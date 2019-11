Conti correnti giovani: i migliori a novembre 2019

Per i clienti più giovani non è facile individuare l’opzione migliore per gestire il proprio denaro. La scelta del conto corrente richiede, infatti, un’analisi attenta di un gran numero di fattori che vanno considerati, nei minimi dettagli, per poter individuare l’opzione più adatta alle proprie esigenze. Ecco quali sono i migliori Conti correnti giovani di novembre 2019 e come fare ad attivarli direttamente online in pochi click.

Conto Widiba

Una delle migliori opzioni per i giovani alla ricerca di un nuovo conto corrente è rappresentata dal Conto Widiba. Si tratta di un conto corrente flessibile e completo che offre una lunga serie di vantaggi ai nuovi clienti che ne richiedono l’apertura (un procedimento eseguibile direttamente online in pochi click).

Il Conto Widiba è un conto corrente a canone zero per il primo anno. Successivamente, il conto presenterà un costo trimestrale di 5 Euro che potrà essere azzerato a tempo indeterminato semplicemente procedendo con l’accredito dello stipendio direttamente sul conto corrente. In questo modo, si andranno ad annullare i costi di gestione e mantenimento del conto.

Chi sceglie Conto Widiba, inoltre, potrà contare anche su di una carta di debito, disponibile senza alcun costo aggiuntivo. La carta di pagamento in questione verrà inviata da Widiba direttamente al domicilio dell’utente che potrà utilizzarla per effettuare pagamenti e e prelievi di contante. Da notare che il prelievo è senza commissioni da qualsiasi ATM in Italia per importi superiori a 100 Euro (in caso contrario è previsto l’addebito di una commissione di 1 Euro).

Con la carta di debito di Widiba è possibile eseguire maxi-prelievi direttamente da conto corrente (l’importo massimo è di 1550 Euro) ed effettuare pagamenti sfruttando i circuiti Apple Pay e Google Pay utilizzando il proprio smartphone in sostituzione della carta di pagamento tradizionale. Il cliente, inoltre, ha la possibilità di richiedere, senza costi aggiuntivi, una seconda carta di debito da collegare al proprio conto corrente.

Per chi sceglie il Conto Widiba c’è la possibilità di richiedere la Carta di Credito. La carta Classic presenta un canone trimestrale di 5 Euro ed un plafond di base di 1.500 Euro. Per quanto riguarda l’anticipo di contante, invece, sia in area Euro che in area extra Euro è prevista una commissione del 4% dell’importo con un minimo di 2,50 Euro. Da notare che Widiba offre anche la Carta di Credito Gold e la Prepagata.

Segnaliamo che, per i nuovi clienti che aprono il conto Widiba entro il 20 novembre, è disponibile una promozione di benvenuto davvero molto interessante. Aprendo il conto sarà possibile attivare una Linea Vincolata promozionale con tasso lordo dell’1.5% per vincoli di durata pari a 6 mesi.

La procedura di apertura del conto corrente di Widiba è eseguibile interamente online, cliccando sul box qui di sotto. Bastano pochi minuti per completare tutto l’iter che porterà all’attivazione del conto con le caratteristiche indicate in precedenza.

Richiedi il conto corrente di Widiba

Conto N26

Il Conto N26 è una delle soluzioni più interessanti e complete per gli utenti più giovani alla ricerca di un conto corrente semplice da utilizzare e che non comporti inutili costi aggiuntivi. Il Conto N26 è un conto corrente a zero spese (il canone è azzerato per tutti nella versione base del conto) che può essere gestito completamente online, tramite una comoda applicazione per smartphone disponibile sia su Android che su iOS.

Per chi sceglie N26 ci sarà la possibilità di utilizzare una carta di debito Mastercard ideale sia per eseguire prelievi di denaro contante che per effettuare pagamenti, sia nei negozi che online. Per quanto riguarda il prelievo, i clienti N26 possono contare su prelievi gratuiti in Euro per qualsiasi importo e presso qualsiasi ATM dell’area Euro.

I pagamenti sono gratis in qualsiasi valuta. Da notare, inoltre, che N26 supporta sia Google Pay che Apple Pay permettendo di semplificare, ulteriormente, le transazioni effettuate con il proprio smartphone che potrà essere utilizzato in sostituzione della carta di pagamento fisica.

Per i clienti più esigenti, il Conto N26 è disponibile anche in due varianti “premium”. Ecco i dettagli:

Conto N26 You: oltre ai benefici di Conto N26, questa soluzione include prelievi gratuiti in tutto il mondo, pacchetto assicurativo Allianz e sconti e offerte partner al costo di 9,99 Euro al mese

oltre ai benefici di Conto N26, questa soluzione include prelievi gratuiti in tutto il mondo, pacchetto assicurativo Allianz e sconti e offerte partner al costo di 9,99 Euro al mese Conto N26 Metal: oltre ai benefici di Conto N26 You, questa soluzione include accesso a esperienze esclusive ed un servizio clienti dedicato al costo di 16,99 Euro al mese

Il Conto N26, in tutte le sue forme, può essere attivato direttamente online, seguendo una procedura semplice ed immediata. Per attivare il conto corrente è sufficiente cliccare sul box qui di sotto e poi scegliere l’opzione “Apri il conto”. La procedura di sottoscrizione richiederà meno di 10 minuti per essere completata.

Attiva online il Conto Corrente N26

Per i giovani freelance c’è la possibilità di puntare sul Conto N26 Business, una soluzione riservata ai professionisti che conserva tutte le caratteristiche “smart” del Conto N26. Quest’opzione presenta un canone gratuito ed include anche uno 0.1% di cashback.

Scopri Conto N26 Business

Conto Webank

Tra le migliori opzioni per chi è in cerca di un conto corrente particolarmente indicato per i clienti più giovani troviamo il Conto Webank. Si tratta di un conto corrente a zero spese che può garantire una lunga serie di strumenti e funzionalità agli utenti oltre ad una serie di iniziative promozionali che renderanno l’apertura ancora più vantaggiosa.

Per prima cosa, è importante sottolineare che il Conto Webank è un conto corrente a canone zero e non presenta, quindi, costi fissi con cui dover aver a che fare. Attivando questo conto corrente, inoltre, il cliente potrà contare su di una carta di debito denominata Carta di debito internazionale. Questa carta può essere utilizzata, liberamente, per effettuare pagamenti ed anche per il prelievo di contanti, disponibile senza commissioni in tutta l’area Euro.

Per i clienti più esigenti, inoltre, ci sono le carte di credito come la Cartimpronta ONE, che presenta canone gratuito, oppure la più completa Cartimpronta Gold Plus che può contare su di un maxi-plafond da 5.200 Euro. A completare la gamma di carte di pagamento disponibili per chi sceglie il Conto Webank troviamo le prepagate come la Carta Prep@id by Banco BPM, uno strumento ideale per effettuare pagamenti, sia online che nei negozi, in tutta sicurezza e senza la necessità di aver a disposizione contante (la carta è accettata da qualsiasi POS che accetta carte Mastercard).

Per i nuovi clienti che scelgono il Conto Webank c’è la possibilità di sfruttare un’interessante promozione “di benvenuto”. Attivando il conto corrente e scegliendo di attivare una linea vincolata Promo a 12 mesi con tasso dello 0.3% e importo di almeno 1.000 Euro oppure accreditando lo stipendio si riceveranno 80 Euro di buoni carburante IP.

L’apertura di Conto Webank è molto semplice. L’intera procedura, accessibile cliccando sul box qui di sotto, può essere completta in pochi minuti. Per ultimare la richiesta di apertura è necessario avere a propria disposizione la Carta di identità, il Codice Fiscale, il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail.

Attiva online il Conto Webank

Conto illimity

Tra le migliori opzioni di novembre 2019 per i clienti più giovani interessati all’apertura di un nuovo conto corrente segnaliamo anche il Conto illimity, una soluzione attualmente proposta in promozione sino al prossimo 15 di gennaio. Attivando entro tale data il conto corrente di illimity, una delle novità più interessanti del settore bancario italiano, si potrà contare sul canone mensile azzerato per un anno (di norma il conto ha un canone mensile di 8 Euro).

Successivamente, il Conto illimity resterà a canone zero semplicemente rispettando due di queste tre opzioni:

Almeno 750 Euro di entrata mensile

Almeno due domiciliazioni sul tuo conto

Almeno 300 Euro di transazioni mensili con carte

Per chi sceglie il Conto illimity ci sarà a disposizione una carta di debito internazionale con canone gratuito. Questa carta potrà essere utilizzata per effettuare pagamenti ed anche per eseguire prelievi in tutto il mondo per importi pari o superiori a 100 Euro. Da notare, inoltre, che il cliente potrà richiedere anche la Carta di Credito internazionale disponibile in via promozionale con canone zero.

Le carte di pagamento incluse nel Conto illimity potranno contare sul supporto ai sistemi di pagamento Apple Pay e Google Pay che permetteranno all’utente di utilizzare lo smartphone in sostituzione della carta di pagamento fisica, semplificando, ancora di più, l’iter di pagamento e gli acquisti.

L’apertura di Conto illimity può essere completata direttamente online, seguendo una procedura di sottoscrizione molto semplice accessibile cliccando sul box qui di sotto e scegliendo, successivamente, l’opzione “Apri conto”. La promozione attualmente in corso, riservata ai nuovi clienti che scelgono illimity, terminerà il prossimo 15 gennaio.

Richiedi online Conto illimity

Conto Crédit Agricole Online

Continua anche per il mese di novembre 2019 la promozione dedicata al Conto Crédit Agricole Online, una soluzione davvero molto interessante anche per i clienti più giovani interessati all’apertura di un conto corrente completo, gratuito ed in grado di offrire diversi bonus aggiuntivi.

Richiedendo l’attivazione di Conto Crédit Agricole Online entro la fine del 2019, infatti, sarà possibile sfruttare la promozione che permette di attivare il conto con canone annuo gratuito a tempo indeterminato andando così ad annullare i costi di gestione e manutenzione del conto corrente stesso.

Per chi sceglie il conto di Crédit Agricole, inoltre, ci sarà la possibilità di sfruttare una carta di debito Mastercard, completamente gratuita, che potrà essere utilizzata per effettuare pagamenti, sia online che nei negozi al POS, e per prelevare denaro contante senza commissioni. Da notare, inoltre, che la carta di debito supporta anche i pagamenti da mobile effettuati con il proprio smartphone utilizzando Google Pay oppure Apple Pay.

Per i nuovi clienti che scelgono Conto Crédit Agricole Online c’è la possibilità di sfruttare una promozione di benvenuto che offre la possibilità di ottenere buoni Amazon da utilizzare per fare acquisti sul popolare store. La promozione per nuovi clienti prevede:

un buono Amazon da 100 Euro se si effettua l’accredito dello stipendio oppure un versamento di 10.000 Euro (al momento dell’attivazione online del conto è necessario inserire il codice Amazon nel campo Codice Promozionale)

un buono Amazon da 100 Euro se, entro il prossimo 30 aprile 2020, si sottoscrive (tramite Nowbanking, il servizio di Internet banking dell’istituo) due polizze ramo danni di CA Assicurazioni come Protezione Vacanza, Protezione Vivi Smart e Protezione Casa più

I due buoni Amazon da 100 Euro possono essere ottenuti entrambi, facendo attenzione a seguire quanto riportato dal regolamento della promozione.

L’apertura del Conto Crédit Agricole Online può essere ultimata effettuando una semplice procedura online accessibile dal box qui di sotto. Per avviare la procedura di apertura è sufficiente scegliere l’opzione “Aprilo online” e seguire, passo dopo passo, l’iter di sottoscrizione.

Apri il Conto Crédit Agricole Online

Come scegliere il miglior conto corrente giovani

Le opzioni proposte in precedenza offrono una panoramica esaustiva di quelle che sono le migliori soluzioni per chi è in cerca di un conto corrente giovani da attivare a novembre 2019. I clienti più giovani presentano esigenze particolari e devono, quindi, optare per un conto corrente in grado di garantire le funzionalità di cui hanno bisogno.

Tra le caratteristiche irrinunciabili per un conto giovani troviamo:

la possibilità di una completa gestione online del conto e di tutti gli strumenti di pagamento

l’assenza di inutili costi fissi che non fanno altro che aumentare le spese di gestione dei propri risparmi

la possibilità di eseguire pagamenti con il proprio smartphone utilizzando circuiti come Google Pay e Apple Pay per pagare senza utilizzare la carta di pagamento

apertura facilitata tramite una procedura online che può essere completata in pochi minuti

la possibilità di sfruttare promozioni “di benvenuto” e servizi aggiuntivi in grado di rendere ancora più vantaggioso il nuovo conto corrente

Per una panoramica completa sui migliori conti correnti disponibili per i clienti più giovani è possibile consultare il compratore di SosTariffe.it disponibile cliccando sul box qui di sotto:

Scopri i migliori conti correnti per giovani