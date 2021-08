Conti correnti online: i migliori di Agosto 2021

Se ancora non lo sai è il momento di leggere con attenzione, se hai un conto corrente tradizionale stai pagando un canone decisamente troppo elevato. In media un conto tradizionale ti costa il doppio rispetto ai conti correnti online. In questa guida scoprirai quali sono i prodotti più convenienti del mese e come puoi aprire un nuovo conto in pochi minuti senza alzarti dalla sedia di casa

Puoi passare ai nuovi conti correnti online e ridurre le tue spese di canone e gestione in pochi minuti, per farlo hai bisogno del tuo codice fiscale, di un documento di identità e di residenza. Certo, devi anche essere maggiorenne.

Se hai già un conto aperto presso una banca puoi ottenere il trasferimento dei tuoi risparmi in pochissimo tempo e senza alcuni costo per te. Gli istituti sono infatti tenuti ad effettuare la portabilità verso il nuovo conto in meno di 12 giorni e se ci dovessero essere ritardi avrai anche diritto ad un risarcimento per il disagio.

Ma prima di ogni altra cosa è necessario che tu scelga qual è il nuovo conto corrente che vuoi aprire. Ci sono diversi fattori da considerare, per esempio se vuoi una carta di credito o solo quella di debito (il bancomat) oppure se oltre al conto corrente vuoi aprire un deposito. Anche la tua età è un fattore che può incidere su quale offerta prendere in considerazione, se hai meno di 30 anni ci sono delle soluzioni a zero spese per te mentre se sei un pensionati puoi valutare i conti che offrono specifici servizi per persone della tua età.

Per aiutarti tra le offerte, i tassi di interesse e le promozioni puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, questo strumento gratuito e senza impegno all’acquisto confronta per te le proposte delle banche e riassume in semplici schemi le condizioni dei contratti. In pratica semplifica la tua ricerca e ti permette di avere dei termini di paragone tra due o più offerte, evidenzia i costi operativi e di canone, trova le commissioni applicate ai prelievi e ai bonifici e ti restituisce il tutto in un box per permetterti di avere un’idea più chiara della promozione.

Offerte per chi vuole aprire conti correnti online

La tua ricerca si concentra sui conti correnti online, questa tipologia di prodotti ti consente di gestire in modo molto autonomo i tuoi risparmi. Alcuni profili ti danno anche la possibilità di operare operazioni di trading e scambio valute. I pro di questi conti è di certo il prezzo del canone e di gestione, soprattuto se utilizzate il sito e le app per fare le vostre transizioni e se usate le carte. Potete anche optare per una gestione mista e per utilizzare comunque gli sportelli fisici per le operazioni più complesse, ma questo ridurrà il vostro risparmio.

Le migliori proposte del mese segnalate da SOStariffe.it sono:

Widiba Unicredit Conto BNL Smart N26 Tinaba Webank

1. Widiba

Analizziamo in dettaglio queste opzioni, iniziamo dal prodotto di Banca Widiba che è un prodotto a canone zero e che potrai aprire in pochi minuti dal pc o dallo smartphone. Se possiedi le credenziali SPID, l’identità elettronica certificata, puoi sottoscrivere il contratto in modo ancora più rapido.

Widiba può essere tuo gratis per 6 mesi se apri il conto entro il 29 Settembre, poi ti costerà 9 euro a trimestre. Puoi però ridurre il canone grazie ad un programma di sconti che ti propone la banca, per esempio se hai meno di 30 anni avrai 3 euro di riduzione e un altro euro di sarà scontato se accrediti lo stipendio o la pensione.

Con l’apertura del conto avrai una carta di debito inclusa nel canone e potrai anche richiedere una carta di credito (ma ti costerà tra i 20 e i 50 euro l’anno). Potrai aprire gratuitamente un account PEC e avrai la possibilità di attivare la tua firma digitale. Con banca Widiba potrai operare bonifici online gratuiti e se fai prelievi superiori ai 100 euro non pagherai commissioni, inoltre questo è un conto abilitato anche per il trading online.

2. Unicredit

Un altro conto corrente online a canone zero per i nuovi clienti è My Genius di UniCredit, questo prodotto è un conto modulare cioè ti permette di aggiungere ad un pacchetto base di servizi dei moduli a pagamento interscambiabili. Nel piano base che potrai attivare entro il 30 Settembre hai l’emissione della carta di debito My One, bonifici SEPA senza commissioni e il servizio Multicanale che ti consente di utilizzare le funzionalità online da tutti i dispositivi elettronici.

I moduli che puoi abbinare a My Genius sono il piano Silver, Gold e Platinum, i costi variano da 11 euro al mese a 26 euro. Per esempio Gold ti offre anche l’emissione di una carta di credito UniCreditCard Flexia per 1 anno, poi potrai azzerare i costi se spenderai almeno 2 mila euro l’anno. Con il pacchetto Platinum avrai numerosi vantaggi, come zero commissioni su prelievi e bonifici anche all’estero, nessun costo per il servizio di fatture Telepass, una carta di credito aggiuntiva, ecc.

3. BNL Conto Smart

Con questo conto corrente di BNL avrai un prodotto a zero spese se sei un under 30, la banca si impegna anche a pagare l’imposta di bollo sul possesso del conto per il primo anno. Inclusa nel canone hai una carta prepagata, mentre se vorrai richiedere una carta di credito ti costerà 42 euro l’anno.

I prelievi presso gli sportelli BNL saranno gratuiti, mentre se effettui l’operazione agli ATM di altre banche ti costerà 2 euro. I bonifici online hanno una commissione di 1 euro, ma se vai in banca per fare questo tipo di transazione pagherai 6,50 euro.

La promozione per chi apre questo conto entro la fine di Agosto ti permette di avere una gift card da 100 euro, per ottenerla dovrai:

registrarti con il codice PBK24644H

accredita 500 euro sul conto

entro il 5 Ottobre attiva la prepagata BNL

Ti saranno quindi accreditati 20 mila punti Payback con i quali potrai richiedere i 100 euro da spendere con Volagratis, Flixbus o Trenitalia.

4. N26

Un conto interamente digitale è N26, della banca virtuale tedesca. Il prodotto proposto è una carta conto che potrai gestire dall’App N26, il canone è zero e non è previsto il pagamento dell’imposta di bollo come per i conti tradizionali. Per aprire questo conto dovrai scaricare l’App su tuo smartphone e dovrai scattarti un selfie come prova della tua identità.

Con N26 avrai:

bonifici istantanei gratuiti tra gli utenti N26

una carta di debito, gratuita, associata al conto

anche i tuoi pagamenti con carta in valuta estera gratuiti

bonifici i valuta straniera a condizioni agevolate

il cambio del PIN e la gestione dei massimali dei pagamenti

puoi mettere in pausa le carte e puoi categorizzate le tue spese

creare dei progetti e mettere da parte piccole somme per realizzarli

5. Tinaba

Una carta conto molto più semplice è quella offerta da Tinaba, anche in questo caso il canone annuo e imposta di bollo sono gratuiti. Con Tinaba avrai una carta prepagata che potrai ricaricare con bonifici, carta o in contanti presso gli esercenti convenzionati, avrai la possibilità di fare bonifici gratuiti e di scambiare denaro con gli altri clienti Tinaba senza costi.

Con le funzionalità di questo conto puoi anche pagare il conto in comune al ristorante versando la tua quota. I prelievi dagli ATM Banca Profilo sono gratuiti, presso le altre banche hai 24 prelievi gratis e poi ti costeranno 2 euro. Con questa carta conto non potrai fare trading online.

6. Webank

L’ultimo conto corrente segnato è WeBank, il conto digitale di BPM. La soluzione offerta è un conto con un canone annuo di 24 euro, 2 euro al mese. Se attivi questa soluzioni i servizi gratuiti che potrai sfruttare sono:

bonifici in Italia

prelievi in Italia e in UE

carte di debito e di credito gratuite

l’imposta di bollo gratuita

assegno gratuito

Potrai fare trading online e operare dall’App online o sullo smartphone. Con questo conto potrai gestire i tuoi bonifici, i pagamenti CBILL, i MAV e i RAV, domiciliare le tue utenze e pagare gli F24. Hai anche la possibilità, se fornisci le garanzie richieste, di avere prestiti in pochi minuti per un importo massimo di 30 mila euro e potrai anche avere un fido flessibile per il tuo conto.

