Conti correnti gratuiti: 5 offerte di Settembre 2021

Come si individua il conto corrente più economico , con il quale risparmiare sulle spese generalmente previste su un conto corrente tradizionale? Vediamo di seguito come utilizzare un comparatore di conti correnti online in modo tale da trovare le offerte di conti a zero spese disponibili nel mese di settembre 2021 .

Conti correnti gratuiti: esistono o si tratta di una mera trovata commerciale? Trovare un conto corrente a zero spese, che non preveda il canone mensile di gestione, è possibile se ci si affida al meccanismo della comparazione e si valutano le promozioni sui conti correnti online.

Si tratta di strumenti per gestire i propri soldi del tutto simili a un conto corrente tradizionale, con la differenza che permettono di accedere a risparmi non indifferenti. In alcuni casi, per esempio, non si dovrà neanche pagare l’imposta di bollo, che sarà a carico dell’istituto di credito.

Qual è il metodo più veloce ed efficace per individuare un conto corrente online a zero spese? Continua leggere queste righe e scopri con noi tutti i vantaggi della comparazione online e della sottoscrizione di un conto corrente gratuito.

Come funziona un comparatore di conti corrente online

Il comparatore di conti correnti è uno strumento attraverso il quale sarà possibile confrontare, in pochi minuti, le migliori offerte di conti correnti online disponibili in circolazione.

Per farlo, non sarà necessario iscriversi né pagare: il tool potrà essere utilizzato gratuitamente, in qualsiasi momento, sia da desktop, sia scaricando la comoda applicazione dedicata.

Si potrà innanzitutto scegliere tra diverse tipologie di conto corrente, quali per esempio il conto per giovani, il conto per pensionati, il conto business. Si potranno poi indicare una serie di parametri specifici che si vorrebbe trovare in un conto corrente, grazie alla presenza di una serie di filtri.

I 5 migliori conti correnti gratuiti di settembre 2021

L’analisi effettuata per il mese di settembre 2021, ha messo in evidenza che i migliori conti correnti a zero spese che si potranno attivare nel mese di settembre 2021 sono quelli proposti da:

Widiba;

Unicredit;

ING;

Dots;

N26.

Analizziamo le analogie e le differenze in termini di risparmio e di servizi che sono inclusi direttamente alla sottoscrizione del conto, evidenziando anche quali sono le operazioni per le quali sono invece previsti dei costi.

1. Conto Corrente Widiba

Widiba è una banca 100% digitale, la quale propone un conto corrente con canone annuo gratuito per tutti i nuovi clienti, per un periodo di 12 mesi.

Il conto corrente Widiba, che potrà essere sottoscritto anche tramite SPID, si caratterizza per:

la presenza dei pagamenti con Google Pay;

i bonifici online gratuiti;

la possibilità di poter fare trading online.

Tra i vantaggi di questo conto corrente, troviamo la possibilità di poter richiedere:

una carta prepagata, con canone pari a 10 euro;

due diverse tipologie di carte di credito, con canone a partire da 20 euro.

Alle operazioni gratuite, si affiancano anche alcune operazioni al pagamento. In particolare, sarà possibile eseguire, al costo di 3 euro:

i bonifici allo sportello;

i prelievi allo sportello.

Per avere maggiori informazioni in merito, clicca sul link qui sotto.

Meritano una menzione speciale le carte di credito che si potranno richiedere con il conto corrente Widiba. Come anticipato, ne esistono 2 versioni. La prima è Widiba Carta Classic, che prevede un costo del canone pari a 20 euro e ha un plafond di 1.500 euro.

La seconda, invece, si chiama Widiba Carta Gold:

ha un costo del canone pari a 50 euro;

si caratterizza per un plafond di 3.000 euro.

Per poterle richiedere si dovrà avere un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro, oppure accreditare uno stipendio di almeno 800 euro.

2. Conto corrente Unicredit

Il conto corrente online proposto da Unicredit si chiama My Genius: il conto prevede il canone gratuito solo per i nuovi clienti che decideranno di attivarlo entro il 30 settembre 2021.

In questo caso, si avrà anche diritto:

alla carta di debito My One gratuita e senza costi di gestione;

ai bonifici online gratuiti.

Saranno invece a pagamento le seguenti operazioni:

prelievo ATM presso un’altra banca, disponibile al costo di 2 euro;

prelievo allo sportello, disponibile al costo di 3,50 euro;

bonifico allo sportello, disponibile al costo di 7,25 euro.

Per avere maggiori informazioni in merito, clicca sul link qui sotto.

3. Conto corrente Arancio

ING propone un conto corrente gratuito che potrà essere attivato direttamente online: si tratta di conto corrente Arancio.

Si potrà avere diritto al canone a zero spese scegliendo di accreditare il proprio stipendio sul conto corrente. In aggiunta, si avrà diritto alla gratuità dei prelievi presso gli ATM di altre banche e dei bonifici.

Tra i servizi che caratterizzano questo conto corrente ricordiamo:

la possibilità di pagare con Apple Pay e Google Pay;

la possibilità di fare trading online;

il costo del singolo assegno gratuito;

la commissione sul carburante gratuita.

Potrà anche essere richiesta l’emissione di una carta di credito con canone pari a 24 euro.

Per avere maggiori informazioni in merito, clicca sul link qui sotto.

4. Conto corrente DOTS

Dots permette di aprire un conto corrente con canone a zero spese che permetterà di gestire i propri risparmi in modo davvero semplice e immediato.

Scegliendo questa tipologia di conto corrente di avrà a propria disposizione una carta di pagamento virtuale, ma sarà anche possibile richiedere la carta fisica.

Saranno gratuite le seguenti operazioni:

i prelievi presso gli ATM di altre banche;

i bonifici allo sportello;

i bonifici online.

Per avere maggiori informazioni in merito, clicca sul link qui sotto.

5. Conto Corrente N26

N26 è una banca digitale con la quale è possibile sottoscrivere online un conto corrente gratuito, che prevede anche la gratuità dell’imposta di bollo (e che potrà essere aperto con un semplice selfie). La sottoscrizione del conto N26 consentirà di ricevere in regalo 1 anno di abbonamento ad Amazon Prime Video.

Ecco quali sono i vantaggi previsti nel caso in cui si dovesse scegliere questo conto corrente:

carta di debito gratuita;

bonifici istantanei tra utenti N26;

pagamenti con carta in valuta estera gratuiti;

cambio PIN e gestione massimali pagamenti;

la possibilità di mettere in pausa la carta tramite app;

le notifiche sui movimenti in tempo reale.

Per aver maggiori informazioni sul conto corrente gratuito di N26, clicca sul link che trovi qui sotto.

L’analisi comparativa effettuata sui migliori conti correnti online gratuiti che si potranno attivare a settembre 2021 ha messo in evidenza il fatto che i principali vantaggi che si potranno ottenere sono relativi all’assenza del canone mensile di gestione e ad ulteriori servizi a costo zero, come la mancanza dell’imposta di bollo o di commissioni sui bonifici online o sui prelievi presso gli ATM di altre banche.