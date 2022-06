Conti correnti con carta di credito: le migliori offerte di Giugno 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Oltre a essere economici, i conti correnti online sono in cima alle preferenze dei risparmiatori anche perché offrono carte di credito con costi annui molto bassi. Denaro elettronico per pagare nei negozi oppure online, o addebitare pagamenti periodici o prelevare contanti da sportelli ATM, le carte di credito sono sempre più utilizzate e, quindi, richieste. Anche per questo motivo cresce l’attenzione verso questo strumento di pagamento anche nel momento di aprire un conto corrente.

Ma come trovare le soluzioni migliori a Giugno 2022? Con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) è possibile individuare le offerte più vantaggiose.

Carta di credito: quali sono le principali caratteristiche

CARTE DI CREDITO: 5 VANTAGGI Offre la possibilità di effettuare pagamenti senza contante Permette di effettuare spese anche quando non si dispone di fatto della relativa somma sul proprio conto L’importo speso è addebitato sul conto corrente successivamente. Di solito entro la metà del mese successivo al pagamento Prevista una tutela e un rimborso in caso di dimostrabili operazioni fraudolente È utilizzabile anche per pagamenti all’estero

Se si è maggiorenne e titolare o cointestatario di un conto corrente bancario o postale, allora è possibile richiedere una carta di credito.

Con una carta di credito si possono effettuare:

pagamenti nei negozi e online;

prelevare contanti agli sportelli ATM (bancomat);

agli sportelli ATM (bancomat); pagamenti ricorrenti, cioè gli addebiti periodici.

Le somme spese o prelevate sono anticipate dall’istituto emittente della carta di credito, per poi esserti addebitate, in genere con cadenza mensile (o più ampia), in un’unica soluzione o a rate sul conto corrente a essa abbinato.

A questo proposito, è importante tenere presente la distinzione tra carte di credito a saldo (pagamenti e prelievi effettuati sono addebitati sul conto in un’unica soluzione) o revolving (a rate, come se fosse un vero e proprio finanziamento con tanto di tassi di interesse).

Rispetto al passato, oggi il rilascio di una carta di credito è subordinato a minori requisiti reddituali e l’esito della richiesta è, in molti casi, immediato. Tuttavia, è possibile che gli istituti di credito chiedano al futuro titolare della carta delle garanzie aggiuntive. Per esempio:

mantenimento del conto corrente per alcuni mesi nella banca a cui è associata la carta;

obbligo di accreditare lo stipendio sul conto corrente abbinato;

coperture assicurative specifiche.

Conti correnti online con carta di credito: i migliori di Giugno 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito i primi 12 mesi, poi 3 euro al mese, con possibilità di azzarare le spese

Widiba Carta Classic con fido mensile di 1.500 euro e canone di 20 euro l’anno

con fido mensile di e canone di 20 euro l’anno Widiba Carta Gold con fido mensile di 3.000 euro e canone di 50 euro l’anno Conto Corrente Arancio di ING canone gratuito per sempre con accredito della stipendio o pensione o entrate mensile di 1.000 euro

per sempre con accredito della stipendio o pensione o entrate mensile di 1.000 euro carta di credito gratuita con spese mensili di almeno 500 euro (oppure canone di 24 euro l’anno), fido di 1.500 euro al mese ControCorrente Semplice di IBL Banca canone annuo gratuito (a tempo indeterminato per la versione Semplice, per 6 mesi per le altre versioni)

(a tempo indeterminato per la versione Semplice, per 6 mesi per le altre versioni) Carta di credito Classic, canone annuo 29,90 euro, Carta di credito Prestige, canone annuo 69,90 euro, per entrambe le carte il fido è in base alle esigenze del cliente Conto My Genius di UniCredit canone gratuito se lo si apre entro il 30 giugno

se lo si apre entro il 30 giugno UniCreditCard Flexia Classic, fido da minimo 1.000 a massimo 5.000 euro, canone annuo di 43 euro

Sono 4 i conti correnti online che offrono una carta di credito con costi annui bassi. Anche per questo servizio, sono quindi conti correnti vantaggiosi per i risparmiatori. I “migliori quattro” di Giugno 2022 sono stati trovati grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Per chi sta decidendo di aprire un conto corrente online che proponga anche una carta di credito a costi convenienti, merita la massima attenzione il conto Widiba Start di Banca Widiba. Infatti l’istituto 100% digitale del Gruppo Montepaschi offre, se lo si apre entro il 13 luglio, un conto zero spese per il primo anno per i nuovi clienti e con la possibilità di scelta tra due tipologie di carta di credito.

Widiba Carta Classic prevede:

un fido di 1.500 euro mensile;

mensile; canone di 20 euro l’anno.

Widiba Carta Gold prevede:

un fido di 3.000 euro mensile;

mensile; canone di 50 euro l’anno.

Oltre a permettere pagamenti online e in negozio, uutte e due le carte Widiba, appartenenti al circuito Mastercard/Visa, offrono anche:

pagamenti contactless;

collegamenti a Google Pay e Apple Pay ;

e ; nessun limite massimo di prelievo;

assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

estratto conto online gratuito, cartaceo (1 euro);

servizio di SMS alert gratuito;

servizio 3D Secure per la sicurezza degli acquisti online;

commissione per prelievo in Italia minimo 2 euro;

commissione per prelievo all’estero minimo 2 euro.

Il conto Widiba Start include pure una carta di debito (con prelievo senza commissioni per importi pari o superiori a 100 euro). Inoltre, assicura tutte le principali operazioni bancarie, a partire dai bonifici ordinari in area SEPA che sono gratis. Scegliendo il conto Widiba si hanno pure PEC e Firma Digitale gratuiti.

Dopo i primi 12 mesi a canone zero, è previsto un costo di 3 euro per la tenuta del conto. Si tratta però di un costo che è comunque azzerabile o riducibile al minimo. Ecco come:

3 euro in meno se non hai ancora 30 anni;

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

1 euro in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, sicav, polizze)

1 euro in meno se hai 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (Per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC).

Per scoprire il conto Widiba Start di Banca Widiba e richiedere la carta di credito clicca:

Scopri conto Widiba »

Conto Corrente Arancio di ING

Annunci Google

Risulta vantaggiosa anche l’offerta della banca olandese ING che, con Conto Corrente Arancio, non solo propone un conto 100% digitale a zero spese, ma anche una carta di credito conveniente:

canone zero con spese di almeno 500 euro al mese (oppure 24 euro di canone annuale, in pratica 2 euro al mese);

con spese di almeno 500 euro al mese (oppure 24 euro di canone annuale, in pratica 2 euro al mese); fido mensile di 1.500 euro;

prelievo giornaliero massimo di 600 euro;

possibilità di personalizare il PIN;

possibilità di pagamenti con Apple Pay e Google Pay.

Conto Corrente Arancio, che si apre tramite Internet con la firma digitale, con la formula “Modulo Zero Vincoli” prevede zero costi per la tenuta del conto con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese. In alternativa, il canone mensile è di 2 euro.

Conto Corrente Arancio, che è gestibile da App (con accesso con impronta digitale) oppure tramite l’home banking, include gratuitamente anche:

carta di debito Mastercard per pagamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard per pagamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi;

carta prepagata Mastercard virtuale gratuita con collegamenti a Apple Pay e Google Pay;

Mastercard virtuale gratuita con collegamenti a Apple Pay e Google Pay; possibilità di personalizzare il PIN delle proprie carte.

Per scoprire il Conto Corrente Arancio di ING e richiedere la carta di credito clicca:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

ControCorrente Semplice di IBL Banca

Con zero spese di gestione per sempre per la tenuta del conto e con la Carta di credito Classic al prezzo speciale di soli 29,90 euro di canone annuo (fido in base alle esigenze del cliente, circuito Mastercard, collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay), anche ControCorrente Semplice di IBL Banca è un conto online vantaggioso per i risparmiatori. È vero che IBL Banca per i clienti più esigenti mette a disposizione anche la Carta di credito Prestige con canone annuo di 69,90 e con una serie di servizi aggiuntivi e esclusivi.

In aggiunta alle due carte di credito, IBL Banca con ControCorrente Semplice offre:

interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi;

carta di debito inclusa, con tecnologia contactless, con abbinamento a Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e anche Bancomat Pay e Plick ;

anche e ; bonifico online ordinario gratis;

possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale.

Oltre a ControCorrente Semplice, IBL Banca propone anche tre altri tipi di conti online, che offrono una serie di servizi aggiuntivi e di vantaggi:

conto Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno); conto Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno); conto Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi 3 euro al mese, Carta di credito Classic a 19,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 49,90 euro l’anno).

Per scoprire ControCorrente Semplice di IBL Banca e richiedere la carta di credito clicca:

Scopri conto IBL banca »

Conto My Genius di UniCredit

È vantaggiosa anche la soluzione di UniCredit che propone il conto corrente online My Genius, la cui offerta scade al 30 giugno. Per i risparmiatori che apriranno il conto entro quella data, la banca milanese concede non solo un canone annuale azzerato, ma anche UniCreditCard Flexia Classic, una carta di credito (circuito Mastercard) con le seguenti caratteristiche:

pagamenti contactless nei negozi e online;

costo di emissione di 10 euro e canone annuo di 43 euro;

limite mensile di spesa da 1.000 a 5.000 euro ;

; collegamento a Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Bancomat Pay;

possibilità di scegliere la modalità di rimborso delle spese sostenute;

controllo di tutti i movimenti della carta dall’App mobile banking o dall’home banking via Internet;

pagamenti con lo smartphone per pagamenti digitali.

Per quanto riguarda invece il conto My Genius invece l’offerta prevede:

bonifici ordinari SEPA gratuiti;

giroconto online gratis;

carta di debito internazionale MyOne (circuito VISA) senza costo di emissione di 3,50 euro;

(circuito VISA) senza costo di emissione di 3,50 euro; prelievi gratuiti da tutti gli ATM di UniCredit;

possibilità di cointestare il conto stesso con richiesta online o in filiale.

L’apertura del conto online però è possibile solo se si è residenti in Italia e non se si è già titolari di un conto corrente UniCredit e/o BuddyBank, di Genius Card, del Servizio di Banca Multicanale e/o altre carte del gruppo UniCredit.

Va inoltre ricordato che il conto My Genius offre una serie di moduli aggiuntivi a pagamento (Silver, Gold, Platinum) che offrono servizi con più transazioni e maggiori agevolazioni negli investimenti in base alla quota del canone annuo stabilita per ogni singolo modulo.

Per scoprire il conto My Genius di Unicredit e richiedere la carta di credito clicca:

Scopri conto My Genius UniCredit »