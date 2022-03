Conti correnti con carta di credito: le migliori offerte di Marzo 2022

Per individuare il miglior conto corrente con carta di credito inclusa è necessario valutare diversi aspetti, a partire dai costi di mantenimento del conto e della carta e fino ad arrivare ai vantaggi offerti dal servizio proposto dalla banca. Qui di seguito andremo ad individuare quelle che sono le migliori offerte di marzo 2022 per aprire un nuovo conto corrente e richiedere con la stessa banca una carta di credito da abbinare al conto stesso. Ecco le migliori proposte:

Scegliere il miglior conto corrente per le proprie esigenze richiede un’attenta valutazione a diversi fattori. Per un quadro completo su tutte le migliori proposte disponibili sul mercato bancario è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it. Se al conto si vuole abbinare anche una carta di credito sarà necessario effettuare una valutazione ancora più attenta per individuare le soluzioni migliori.

Ecco quali sono le proposte più interessanti del mese di marzo 2022:

I migliori conti con carta di credito inclusa di marzo 2022

Consultando le opzioni disponibili sul comparatore di SOStariffe.it è possibile individuare, facilmente, le opzioni più vantaggiose. Tra le migliori a disposizione degli utenti abbiamo selezionato:

il Conto Corrente Arancio di ING che permette di accedere alla Carta di Credito Mastercard Gold

che permette di accedere alla Carta di Credito Mastercard Gold il Conto Widiba che permette di accedere alla Carta di Credito Classic

che permette di accedere alla Carta di Credito Classic il Conto Webank che permette di accedere alla carta di credito Cartaimpronta One

Vediamo i dettagli di queste offerte:

Conto Corrente Arancio di ING

Il Conto Corrente Arancio di ING è una delle migliori soluzioni disponibili attualmente sul mercato bancario italiani per chi è in cerca di un conto corrente completo con una carta di credito inclusa. La proposta di ING è tra le più interessanti del momento anche grazie alla promozione in corso, riservata a tutti i nuovi clienti che aprono un conto corrente entro il prossimo 31 marzo.

Vediamo i dettagli. ING propone il Conto Corrente Arancio, un conto corrente gestibile completamente online, anche tramite l’app, con canone azzerato per il primo anno e azzerabile successivamente. Di listino, infatti, il conto presenta un canone di 2 euro al mese ma il primo anno è azzerato come promozione riservata a tutti i nuovi clienti. Successivamente, il canone mensile potrà essere azzerato semplicemente impostando l’accredito di stipendio o pensione oppure registrando entrate per almeno 1.000 euro al mese.

Al conto corrente è abbinata una carta di debito, utile per effettuare pagamenti (anche tramite Google Pay e Apple Pay) e per prelevare senza commissioni in Italia e in Europa. Da notare che con Conto Corrente Arancio sono incluse tutte le principali operazioni bancarie. Il cliente potrà disporre bonifici SEPA senza commissioni, avrà a disposizione un modulo assegni e potrà richiedere il rilascio di una prepagata virtuale gratis.

Veniamo ora alla carta di credito. Scegliendo il Conto Corrente Arancio di ING, infatti, è possibile richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold. Per tutti i nuovi clienti che aprono il conto entro il 31 marzo e richiedono la carta di credito entro il successivo 30 giugno è prevista una promozione speciale che azzera il canone mensile della carta per il primo anno. Successivamente, il canone sarà di 2 euro al mese ma potrà essere azzerato in due modi.

Per azzerare il canone mensile della Carta di Credito Mastercard Gold è sufficiente effettuare almeno 500 euro al mese di spese con la carta oppure attivare un piano Pagoflex che consente di dilazionare tramite un pagamento rateale le spese effettuate con carta (la dilazione prevede l’applicazione di un tasso di interesse). Rispettando una delle due condizioni, il canone della carta di credito sarà azzerato.

La Carta di Credito Mastercard Gold presenta un plafond standard di 1.500 euro. Come sottolineato in precedenza, la carta prevede un “rimborso a saldo” (l’addebito delle spese avviene il mese successivo) con possibilità di dilazionare le spese in 3, 5, 9 o 12 mesi grazie a Pagoflex. La carta di credito di ING supporta anche i pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay.

Riepiloghiamo i principali punti di forza della proposta di ING:

canone mensile azzerabile sia per il conto corrente che per la carta

conto corrente senza costi per tutte le principali operazioni bancarie

servizio Pagoflex per dilazionare i pagamenti con carta di credito

Per accedere alla proposta di ING e sfruttare la promozione in corso per tutto il mese di marzo è possibile seguire il link qui di sotto:

Conto Widiba

Un’altra ottima scelta per abbinare un nuovo conto corrente ed una carta di credito arriva da Widiba. La banca online propone, infatti, il Conto Widiba a cui è possibile abbinare la Carta di Credito Classic per accedere un’offerta completa e con costi davvero ridotti. Vediamo i dettagli di questa promozione. Widiba mette a disposizione dei nuovi clienti il Conto Widiba Start con canone azzerato per i primi 12 mesi.

Successivamente, è previsto un canone di 3 euro a trimestre che può essere azzerato facilmente. Per i clienti Under 30, ad esempio, il canone è azzerato in automatico. Da notare, inoltre, che per i clienti Over 30 è possibile accedere a sconti impostando l’accredito dello stipendio o della pensione (1 euro di sconto), oppure in caso di patrimonio complessivo di almeno 25 mila euro (1 euro di sconto).

Ci sono sconti anche in caso di investimenti da almeno 10 mila euro in risparmio gestito (2 euro di sconto) o di 20 mila euro in risparmio amministrato (1 euro al mese). Tutti gli sconti sono cumulabili fino ad azzerare il canone trimestrale previsto dal conto corrente proposto da Widiba. Oltre alla grande semplicità con cui è possibile azzerare il canone, il conto presenta diversi altri vantaggi.

C’è una carta di debito inclusa senza alcun costo ed utilizzabile sia per fare acquisti online e in negozio che per prelevare (senza commissioni per importo superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia). Da notare che è possibile disporre bonifici SEPA gratis ed accedere a linee libere e vincolate di risparmio, per incrementare il valore del proprio patrimonio. Fino a quando il conto resterà attivo, inoltre, il cliente avrà a disposizione la PEC e la Firma Digitale gratis.

Al Conto Widiba è possibile abbinare la Carta di Credito Classic proposta dalla banca. Questa carta di credito presenta un canone trimestrale di 5 euro e può contare su di un plafond di 1.500 euro. È possibile scegliere tra il circuito Mastercard e il circuito Visa. Per quanto riguarda l’anticipo di contante, invece, è prevista una commissione del 4%, con un minimo di 2.5 euro. La carta di credito prevede un rimborso a saldo e, come tutte le carte emesse dalla banca, supporta Google Pay e Apple Pay.

Riepiloghiamo i principali punti di forza della proposta di Widiba:

conto corrente con canone azzerabile

conto corrente senza costi per tutte le principali operazioni bancarie

PEC e Firma Digitale gratis

Per richiedere il conto corrente e la carta di credito con Widiba è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Conto Webank

La terza offerta che prendiamo in considerazione per abbinare il conto corrente e la carta di credito con condizioni particolarmente agevolate arriva da Webank, banca online del Banco BPM. La proposta in questione è di sicuro interesse e prevede l’attivazione del Conto Webank, un conto corrente online completo che presenta un canone di 2 euro al mese. All’interno del canone sono inclusi tutti i servizi bancari.

I correntisti di Webank possono disporre bonifici senza commissioni ed anche effettuare versamenti in contante e assegni (tramite le filiali e le aree self del Gruppo Banco BPM). Da notare che è possibile accedere a linee liberte e vincolate per incrementare il valore dei propri risparmi beneficiando di un tasso di interesse particolarmente conveniente per tutto il periodo di deposito. Per i clienti Webank ci sono anche soluzioni di credito, assicurative e di investimento con condizioni agevolate.

Nel conto corrente è inclusa la carta di debito internazionale che consente di prelevare senza commissioni in area euro oltre che di effettuare pagamenti senza commissioni. Da segnalare anche il supporto al servizio Bancomat Pay per pagare, inviare e ricevere denaro direttamente tramite l’app per smartphone del servizio. Oltre ad un conto corrente completo, Webank mette a disposizione anche la carta di credito.

Si tratta di Cartaimpronta One. Questa carta di credito presenta un canone gratuito (non è quindi necessario raggiungere una soglia di spesa minima per azzerare il costo di mantenimento) e permette di effettuare pagamenti senza commissioni in area euro. La carta di credito presenta un plafond minimo di 500 euro che potrà essere incrementato fino a 7.800 euro. È anche possibile prelevare all’ATM con una commissione del 3% (con importo minimo di 3 euro). Da notare che per i clienti più esigenti c’è Cartaimpronta Gold Plus con canone annuo di 49 euro e plafond a partire da 5.200 euro.

tutte le principali operazioni bancarie sono incluse nel canone di 2 euro al mese

carta di credito Cartaimpronta disponibile gratuitamente

Per sfruttare l’offerta è possibile richiedere il Conto Webank direttamente online, sfruttando il link qui di sotto:

