Conti correnti con carta di credito: le migliori offerte di Febbraio 2022

Sono poche le offerte che ti consentono di aprire conti correnti con carte di credito e di ottenere questi prodotti a costo zero, puoi trovare però delle promozioni a pagamento molto convenienti. Per attivare una carta devi essere maggiorenne, devi essere residente in Italia ed in base al plafond che desideri ci saranno delle condizioni legate al reddito. Ecco quali sono le migliori offerte di Febbraio.

Le carte di credito ti consentono di effettuare delle spese anche se sul tuo conto corrente non hai a disposizione immediatamente la somma per gli acquisti. Ogni mese l’emittente ti garantisce un tetto massimo di spesa che potrai utilizzare e rimborsare il mese successivo. Proprio questa caratteristica rende questi prodotti a pagamento e condiziona anche l’accettazione delle domanda di emissione. Se per aprire un conto corrente gli unici requisiti richiesti sono la maggiore età e la residenza, per le carte di credito invece ci sono anche specifiche richieste legate al reddito (puoi inviare una busta paga o il CUD).

Per poter trovare i migliori conti correnti con carte di credito puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che automatizza la ricerca e ti aiuta a capire in modo semplice ed immediato quali siano le promozioni da valutare in base alle tue esigenze. Potrai personalizzare il tuo profilo come correntista per restringere il campo tra le soluzioni tra cui scegliere.

Le offerte per i conti correnti con carta di credito di Febbraio 2022

Conto Corrente Arancio di ING

L’unica offerta che ti consentirà di aprire un conto corrente e di avere anche una carta di credito gratuita è l’attuale promozione proposta ai nuovi clienti che scelgono Conto Corrente Arancio di ING. Le condizioni prevedono che se si apre il conto entro il 31 Marzo e se si hanno almeno 3.000 euro sul conto si potrà avere il conto a canone zero e la Mastercard Gold gratis per 1 anno.

Dopo il primo anno potrai continuare a non pagare il contributo mensile per la tenuta della carta se spenderai almeno 500 euro al mese o se richiederai la rateizzazione delle spese con il servizio Pago Flex. Per quanto riguarda il conto corrente sarà gratuito per coloro che attivano l’accredito della pensione o dello stipendio o chi riceve almeno 1.000 euro al mese.

Con questa soluzione di ING potrai avere il Modulo zero vincoli attivo, questo significherà che potrai effettuare bonifici senza commissioni, potrai prelevare in Italia e in UE senza spese e avrai 1 carnet di assegni.

La carta di credito che ti verrà fornita con questa soluzione ti assicura un plafond da 1.500 euro al mese, le condizioni per prelevare sono di una commissione del 4% degli importi e se usi il Pago Flex sarà applicato un contributo fisso del 0,50% della cifra da rateizzare e un TAEG del 13,41%.

Per maggiori dettagli sul conto corrente Arancio di ING e sui tuoi nuovi servizi puoi cliccare qui in basso.

My Genius

Puoi richiedere una carta di credito anche se apri il conto My Genius di UniCredit. Questa soluzione è a canone zero nella sua versione base, ma solo se approfitti della nuova offerta per chi attiva il conto modulare entro il 30 Aprile. Nella versione Standard avrai inclusi i seguenti servizi e le condizioni operative:

servizio Banca Multicanale (costo 4 euro al mese, salvo offerte)

(costo 4 euro al mese, salvo offerte) emissione carta di debito My One Visa (7 euro)

(7 euro) bonifici online gratuiti

giroconti online senza costi aggiuntivi

prelievi gratuiti da ATM UniCredit

Per ottenere anche l’emissione di una carta di credito gratuita è necessario attivare il modulo Gold o il Platinum. In questi due piani sono compresi:

Gold 16 euro al mese – include Silver – 1 carta di credito a canone gratuito per 1 anno (gratis dal 2° anno se spendi almeno 2 mila euro l’anno) – bonifici gratuiti – 1 carnet

Platinum 26 euro al mese – – 2 carte di debito – una seconda carta di credito – bonifici gratuiti anche in filiale – carnet di assegni senza limiti – prelievi gratuiti anche da ATM altre banche – azzeramento commissione fattura Telepass – estratto conto cartaceo gratuito

La carta di credito inclusa in questa offerta è la Flexia Classic un prodotto con un plafond tra 1.000 e 5.000 euro, le condizioni operative sono

acquisti rateizzabili (fino a 20 mesi) e per importi minimi di 250 euro TAEG del 14,80%

commissione sui prelievi minimo 2,50 euro e fino al 4% dell’importo

Puoi conoscere maggiori dettagli su questo conto My Genius cliccando sul link che segue.

Widiba

È in corso un’offerta anche per coloro che scelgono di passare al conto corrente Start di Banca Widiba e questa promozione sarà attiva ancora fino al 30 Marzo.

Come cliente Start potrai:

prelevare gratuitamente dagli ATM MPS

ottenere una carta di debito gratuita

aprire linee di deposito a zero spese

attivare PEC e firma digitale

Al termine del primo anno il conto continuerà ad essere gratuito per i clienti che non abbiano compiuto ancora 30 anni.

Potrai richiedere alla banca anche l’emissione di una carta di credito, la Classic è il prodotto più economico e ha un tetto di spesa mensile pari a 1.500 euro. Potrai prelevare con questa carta sia in Italia che all’estero, per ritirare dagli ATM in area euro o extra UE ti costerà minimo 2,50 euro o il 4% dell’importo prelevato.

Puoi chiedere maggiori dettagli sul conto Widiba Start cliccando in basso.

Conto Fineco

Anche il conto Fineco è in offerta a costo zero a Febbraio e sarà gratuito per i clienti che abbiano meno di 30 anni. Dopo il primo anno gli altri utenti pagheranno ogni mese 6,95 euro al mese. Ecco quali sono le condizioni principali di cui tener conto se scegli questa soluzione:

prelievi a zero commissione da sportelli UniCredit (in UE e in Italia)

fare bonifici online o via app a costo zero

fido a partire da 3 mila euro

attivazione carta di debito gratuita e con massimale personalizzabile (fino a 5 mila euro)

prestiti online fino a 50 mila euro

Con Fineco potrai attivare la carta Classic con un canone da 20 euro l’anno e un plafond da 1.600 euro al mese. La carta ti permetterà di pagare i tuoi acquisti a saldo o in modalità revolving (quindi a rate), in questo secondo caso sarà applicato un TAEG del 14,94%. Per la funzione anticipo di contante è prevista una commissione fissa pari a 2,90 euro.

Puoi conoscere maggiori dettagli sull’offerta Fineco cliccando qui di seguito.

Crédit Agricole online

Infine c’è la promozione per i clienti che decidono di attivare il conto Smart di Crédit Agricole. Questo prodotto è a zero spese se hai meno di 30 anni, mentre agli altri clienti costerà 5 euro al mese. Potrai però ottenere degli sconti sulle spese di tenuta, attivando servizi o polizze proposte dalla banca.

Le condizioni operative con il piano proposto dall’istituto francese sono:

bonifici digitali a costo zero

bonifici in filiale 2 euro

prelievi gratis (dai 99 euro in su) solo da ATM Crédit Agricole

primi 24 prelievi da altre banche, in Italia, gratis

possibilità di accredito stipendio o pensione e domiciliazione dei pagamenti

Una volta che sarai un correntista di questa banca potrai richiedere una carta di credito, nel catalogo di questo istituto potrai scegliere tra le carte Nexi Classic e Prestige. In entrambi i casi avrai la possibilità di personalizzare il plafond mensile di spesa, il tetto massimo consentito dipenderà anche dalla tua disponibilità economica. In generale sono previsti un tetto minimo di 3 mila euro e uno massimo di 10 mila euro.

La carta Classic ti costerà 41 euro l’anno, ma per chi ne fa richiesta prima del 15 Marzo è previsto uno sconto del 50% sul canone annuo. Per la carta Prestige invece la spesa di tenuta è di 150 euro l’anno. Con entrambe le soluzioni per prelevare in caso di bisogno spenderai 0,52 euro di commissione e fino al 4% dell’importo se sei in zona euro, in paesi al di fuori dell’Unione il prelievo avrai un costo fisso di più di 5 euro.

Con l’attivazione di Prestige i clienti avranno anche delle agevolazioni ulteriori:

copertura assicurativa sugli acquisti

domiciliazione gratuita

assistenza 24 ore su 24

premium experience per sconti su prenotazioni di viaggi, spettacoli e altre esperienze

quota annuale per le sale Lounge Key gratis

servizio Premium viaggi e LifeStyle

I clienti Crédit Agricole possono scaricare l’app della banca per gestire carte e conti e avranno la funzione ioControllo che li aiuterà a monitorare i movimenti e il saldo dei diversi prodotti.

Scopri di più su questa offerta e sui servizi dell’istituto francese cliccando qui in basso.

