Conti correnti online: i migliori di agosto 2020

Canone zero, accesso 24 h su 24 alle operazioni e servizi innovativi per controllare e gestire i propri risparmi. Ecco quali sono i migliori conti correnti online da aprire ad Agosto 2020 e una guida per scegliere il più adatto a voi

I conti all digital offrono diversi vantaggi rispetto a quelli tradizionali, ma in genere il più apprezzato è il costo di canone e gestione inferiore a quello richiesto per i prodotti fisici. In questo periodo di lockdown è aumentato l’utilizzo di questi strumenti.

Uno dei vantaggi dei conti correnti online è, infatti, di poter controllare e operare da remoto. Le app e le piattaforme delle banche che propongono queste soluzioni forniscono ai clienti servizi di trading, accumuli di denaro per progetti, sblocco con selfie.

Anche per quel che riguarda i costi, i conti digital propongono delle condizioni convenienti. I clienti che aprono questi conti possono effettuare e ricevere bonifici senza pagare commissioni, hanno anche delle offerte per prelievi e operazioni agli ATM.

Le commissioni per operare presso gli sportelli sono invece piuttosto elevate. Un altro svantaggio è che le banche virtuali sono spesso sprovviste di sportelli fisici e di addetti all’assistenza di persona del cliente.

Aprire un conto online è semplice e vi saranno richiesti: copia del documento di identità, numero di cellulare e mail. Queste soluzioni, come i conti correnti tradizionali, possono essere aperte da cittadini italiani, o con residenza nel nostro Paese o permesso di soggiorno di lunga durata, che abbiano compiuto 18 anni.

Le norme antiriciclaggio

L’unico adempimento che differenzia le aperture di un conto tradizionale e quelle di conti digitali riguarda il controllo dell’identità dell’intestatario. Secondo le nuove norme antiriciclaggio ai nuovi correntisti si potrà chiedere di:

effettuare un bonifico (di una cifra simbolica)

attivare la domiciliazione di servizi

effettuare una videochiamata per il riconoscimento del correntista

Il bonifico dovrà avere come causale un codice univoco fornitovi dalla banca al momento della sottoscrizione del contratto.

I migliori conti correnti online di Agosto 2020

Per il conto corrente online adatto alle vostre esigenze può essere utile un confronto tra le offerte e le condizioni poste dagli istituti bancari per le soluzioni digital. Per poter risparmiare tempo e avere un quadro chiaro delle migliori promozioni per chi apre un conto corrente ad Agosto, si può utilizzare il comparatore di SosTariffe.it.

L’algoritmo scandaglierà le offerte del mese delle banche e vi restituirà solo i risultati in linea con i filtri di ricerca da voi impostati. Dovrete indicare la fascia d’età del nuovo correntista, il profilo di utilizzo e se si vuole un conto a canone zero, digital, con la funzione di trading o di accredito dello stipendio, oppure un conto per pensionati.

Se un conto attira la vostra attenzione è importante che clicchiate su Maggiori Informazioni e su Condizioni economiche, questa voce infatti vi porterà al Foglio informativo del prodotto da voi selezionato. Dovete sempre leggere il contratto prima di sottoscrivere qualsiasi accordo per attivare prodotti online.

Scopri la convenienza dei migliori conti correnti online

Ecco la classifica di Agosto dei migliori conti correnti online 2020:

UniCredit My Genius

WeBank

Crédit Agricole conto Online

Conto Corrente N26

1. My Genius UniCredit

Questo conto modulare di UniCredit è un prodotto a canone zero e che offre degli incentivi interessanti ai nuovi correntisti. My Genius, senza promozioni, avrebbe un costo di 3 euro al mese per l’attivazione della funzione Banca Multicanale. Con l’offerta attuale invece si potrà usufruire dei vantaggi di questo servizio, che vi consentirà di avere accesso tramite ogni canale disponibile al conto, senza pagare nessun canone.

Per i nuovi correntisti My Genius è incluso nell’offerta di apertura anche un bonus da 150 euro. Si dovrà però rispettare una delle seguenti condizioni:

accreditare lo stipendio o la pensione entro Dicembre 2020

fare un versamento e mantenere almeno 500 euro sul conto fino al 31 Dicembre

I costi per operare presso gli sportelli delle filiali e degli sportelli UniCredit sono:

nessuna commissione sui prelievi presso ATM Unicredit

2 euro per i prelievi presso ATM altre banche

bonifici SEPA gratis verso conti italiani

bonifici SEPA da e verso paesi UE 7,25 euro

bonifici verso altri paesi stranieri 18,50 euro

Nel pacchetto base di My Genius è compresa anche senza alcuna spesa la carta My One Visa. I clienti potranno effettuare bonifici e operazioni in giroconto senza spese di commissione. My Genius è anche un conto abilitato al servizio di prelievo senza carta.

Il plus di My Genius è dato dai moduli, queste soluzioni possono essere abbinate a piacimento del cliente al conto corrente principale e si potrà attivare e disattivare un pacchetto diverso anche ogni mese. Le soluzioni tra cui scegliere sono i moduli Silver (9 euro al mese), Gold (12 euro al mese) e Platinum (22 euro mensili).

Il conto Silver include:

bonifici online gratis

una carta prepagata senza costi di emissione

un carnet da 10 assegni

Il modulo Gold aggiungerà a questi servizi:

carta di credito senza costi di emissione, a canone zero

Annunci Google

Le carte tra cui scegliere sono UniCredit Card Flexia Classic, UniCredit Card Flexia Classic WWF, UniCredit Card Flexia Classic E, UniCredit Card Flexia Giovani. Se si spenderanno 2 mila euro l’anno sarà possibile azzerare le spese del conto anche negli anni successivi.

Con il conto Platinum saranno inclusi nel canone tutti i servizi e le condizioni dei due moduli descritti, questi correntisti inoltre potranno contare su:

assegni senza costi di emissione

commissioni nulle per prelievi ATM presso altre banche sia in Italia che all’estero

commissione esecuzione bonifici SEPA su tutti i canali

commissione per pagamento fattura Telepass

spese di invio estratto conto cartaceo

spese produzione e invio contabili

spese di invio per ogni documento cartaceo

Sarà possibile azzerare i costi dei canoni dei moduli se si ha un patrimonio di almeno 150 mila euro. Se si analizzano in dettaglio le condizioni contrattuali si scopre che chi apre un conto My Genius otterrà anche bonus mensili di 2 o 3 euro per l’attivazione di domiciliazioni e per l’accredito di stipendio o pensioni.

Ottieni maggiori informazioni sul conto My Genius

2. WeBank

Il cliente per aprire un conto con WeBank, la banca online di BPM, necessita di carta di identità, codice fiscale e mail o numero di telefono. Il prodotto offerto da questa banca a canone zero e con spese di operatività online azzerate.

Il conto corrente WeBank non ha spese di gestione e come offerta per i nuovi clienti la banca pagherà i 34,20 euro dell’imposta di bolla, tassa sul possesso dei conti correnti che per legge ogni intestatario deve versare ogni anno.

Con l’apertura di WeBank i correntisti otterranno le seguenti condizioni:

prelievi gratis in UE e in Italia

bonifici gratis online

commissione sui bonifici 3 euro presso gli sportelli

carta di debito zero spese

carnet da 10 assegni

opzione trasloco conto corrente

Cartaimpronta one a canone zero

prelievi gratis da ATM sia della propria banca che da altri istituti

bonifico all’estero 15 euro

ricarica della carta prepagata 3 euro in contanti, 1 euro online

I clienti potranno richiedere l’estensione del fido e sono anche disponibili dei prestiti a condizioni agevolate al massimo fino a 30 mila euro. Il conto WeBank è uno dei pochi a zero spese che permette di effettuare operazioni di trading online.

Scopri come aprire WeBank a zero spese

3. Conto Crédit Agricole Online

Il Crédit Agricole Online è un conto corrente a canone zero che offre una serie di incentivi molto interessanti per chi apra questo prodotto ad Agosto.

Per chi sottoscriva un contratto questo mese il servizio Nowbanking sarà compreso nell’offerta insieme a voucher da 80, 100 o 120 euro.

Il welcome bonus da 100 euro sarà riconosciuto a coloro che acquistino 2 polizze Crédit Agricole o che spendano 500 euro nei primi due mesi di sottoscrizione del conto. Le spese dovranno essere fatte con la carta Easy Plus, oppuresi dovrà effettuare almeno 10 transazioni da 10 euro come pagamento POS o wallet digitale.

Il voucher da 80 euro sarà riservato ai clienti che oltre al conto online sottoscrivano una carta American Express Verde. Il bonus più corposo, quello da 120 euro, sarà sotto forma di voucher da spendere sulla piattaforma di formazione Ninjia Academy o per le consegne a domicilio su Just Eat.

Si potrà ottenere quest’ultimo bonus richiedendo l’accredito della pensione o dello stipendio sul conto o abbiano ricevuto due accrediti online da almeno 2.500 euro.

Le condizioni applicate alla sottoscrizione di questo prodotto saranno:

25 prelievi gratis presso altri ATM

prelievi presso banche convenzionate gratis

2 euro per i bonifici SEPA allo sportello verso la stessa banca

2,50 euro per bonifici SEPA allo sportello verso altre banche

bonifico istantaneo 0,05% dell’importo

0,85 euro per farsi inviare la copia cartacea dei documenti bancari

Apri un conto Crédit Agricole Online

4. Conto corrente N26

Aprendo questo conto si dovrà scaricare l’app della banca tedesca N26 sul proprio smartphone o device, la gestione delle operazioni e del conto sarà legata completamente all’applicazione e alle sue funzioni.

Questo prodotto è a canone zero, le condizioni per le operazioni compiute saranno le seguenti:

bonifici SEPA gratuiti online

bonifici istantanei con altri utenti N26

domiciliazione utenze senza commissioni

prelievi gratuiti illimitati nell’area euro

pagamenti in 19 valute straniere al cambio reale e con commissioni contenute

Con l’apertura di questo conto si otterrà una carta di debito a canone zero. Si potranno inoltre utilizzare le funzioni web di questo gestore, con il profilo digitale si potranno monitorare spese e investimenti, sarà possibile creare progetti per accumulare somme per le spese o per il pagamento delle tasse.

Apri il conto corrente N26

Annunci Google