.it sono stati individuati alcuni dei conti più vantaggiosi del momento. In particolare, si tratta di:

Conto corrente Arancio;

Conto corrente Widiba;

Conto My Genius;

Conto Crédit Agricole online;

Conto corrente N26.

Vediamo di seguito quali sono le particolarità e i costi relativi a ciascun conto corrente, che potranno essere utili a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Conto corrente Arancio

Il conto corrente Arancio di ING Direct è un conto corrente online a zero spese. Il canone è gratuito nel caso in cui:

si scelga di addebitare lo stipendio sul conto, o la pensione;

ci sia un entrata mensile pari ad almeno 1.000 euro.

Il conto corrente Arancio dà la possibilità di effettuare bonifici SEPA fino a 50.000 euro, di emettere assegni e di fare trading online. I seguenti servizi sono del tutto gratuiti:

la commissione sul carburante;

il costo del singolo assegno;

il prelievo all’estero, in zona Ue;

il prelievo presso gli ATM di altre banche;

il prelievo allo sportello;

i bonifici allo sportello;

i bonifici online.

Esiste anche la possibilità di richiedere l’emissione di una carta di credito, al costo di 24 euro.

Conto corrente Widiba

Widiba è una digital bank che propone un conto corrente a zero spese con tasso fino all’1% per vincoli di 6 mesi. Il canone è del tutto gratuito per il primo anno, ma può essere azzerato anche negli anni successivi se vengono rispettati alcuni requisiti.

Anche in questo caso viene offerta al correntista la possibilità di fare trading online e sono disponibili anche i pagamenti tramite Google Pay.

Sono gratuiti:

i bonifici online;

i prelievi presso gli ATM di altra banche.

Sono, invece, a pagamento:

i prelievi all’estero, in zona Ue, che costano 2 euro;

il prelievo allo sportello, che costa 3 euro:

i bonifici allo sportello, che costano 2 euro;

il canone della carta prepagata, che è pari a 10 euro;

il canone della carta di credito, che è pari a 20 euro.

Conto My Genius

Il conto corrente My Genius è conto corrente online a zero spese proposto da Unicredit, il cui canone annuo è gratuito e include anche l’emissione della carta di debito My One associato al conto.

Mentre i bonifici SEPA online sono gratuiti, saranno a pagamento:

il prelievo presso gli ATM di altre banche, che ha un costo di 2 euro;

il prelievo allo sportello, che ha un costo di 3,50 euro;

il bonifico allo sportello, che ha un costo di 7,25 euro.

Conto Crédit Agricole online

L’istituto di credito Crédit Agricole permette di aprire anche una versione online del proprio conto corrente, che ha un canone azzerato e la possibilità di avere a propria disposizione un gestore dedicato.

Si tratta di un conto corrente online con imposta di bollo gratuita, per il quale non si dovranno pagare né i bonifici online né i prelievi allo sportello. Per quanto riguarda i prelievi presso gli ATM di altre banche, i primi 24 sono gratuiti, mentre gli altri avranno un costo di 2,10 euro per singola operazione.

Sono a pagamento anche:

il prelievo all’estero, in zona Ue, che ha un costo di 2,10 euro;

il bonifico allo sportello, che ha invece un costo di 2,50 euro.

Conto corrente N26

Il conto corrente proposto dalla digital bank N26 è un conto corrente online a zero spese dotato di IBAN italiano che permette di effettuare prelievi gratuiti in Italia e in tutta la zona euro.

Il conto si caratterizza per:

il canone annuo gratuito;

l’imposta di bollo gratuita;

la carta di debito associata al conto gratuita;

il pagamento in valuta estera con carta gratuiti.

N26 permette di effettuare bonifici istantanei tra gli utenti che hanno lo stesso conto corrente, il cambio del PIN e la gestione dei massimali dei pagamenti, oltre che la possibilità di mettere in pausa la carta tramite l’applicazione dedicata. Possono inoltre essere attivate le notifiche sui movimenti in tempo reale.

A cosa prestare attenzione nella scelta di un conto corrente online

I conti correnti online presi in esame nei paragrafi precedenti sono tutti molto simili tra loro, ma in realtà hanno degli elementi che li differenziano. In particolare, non tutti offrono la possibilità di fare trading, soltanto alcuni hanno delle carte di debito gratuite associate al conto e non sempre l’imposta di bollo è gratuita.

Questi elementi dovrebbero essere il punto di partenza per valutare la soluzione che si sta cercando in quanto un conto corrente è giusto solo sulla base di quello di cui si ha veramente bisogno.

Tutti i conti corrente online individuati con il comparatore di SOStariffe.it possono essere utilizzati tramite home banking o mobile banking e possono essere aperti direttamente online. Non avendo filiali fisiche, l’obiettivo è proprio quello di rendere possibile la gestione di tali conti completamente da remoto: è proprio questo il motivo per i quali i costi di gestione sono assenti e le commissioni così basse.

Abbiamo raccolto in una tabella di sintesi cosa cambia tra i 5 conti correnti online presentati.

Conto corrente Canone annuo Bonifici online Prelievi allo sportello Carta di debito Trading online Conto Arancio zero spese se vengono rispettate alcune condizioni gratuiti non solo quelli online ma anche quelli allo sportello gratuiti 24 euro sì Conto Widiba zero spese il 1° anno, dal secondo sono previste alcune condizioni gratuiti commissione di 2 euro carta prepagata al costo di 10 euro, oppure carta di credito al costo di 20 euro sì Conto My Genius zero spese gratuiti commissione di 3,50 euro gratuita no Conto Crédit Agricole online zero spese con imposta di bollo gratuita gratuiti gratuiti MasterCard debit a canone gratuito richiedibile online no Conto N26 zero spese gratuiti gratuiti gratuita no