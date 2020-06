Conti correnti online con carta di credito: le migliori offerte di Giugno 2020

Il conto corrente e la carta di credito sono due prodotti fondamentali per la gestione del proprio denaro e delle varie spese, periodiche o straordinarie. Per questo è molto importante scegliere con attenzione il conto da attivare e la tipologia di carta di credito da richiedere. Ecco quali sono le migliori offerte di giugno 2020 per quanto riguarda i conti correnti online con carta di credito inclusa.

Nella scelta del conto corrente è necessario valutare diversi fattori. I costi di gestione e le commissioni applicate alle singole operazioni sono, senza dubbio, un parametro fondamentale per la valutazione della qualità del conto. Chi ha l’esigenza di avere a propria disposizione una carta di credito, inoltre, dovrà considerare anche le caratteristiche di questo strumento nella scelta del conto corrente.

Tra le migliori soluzioni disponibili in questo momento troviamo i conti correnti online. Si tratta di prodotti completi ed economici che permettono di ridurre e, molto spesso, azzerare i costi di gestione senza rinunciare ad una vasta gamma di prodotti e servizi collegati. Tra i prodotti collegati al conto troviamo anche la carta di credito.

Chi sceglie un conto corrente online, di solito, ha la possibilità di accedere a diverse opzioni per la carta di credito con costi particolarmente ridotti e tanti servizi collegati. Si tratta, quindi, di una soluzione da analizzare con molta attenzione al momento della scelta del nuovo conto in quanto consente una gestione delle proprie risorse finanziarie semplificata a fronte di costi più contenuti e servizi ancora più completi.

Ricordiamo che tramite il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti è possibile individuare i migliori conti del momento, con una particolare attenzione ai conti online, e verificare le condizioni a disposizione dei clienti per l’accesso ad una carta di credito, uno strumento di pagamento essenziale in molti casi.

Qui di seguito, invece, andiamo ad analizzare quelle che sono le migliori offerte di giugno per chi è in cerca di un conto corrente online con carta di credito inclusa e vuole attivare un prodotto che sia in grado di offrire tutti i servizi di cui si ha bisogno ad un costo contenuto e con una completa gestione online.

Conto Widiba

Tra le migliori soluzioni da tenere in considerazione per chi è in cerca di un conto corrente online con carta di credito abbinata troviamo il Conto Widiba. Si tratta di un prodotto davvero molto interessante, ricco di servizi e caratterizzato da costi ridotti. Il Conto Widiba è una delle migliori opzioni del momento del settore dei conti online ed offre anche diverse soluzioni per quanto riguarda la carta di credito da abbinare al conto stesso.

Andiamo con ordine e partiamo dalle caratteristiche del conto. Il Conto Widiba è un conto corrente con canone gratuito per i primi 12 mesi. Il cliente può ottenere l‘azzeramento del canone a tempo indeterminato semplicemente impostando l’accredito dello stipendio o della pensione oppure mantenendo una giacenza media di almeno 5 mila Euro. Se non vengono rispettate queste condizioni, dal secondo anno, il conto corrente di Widiba presenterà un canone trimestrale di appena 5 Euro.

Il Conto Widiba permette di eseguire bonifici SEPA senza costi, include la possibilità di attivare linee libere e vincolate di deposito e mette a disposizione del cliente una carta di debito con canone zero. La carta di debito può essere utilizzata per il prelievo (gratuito da qualsiasi ATM in Italia per importi superiori a 100 Euro) e per acquisti, in negozio e online, senza commissioni. Chi sceglie Widiba potrà contare su PEC e Firma Digitale gratis sino a quando resterà cliente dell’istituto.

Passiamo ora alla carta di credito. Chi attiva il Conto Widiba può richiedere la carta di credito scegliendo tra le versioni Classic, Gold e Oronero e tra i circuiti Visa e Mastercard. La carta di credito proposta da Widiba presenta, nella versione Classic, un canone trimestrale di 5 Euro ed un plafond di 1.500 Euro. A disposizione dei clienti c’è anche l’anticipo di contante con una commissione del 4% con un minimo di 2.5 Euro.

Le carte di pagamento di Widiba sono personalizzabili dal cliente, che può scegliere tra svariati layout la soluzione estetica più in linea con i propri gusti, e supportano i pagamenti contactless anche tramite i servizi digitali come Google Pay e Apple Pay che consentono di effettuare pagamenti tramite smartphone e smartwatch.

Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti che scelgono il Conto Widiba c’è una promozione di benvenuto di sicuro interesse. Attivando il conto corrente, infatti, si potrà attivare anche una linea vincolata a 6 mesi con un tasso lordo annuo promozionale pari all’1.6%. L’apertura del Conto Widiba va effettuata direttamente online. Basta cliccare sul link qui di sotto per avviare una rapida procedura di attivazione.

Conto illimity

Un altro conto corrente online con carta di credito inclusa e con tanti altri servizi aggiuntivi è il Conto illimity di illimity bank. Si tratta di una delle migliori proposte disponibili sul mercato in questo momento grazie anche alla possibilità di offrire un servizio completo (completamente digitale) al cliente.

Anche in questo caso, per l’analisi del prodotto, partiamo dal conto corrente. Il Conto illimity è un conto corrente con canone azzerato per il primo anno. illimity offre anche un conto corrente a canone zero (denominato Conto Smart) ma per chi è in cerca anche di una carta di credito, la soluzione più interessante è, senza dubbio, quella che analizziamo di seguito.

Il Conto illimity prevede la possibilità di azzeramento del canone a tempo indeterminato (invece di 8,50 Euro al mese) semplicemente rispettando due di questi tre requisiti:

almeno 750 Euro di entrate mensili

almeno due domiciliazioni attive

almeno 300 Euro di transazioni mensili con le carte

Il Conto illimity include bonifici SEPA istantanei senza commissioni, il servizio illimity connect (che permette di gestire un conto corrente di un’altra banca dall’home banking di illimity) ed una carta di debito senza canone aggiuntivo. La carta di debito permette di effettuare prelievi (senza commissioni per importi pari o superiori a 100 Euro tutto il mondo) ed acquisti, sia online che in negozio, senza commissioni.

Per quanto riguarda la carta di credito, i clienti che scelgono il Conto illimity hanno la possibilità di richiedere la carta di credito dell’istituto. Si tratta di una carta a canone zero che offre una lunga serie di funzioni di sicurezza avanzata (3D Secure, SMS Alert, sospensione carta, gestione canali e aree geografiche di pagamento) e presenta un massimale di 1.500 Euro (incrementabile in base alle esigenze del cliente).

La carta, utilizzabile anche per acquisti online, usa il circuito Mastercard e permette l’anticipo di contanti con commissione del 4% (minimo di 0,52 Euro per operazioni area EU e di 5,16 Euro per operazioni area Extra EU). Le carte di pagamento di illimity (c’è anche la possibilità di richiedere una prepagata) supportano sia Google Play che Apple Pay permettendo agli utenti di effettuare pagamenti digitali in modo semplice.

Per i clienti che attivano il Conto illimity c’è la possibilità di richiedere anche il Conto Deposito con la possibilità di sfruttare un tasso lordo annuo massimo del 2% (per linee vincolate per almeno 36 mesi). L’attivazione delle linee vincolate non prevede costi e il cliente può scegliere tra svariate opzioni il tipo di deposito da effettuare.

Il Conto illimity è attivabile direttamente online. La procedura di sottoscrizione è accessibile dal link qui di sotto.

Conto Webank

Un altro conto corrente online con carta di credito inclusa da tenere d’occhio è Conto Webank. Si tratta di un prodotto davvero molto interessante che, senza presentare costi aggiuntivi, offre diversi servizi e la possibilità di gestire, al meglio, il proprio denaro con tutti gli strumenti online di cui si ha bisogno.

Il Conto Webank è un conto corrente a zero spese. Sia il canone che tutti i principali servizi, a partire dai bonifici, sono azzerati garantendo all’utente una gestione dei propri risparmi senza spesa extra. Per chi attiva il conto corrente c’è la carta di debito internazionale che può essere utilizzata per prelievi di contante (senza commissioni in area Euro) e acquisti sia online che in negozio.

Per i clienti che richiedono il conto corrente di Webank c’è la possibilità di richiedere anche la carta di credito. L’istituto offre diverse soluzioni a partire dalla Cartaimpronta One, carta di credito caratterizzata da un plafond minimo di 500 Euro (incrementabile sino a 7600 Euro). La carta ha canone zero (è possibile richiedere una seconda carta, questa volta con canone annuale di 12 Euro).

Non sono previste commissioni per gli acquisti effettuati in Euro (per valute differenti c’è una maggiorazione dell’1.5%). L’anticipo di contante è previsto ma con una commissione del 3% sull’importo richiesto (minimo 3 Euro in area Euro e 4 Euro in area extra Euro). Per i clienti più esigenti c’è la Cartaimpronta Gold Plus che, tra i vari vantaggi, prevede un plafond incrementabile sino a 30 mila Euro.

Il Conto Webank è disponibile tramite una semplice procedura di attivazione online, accessibile dal link qui di sotto.

